Doanh nghiệp gạch ốp lát cần chủ động ứng phó khi Philippines điều tra tự vệ

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết mới đây Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) đã khởi xướng điều tra tự vệ với sản phẩm gạch ốp lát nhập khẩu vào Philippines căn cứ Mục 6 của Đạo luật về biện pháp tự vệ của Philippines.

Sản phẩm bị điều tra là gạch ốp lát (ceramic tiles), bao gồm các sản phẩm gạch lát nền và lát vỉa hè bằng gốm sứ, gạch ốp lò sưởi hoặc tường; gạch mosaic hình khối bằng gốm sứ và các loại tương tự, có hoặc không có lớp nền; vật liệu gốm sứ hoàn thiện. Sản phẩm thuộc các mã HS: 690722 và 690723 (tuy nhiên, mã HS chỉ có tính chất tham khảo).

Trước vụ việc này, sản phẩm gạch ốp lát nêu trên đã từng 2 lần bị Philippines điều tra phòng vệ thương mại, gồm vụ việc tự vệ năm 2018 và chống bán phá giá năm 2021. Tuy nhiên, cả 2 vụ việc này đã được chấm dứt mà không bị áp thuế.

Trong vụ việc lần này, DTI khởi xướng vụ việc trên cơ sở cáo buộc của Nguyên đơn là Hiệp hội các nhà sản xuất gốm sứ Philippines (CMAI). Nguyên đơn cho rằng sự gia tăng nhập khẩu gạch ốp lát vào Philippines là nguyên nhân chủ yếu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa nước này, bao gồm: Sụt giảm thị phần, giảm doanh số bán hàng nội địa, tỷ lệ sử dụng lao động giảm, giảm năng suất lao động, các khoản lỗ phát sinh và chi phí sản xuất gia tăng…

Trước việc Philippines khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm gạch ốp lát nhập khẩu, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam cần theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động rà soát tình hình xuất khẩu sang thị trường Philippines trong giai đoạn điều tra và chuẩn bị đầy đủ dữ liệu liên quan trong trường hợp có yêu cầu cung cấp thông tin.

Đáng lưu ý, đây là lần thứ ba sản phẩm gạch ốp lát bị Philippines khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại, cho thấy mặt hàng này là đối tượng được ngành sản xuất nội địa Philippines đặc biệt quan tâm.

Mặc dù các vụ việc trước đây đã được chấm dứt mà không áp dụng biện pháp, nhưng Bộ Công Thương cho rằng doanh nghiệp không nên chủ quan mà cần hợp tác đầy đủ, kịp thời với cơ quan điều tra nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với hiệp hội ngành hàng và cơ quan quản lý để trao đổi thông tin, xây dựng phương án ứng phó phù hợp, hạn chế tối đa tác động bất lợi có thể phát sinh.