Thứ Năm, 26/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Doanh nghiệp gạch ốp lát cần chủ động ứng phó khi Philippines điều tra tự vệ

Song Hà

26/02/2026, 07:22

Doanh nghiệp Việt Nam cần theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động rà soát tình hình xuất khẩu sang thị trường Philippines trong giai đoạn điều tra...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết mới đây Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) đã khởi xướng điều tra tự vệ với sản phẩm gạch ốp lát nhập khẩu vào Philippines căn cứ Mục 6 của Đạo luật về biện pháp tự vệ của Philippines.

Sản phẩm bị điều tra là gạch ốp lát (ceramic tiles), bao gồm các sản phẩm gạch lát nền và lát vỉa hè bằng gốm sứ, gạch ốp lò sưởi hoặc tường; gạch mosaic hình khối bằng gốm sứ và các loại tương tự, có hoặc không có lớp nền; vật liệu gốm sứ hoàn thiện. Sản phẩm thuộc các mã HS: 690722 và 690723 (tuy nhiên, mã HS chỉ có tính chất tham khảo).

Trước vụ việc này, sản phẩm gạch ốp lát nêu trên đã từng 2 lần bị Philippines điều tra phòng vệ thương mại, gồm vụ việc tự vệ năm 2018 và chống bán phá giá năm 2021. Tuy nhiên, cả 2 vụ việc này đã được chấm dứt mà không bị áp thuế.

Trong vụ việc lần này, DTI khởi xướng vụ việc trên cơ sở cáo buộc của Nguyên đơn là Hiệp hội các nhà sản xuất gốm sứ Philippines (CMAI). Nguyên đơn cho rằng sự gia tăng nhập khẩu gạch ốp lát vào Philippines là nguyên nhân chủ yếu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa nước này, bao gồm: Sụt giảm thị phần, giảm doanh số bán hàng nội địa, tỷ lệ sử dụng lao động giảm, giảm năng suất lao động, các khoản lỗ phát sinh và chi phí sản xuất gia tăng…

Trước việc Philippines khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm gạch ốp lát nhập khẩu, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam cần theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động rà soát tình hình xuất khẩu sang thị trường Philippines trong giai đoạn điều tra và chuẩn bị đầy đủ dữ liệu liên quan trong trường hợp có yêu cầu cung cấp thông tin.

Đáng lưu ý, đây là lần thứ ba sản phẩm gạch ốp lát bị Philippines khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại, cho thấy mặt hàng này là đối tượng được ngành sản xuất nội địa Philippines đặc biệt quan tâm.

Mặc dù các vụ việc trước đây đã được chấm dứt mà không áp dụng biện pháp, nhưng Bộ Công Thương cho rằng doanh nghiệp không nên chủ quan mà cần hợp tác đầy đủ, kịp thời với cơ quan điều tra nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với hiệp hội ngành hàng và cơ quan quản lý để trao đổi thông tin, xây dựng phương án ứng phó phù hợp, hạn chế tối đa tác động bất lợi có thể phát sinh.

Đài Loan gia hạn điều tra chống bán phá giá đối với gạch ốp lát của Việt Nam

13:08, 02/08/2021

Đài Loan gia hạn điều tra chống bán phá giá đối với gạch ốp lát của Việt Nam

Gạch ốp lát Việt Nam vươn lên top 4 trên thế giới

11:00, 28/11/2019

Gạch ốp lát Việt Nam vươn lên top 4 trên thế giới

Từ khóa:

biện pháp phòng vệ thương mại Bộ Công Thương Cục Phòng vệ thương mại điều tra tự vệ gạch ốp lát doanh nghiệp Việt Nam gạch ceramic Hiệp hội các nhà sản xuất gốm xứ Philippines Philippines thị trường Philippines xuất khẩu gạch ốp lát

Đọc thêm

Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm

Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm

Ngành rau quả Việt Nam bước vào năm 2026 với tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 1/2026 đạt hơn 644 triệu USD, tăng 72,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, tạo đà thuận lợi cho mục tiêu cả năm...

Chiến lược đưa ngành sữa vươn tầm thế giới vào năm 2045

Chiến lược đưa ngành sữa vươn tầm thế giới vào năm 2045

Mục tiêu đến năm 2045, tốc độ tăng trưởng ngành sữa bình quân hàng năm từ 5,0% - 6,0%/năm; sản lượng sữa lỏng chế biến đạt khoảng 9.700 triệu lít/năm; sản lượng sữa tươi nguyên liệu trong nước đạt khoảng 8.000 triệu lít/năm, đáp ứng khoảng 80% - 85% nhu cầu; sữa bột tăng trưởng khoảng 3,0% - 4,0%/năm, sản lượng đạt khoảng 415 nghìn tấn/năm…

Thanh Hóa: Khi ruộng đồng ở Hoằng Hóa “bắt sóng” công nghệ

Thanh Hóa: Khi ruộng đồng ở Hoằng Hóa “bắt sóng” công nghệ

Từ những thửa ruộng quen thuộc, Hoằng Hóa đang hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với dưa vàng, dưa leo và dâu tây sinh thái. Khi ruộng đồng “bắt sóng” công nghệ, bài toán năng suất, chất lượng và đầu ra dần có lời giải ổn định hơn...

Rà soát toàn diện, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của EC về IUU

Rà soát toàn diện, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của EC về IUU

Sự thống nhất trong chỉ đạo, liên tục trong thực hiện và rõ ràng về trách nhiệm được coi là yếu tố then chốt để tạo chuyển biến thực chất, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững...

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Ngành Công thương phải khẩn trương “bắt nhịp” ngay đầu năm

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Ngành Công thương phải khẩn trương “bắt nhịp” ngay đầu năm

Tại buổi gặp mặt đầu Xuân 2026, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành Công Thương đối với mục tiêu công nghiệp hiện đại vào năm 2030; đồng thời chỉ đạo toàn ngành đổi mới tư duy từ "quản lý" sang "quản trị", tập trung hoàn thiện thể chế và triển khai các dự án trọng điểm ngay từ đầu năm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

2

VN-Index chịu áp lực khi hướng đến vùng 1.900 điểm

Chứng khoán

3

Kỷ nguyên tăng trưởng dễ dàng của ngành làm đẹp đã kết thúc?

Đẹp +

4

1,5 triệu lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề mỗi năm

Dân sinh

5

Bộ Tài chính đề xuất nâng hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy