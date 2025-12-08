Đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên vào năm 2026 và duy trì mức tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo, việc huy động nguồn lực vốn - trong đó có huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp - là hết sức quan trọng.

Ngày 08/12/2025, tại trụ sở cơ quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức hội thảo "Đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế”. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương chủ trì hội thảo.

Cùng tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hoàng Văn Thu; đại diện các bộ, ban ngành, các Sở, các Hiệp hội; đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 200 đại diện đến từ các doanh nghiệp là tổ chức phát hành, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty kiểm toán, công ty xếp hạng tín nhiệm.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết thời gian qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã khẳng định vai trò quan trọng khi trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp. Đây luôn là lĩnh vực được Chính phủ và Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện cho thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu khai mạc Hội thảo

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết thêm Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã đặt mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, với quy mô dư nợ đạt ít nhất 25% GDP vào năm 2030; đồng thời phát triển theo hướng an toàn, minh bạch, có chiều sâu, thu hút sự tham gia của nhà đầu tư chuyên nghiệp và áp dụng các thông lệ quốc tế như xếp hạng tín nhiệm, tiêu chuẩn ESG nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên vào năm 2026 và duy trì mức tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh việc huy động nguồn lực vốn - trong đó có huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp - là hết sức quan trọng.

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao về xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kỳ vọng dự thảo Nghị định sẽ tạo lập hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch hơn cho thị trường, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững, bảo đảm quyền lợi các bên tham gia, đặc biệt là nhà đầu tư.

“Một thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả và công bằng sẽ góp phần nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế”, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước Phạm Thị Thanh Hương đã trình bày một số nội dung dự thảo Nghị định. Dự thảo Nghị định được xây dựng với mục tiêu hướng tới việc hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo tính đồng bộ với Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán sửa đổi; tăng cường minh bạch, quy định rõ trách nhiệm của các bên, đặc biệt là doanh nghiệp phát hành và các tổ chức cung cấp dịch vụ. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp quản lý giám sát cho địa phương để nâng cao hiệu quả thực thi và xử lý vi phạm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính nhưng siết chặt các điều kiện về an toàn tài chính và sử dụng vốn.

Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước Phạm Thị Thanh Hương trình bày nội dung dự thảo Nghị định

Trên cơ sở đó, các đại biểu đến từ những tổ chức phát hành trái phiếu và các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan như công ty chứng khoán, công ty kiểm toán, tổ chức xếp hạng tín nhiệm — gồm CTCP Tập đoàn Đèo Cả, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, CTCP Chứng khoán DNSE, Công ty TNHH MTV EY Việt Nam… — đã trình bày tham luận và đóng góp ý kiến. Các ý kiến được đưa ra từ góc nhìn thực tiễn, tập trung vào những nội dung quan trọng của Dự thảo Nghị định và các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phát hành, tư vấn… của từng doanh nghiệp.

Cũng tại hội thảo, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trực tiếp giải đáp và làm rõ nhiều nội dung mà đại biểu quan tâm, nhằm giúp các đơn vị tham dự hiểu đúng, nắm rõ các nội dung trong Dự thảo Nghị định.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hoàng Văn Thu đánh giá cao sự quan tâm và tinh thần lắng nghe của các đại biểu tham dự. Phó Chủ tịch khẳng định các ý kiến đóng góp tại Hội thảo là nguồn thông tin quý báu, giúp cơ quan quản lý hoàn thiện Dự thảo Nghị định bảo đảm bám sát các mục tiêu phát triển thị trường và nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Hoàng Văn Thu bày tỏ mong muốn các đại biểu và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nghị định, cũng như phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo định hướng và mục tiêu Chính phủ đã đề ra.