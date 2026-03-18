Châu Phi khó “giải cứu” thị trường dầu mỏ khi eo biển Hormuz tê liệt
Trọng Hoàng
18/03/2026, 14:53
Căng thẳng Trung Đông làm dấy lên rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các nước sản xuất dầu ở khu vực châu Phi như Nigeria và Angola khó có thể tăng sản lượng đủ nhanh để bù đắp khoảng trống...
Tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu trở nên nhạy cảm, vì trong điều kiện bình thường, có khoảng 20 triệu
thùng dầu đi qua “nút thắt cổ chai” chiến lược này mỗi ngày.
NGUỒN
CUNG CHÂU PHI KHÓ BÙ ĐẮP KHOẢNG TRỐNG TRONG NGẮN HẠN
Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang, giá năng lượng đã tăng mạnh, kéo theo mối lo ngại lớn từ doanh nghiệp đến chính phủ và người tiêu dùng trên toàn cầu. Điều này
buộc các nước nhập khẩu phải tìm kiếm nguồn cung dầu thay thế, trong đó châu Phi
nổi lên như một lựa chọn tiềm năng.
Tuy nhiên, theo ông Robert Kappel, cựu Chủ tịch Viện GIGA (Đức), khả năng hỗ trợ của châu Phi là có nhưng “không đủ nhanh và cũng không đủ lớn
để tạo ra khác biệt đáng kể”.
Cùng quan điểm, ông Stefan Liebing, Giám đốc điều hành công ty đầu tư Conjuncta cho rằng vai trò của châu Phi chủ yếu mang tính trung hạn, đặc biệt trong lĩnh
vực khí tự nhiên. Trên thực tế, từ sau năm 2022, châu Âu đã gia tăng nhập khẩu
khí từ châu Phi nhằm giảm phụ thuộc vào Nga, cho thấy xu hướng dịch chuyển
nguồn cung đang diễn ra nhưng cần thời gian để phát huy hiệu quả.
NIGERIA:
TIỀM NĂNG LỚN NHƯNG BỊ “GHÌM CHÂN” BỞI NÚT THẮT NỘI TẠI
Là nhà sản xuất dầu lớn nhất châu
Phi, Nigeria thường được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ lực trong việc tăng nguồn
cung. Tuy nhiên, thực tế cho thấy dư địa tăng trưởng của nước này trong ngắn
hạn gần như không còn.
Theo nhà phân tích người Nigeria Ayodele Oni, trở
ngại lớn nhất là Nigeria thiếu công suất dự phòng. Dữ liệu từ International
Energy Agency cho thấy sản lượng hiện tại của nước này ở mức khoảng 1,42 triệu
thùng/ngày - tương đương mức tối đa có thể duy trì trong ngắn hạn.
“Không có ‘vùng đệm’ để có thể nhanh
chóng tăng sản lượng khi thị trường biến động,” ông Oni nhấn mạnh. Điều này
đồng nghĩa với việc Nigeria không thể phản ứng linh hoạt trước các cú sốc nguồn
cung toàn cầu.
Ngoài vấn đề công suất, ngành dầu
khí Nigeria còn đối mặt với hàng loạt thách thức mang tính cấu trúc. Hệ thống
hạ tầng yếu kém, mạng lưới đường ống xuống cấp, thiếu vốn đầu tư và các vấn đề
an ninh tại khu vực Niger Delta tiếp tục là những “điểm nghẽn” lớn.
Đặc biệt, các dự án khai thác mới -
nhất là ở vùng nước sâu - thường cần nhiều năm từ khi phê duyệt đầu tư đến khi
có sản lượng thương mại. Điều này khiến việc tăng sản lượng không thể diễn ra
trong “một sớm một chiều”, ngay cả khi giá dầu tăng mạnh tạo động lực đầu tư.
Dù vậy, Nigeria vẫn đang triển khai
một số sáng kiến nhằm cải thiện tình hình, như chương trình khôi phục các giếng
dầu ngừng hoạt động, đẩy nhanh thủ tục và cải cách thuế để thu hút dòng vốn
mới. Tuy nhiên, theo Clementine Wallop, chuyên gia phân tích cấp cao về khu vực châu Phi cận Sahara tại Công ty tư vấn Horizon Engage, các biện pháp này chủ yếu
mang lại hiệu quả trong trung hạn và chưa đủ để tạo ra tác động tức thì.
Một điểm đáng chú ý khác là nghịch
lý kéo dài nhiều năm trong ngành năng lượng Nigeria: xuất khẩu dầu thô nhưng
lại phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu tinh chế do hệ thống lọc dầu trong nước
yếu kém. Tình trạng này chỉ phần nào được cải thiện từ năm 2024, khi nhà máy
lọc dầu tư nhân của tỷ phú Aliko Dangote đi vào vận hành với công suất lớn,
cung cấp khoảng 60 triệu lít nhiên liệu mỗi ngày cho thị trường nội địa.
ANGOLA
VÀ GIỚI HẠN CỦA CHÂU PHI TRONG CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG
Sau Nigeria, Angola là quốc gia sản
xuất dầu lớn thứ hai tại khu vực cận Sahara. Trong những năm gần đây, Angola đã
có những bước đi chiến lược nhằm nâng cao vai trò trên thị trường năng lượng
toàn cầu.
Việc rời OPEC vào năm 2023 giúp
Angola có thêm sự linh hoạt trong quyết định sản lượng. Đồng thời, nước này
cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào cả dầu mỏ và khí tự nhiên, đặc biệt là các dự án
LNG nhằm đa dạng hóa nguồn thu.
Theo chuyên gia năng lượng người Angola Flavio
Inocencio, bối cảnh địa chính trị hiện nay - bao gồm chiến sự tại Ukraine và
căng thẳng Trung Đông - đã khiến Angola trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu
tư phương Tây.
Tuy nhiên, chính phủ Angola vẫn giữ
thái độ thận trọng. Bộ trưởng Kinh tế Jose de Lima Massano cho rằng giá dầu
tăng mang lại lợi ích cho các nước xuất khẩu, nhưng đồng thời cũng khiến chi
phí nhập khẩu hàng hóa leo thang do giá vận tải tăng.
Ở góc nhìn rộng hơn, các chuyên gia
cho rằng ngay cả khi Nigeria, Angola và các quốc gia châu Phi khác có thể tăng
sản lượng trong ngắn hạn, mức tăng này vẫn không đủ để bù đắp sự thiếu hụt từ
Trung Đông.
Hiện châu Phi chỉ chiếm khoảng 10%
sản lượng dầu toàn cầu, trong khi riêng lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz
đã lên tới khoảng 20 triệu thùng/ngày. Khoảng cách này cho thấy vai trò của
châu Phi, dù quan trọng, vẫn chưa thể thay thế Trung Đông trong cân bằng cung -
cầu năng lượng toàn cầu.
Đối với Việt Nam, biến động của thị
trường dầu mỏ toàn cầu đặt ra yêu cầu cấp thiết về đảm bảo an ninh năng lượng
trong bối cảnh phụ thuộc ngày càng lớn vào nhập khẩu. Việc đa dạng hóa nguồn
cung, phát triển hạ tầng dự trữ và thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng tái tạo
sẽ là những giải pháp then chốt để nâng cao khả năng thích ứng trước các cú sốc
địa chính trị.
CEO Nvidia dự báo bán được 1 nghìn tỷ USD chip AI trong 2 năm
Nvidia, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, đang đặt cược lớn vào sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Cú sốc giá dầu có thể thay đổi triển vọng lãi suất tại 4 ngân hàng trung ương lớn
Bối cảnh hiện nay có thể dẫn tới những tín hiệu chính sách tiền tệ mới từ Fed, ECB, BOE và BOJ trong tuần này…
Chứng khoán Mỹ giữ đà hồi phục dù giá dầu leo thang trở lại
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/3), nhờ đà phục hồi xuất hiện từ phiên trước, dù chiến sự căng thẳng ở Vùng Vịnh tiếp tục đẩy giá dầu leo thang trên mốc 100 USD/thùng...
Vàng chững giá trước cuộc họp Fed, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng
“Tôi nghĩ giá vàng vẫn có khả năng thiết lập kỷ lục mới, nhưng điều đó có lẽ sẽ không sớm xảy ra. Tôi cho rằng các nhà đầu cơ giá lên đang cạn lực” - nhà phân tích cao cấp Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định...
Kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu khởi sắc
Kinh tế Trung Quốc đã có một sự khởi đầu tích cực cho năm 2026, với sự tăng trưởng đáng ngạc nhiên trong tiêu dùng nội địa và đầu tư...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: