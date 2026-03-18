Trang chủ Thị trường

Lộ trình đột phá đưa logistics trở thành ngành kinh tế nền tảng

Song Hà

18/03/2026, 08:57

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 458/QĐ-BCT, xác lập lộ trình cụ thể nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy sự kết nối mạnh mẽ giữa sản xuất, thương mại và hệ thống lưu thông hàng hóa hiện đại...

Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics gắn với tái cơ cấu các ngành công nghiệp, thương mại, xuất khẩu chủ lực. Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, Bộ Công Thương sẽ tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển dịch vụ logistics đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 9/10/2025.

Kế hoạch hành động này được xây dựng trên cơ sở kế thừa những thành công của giai đoạn 2017 - 2021, đồng thời điều chỉnh để thích ứng với các thay đổi lớn về địa giới hành chính và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền từ tháng 7/2025. Mục tiêu cốt lõi là biến logistics thành ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Để cụ thể hóa mục tiêu đưa logistics Việt Nam trở thành ngành kinh tế quan trọng, Bộ Công Thương đã xác định 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Thứ nhất: Hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý. Nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng một khung pháp lý đồng bộ và minh bạch.

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ tập trung rà soát toàn diện và đề xuất sửa đổi Nghị định số 163/2017/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ logistics. Việc này nhằm tháo gỡ triệt để các rào cản pháp lý, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế.

Bên cạnh đó, các tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics sẽ được làm rõ. Bộ cũng sẽ hoàn thiện cơ chế quản lý đặc thù đối với logistics xuyên biên giới, logistics phục vụ thương mại điện tử và các chuỗi cung ứng xuất khẩu trọng điểm. Hệ thống thống kê và bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh sẽ được thiết lập để theo dõi sát sao tiến trình phát triển của ngành.

Thứ hai: Đầu tư, xây dựng, hình thành và phát triển kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại.

Chiến lược mới ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng logistics gắn liền với hạ tầng thương mại như kho lạnh, trung tâm phân phối và kho thương mại điện tử chuyên dụng. Một Kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống trung tâm logistics trên phạm vi cả nước sẽ được xây dựng, đảm bảo tính kết nối với mạng lưới giao thông vận tải, cảng biển và cửa khẩu.

Đặc biệt, việc hình thành các khu thương mại tự do gắn với cảng hàng không và cảng biển quốc tế sẽ là nền tảng để thu hút hàng hóa trung chuyển quốc tế, tạo ra các dịch vụ logistics giá trị gia tăng cao. Tại các đô thị lớn, các trung tâm phân loại và xử lý đơn hàng ứng dụng công nghệ tự động hóa sẽ được ưu tiên đầu tư để phục vụ làn sóng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Thứ ba: Thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển dịch vụ logistics. Bộ Công Thương tập trung phát huy vai trò điều phối, kết nối và thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển dịch vụ logistics, gắn với tổ chức thị trường trong nước, kết nối vùng sản xuất với vùng tiêu thụ, giảm tầng nấc trung gian và chi phí lưu thông, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và lợi thế của từng vùng, từng địa phương.

Trọng tâm là phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thúc đẩy hình thành và phát triển các vùng động lực tăng trưởng dịch vụ logistics tại Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Tăng cường kết nối logistics giữa các vùng sản xuất, vùng tiêu thụ, cửa khẩu, cảng biến, cảng hàng không và thị trường quốc tế.

Đẩy mạnh kết nối logistics xuyên biên giới, logistics quá cảnh và trung chuyển hàng hóa theo các hành lang kinh tế trọng điểm, đặc biệt là các hành lang kết nối Việt Nam với Trung Quốc, ASEAN và các khu vực lân cận. Thúc đẩy hợp tác logistics với các quốc gia đối tác trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do.

Thứ tư: Xây dựng nguồn hàng, phát triển thị trường logistics. Bộ Công Thương tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp phát triển nguồn hàng ổn định, bền vững cho dịch vụ logistics, gắn với tái cơ cấu ngành Công Thương, phát triển sản xuất, xuất khẩu, lưu thông phân phối hàng hóa trong nước, nhất là hệ thống bán buôn, bán lẻ, bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường, dự trữ và điều phối hàng hóa.

Trọng tâm là xây dựng Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics gắn với tái cơ cấu các ngành công nghiệp, thương mại, xuất khẩu chủ lực; thúc đẩy logistics phục vụ nông sản, hàng công nghiệp chế biến, chế tạo, hàng tiêu dùng và thương mại điện tử.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, thu hút các tập đoàn phân phối, chủ hàng lớn trong và ngoài nước tham gia phát triển thị trường logistics; hỗ trợ phát triển các dịch vụ logistics chuyên biệt, logistics xuyên biên giới và logistics trung chuyển, quá cảnh.

Thứ năm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dịch vụ logistics và chất lượng dịch vụ logistics. Bộ Công Thương tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, hướng tới hình thành các doanh nghiệp logistics có quy mô, năng lực cung ứng dịch vụ tích hợp, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp logistics đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các mô hình cung ứng dịch vụ logistics tích hợp (3PL, 4PL, SPL); nâng cao năng lực quản trị, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng. Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp logistics trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hỗ trợ các doanh nghiệp logistics tăng tỷ trọng của các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các dịch vụ tích hợp; tăng thị phần của các doanh nghiệp Việt Nam trong các dịch vụ logistics có giá trị gia tăng cao, logistics dự án.

Thứ sáu: Đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực dịch vụ logistics. Trọng tâm là triển khai Chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics; phát triển các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường dịch vụ logistics, doanh nghiệp dịch vụ logistics, bản đồ số về hạ tầng logistics; hỗ trợ doanh nghiệp logistics ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản lý và vận hành.

Đồng thời, xây dựng và triển khai Chương trình chuyển đổi xanh trong logistics; thúc đẩy logistics xanh, logistics ngược, sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Thứ bảy: Phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao. Đây là yếu tố quyết định sự thành công lâu dài. Kế hoạch đề ra việc tổ chức đào tạo bài bản cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và phối hợp với các hiệp hội để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ lao động trong doanh nghiệp.

Thứ tám: Nâng cao vai trò của các hiệp hội và các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ logistics, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng và đối thoại chính sách. Trọng tâm là tổ chức thường niên Diễn đàn Logistics Việt Nam; tăng cường cơ chế đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp và hiệp hội; hỗ trợ hình thành và phát triển các doanh nghiệp logistics tiên phong.

Thứ chín: Bộ Công Thương tập trung thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ, điều phối và giám sát việc triển khai Kế hoạch hành động; nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông và dự báo thị trường logistics.

VYLT 2025: Thế hệ trẻ logistics Việt Nam kiến tạo tương lai

Tái cấu trúc chuỗi logistics, đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao năng lực đàm phán

Gỡ "nút thắt" chi phí logistics bằng quy hoạch và kết nối hạ tầng

Bộ Công Thương Việt Nam chiến lược phát triển dịch vụ logistics công nghệ trong logistics đào tạo nguồn nhân lực logistics dịch vụ logistics giá trị gia tăng Kế hoạch hành động logistics logistics xuyên biên giới nâng cao năng lực cạnh tranh logistics phát triển hạ tầng logistics thúc đẩy liên kết vùng logistics

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về một chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời chỉ đạo cần "cởi trói" tư duy cũ, gắn kết chặt chẽ giữa thương mại với chuyển giao công nghệ để xây dựng nền kinh tế tự chủ trong kỷ nguyên mới.

Ưu tiên đảm bảo cung ứng điện và xử lý dứt điểm giá FIT

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tháo gỡ các “điểm nghẽn” tồn đọng kéo dài, đặc biệt là xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến cơ chế giá điện hỗ trợ (FIT) để khơi thông nguồn lực cho sản xuất công nghiệp.

Thủ tướng: Phản ứng linh hoạt, kịp thời, tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, năng lượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tuyệt đối không để thiếu hụt xăng dầu trong mọi tình huống; đồng thời nhấn mạnh phương châm “phản ứng linh hoạt, kịp thời” bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

Cả nước còn 480.278 hộ nghèo, 608.873 hộ cận nghèo

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có 1.089.151 hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,95% tổng số hộ dân. Đây là kết quả rà soát năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, làm căn cứ triển khai các chính sách an sinh xã hội từ ngày 1/1/2026.

Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc thú y

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý thuốc thú y, với nhiều điểm mới theo hướng rút ngắn thủ tục, minh bạch quy trình và nâng cao hiệu quả quản lý.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

