Vi phạm nhiều lỗi giao dịch, Chứng khoán Mirae Asset bị phạt 700 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 481/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) với tổng số tiền lên tới 700 triệu đồng.

Theo đó, công ty này bị phạt nặng nhất là mức phạt 250 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Cụ thể: Theo bản công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 02 tổ chức phát hành gồm Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến (Bản công bố thông tin ngày 25/10/2024), Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai (Bản công bố thông tin ngày 18/11/2024) do Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành tại Mục 3.III “Mục đích phát hành” của Phụ lục 01 - công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu chưa nêu thông tin cụ thể của mục đích phát hành trái phiếu gồm thông tin về chương trình, dự án đầu tư, cụ thể tình trạng pháp lý và các rủi ro đầu tư của chương trình, dự án.

+ Phạt 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do có hành vi Báo cáo có nội dung sai lệch.

Cụ thể: công ty tính giá trị rủi ro thị trường của một số mã cổ phiếu chưa chính xác tại Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2024 và bán niên soát xét năm 2025.

+ Phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cụ thể: tại một số thời điểm, Công ty giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

+ Phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ.

Cụ thể: tại một số thời điểm, Công ty giải ngân ký quỹ cho khách hàng mua một số mã chứng khoán không nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ;

+ Phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu sau: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại các ngày 31/10/2023, 31/12/2023, 31/1/2024, 31/3/2024, 30/6/2024, 31/7/2024, 30/9/2024, 31/3/2025, 30/6/2025, 31/7/2025, 30/9/2025.

Cuối cùng là mức phạt 55 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể: tại Báo cáo tài chính giữa niên độ 2025, Công ty ghi nhận giao dịch phát sinh với công ty mẹ Mirae Asset Securities (HK) Limited gồm: Phí bảo lãnh cho các khoản đi vay (36.102.979.596 đồng). Tuy nhiên Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2025 không ghi nhận giao dịch này là giao dịch với người liên quan.

SSC cho biết biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty này là buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch, theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP.