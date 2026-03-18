Giá dầu tăng mạnh, nhiều ngư dân “bỏ biển” chờ giải pháp

Chu Khôi

18/03/2026, 10:19

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình có thêm dư địa phát triển kinh tế biển với gần 90 km bờ biển và khoảng 1.400 tàu cá. Khi giá nhiên liệu tăng mạnh, nhiều ngư dân đang đối mặt nguy cơ thua lỗ, phải tạm ngừng vươn khơi.

Nhiều tàu cá nằm bờ, không dám ra khơi.

Giá dầu tăng mạnh đã tạo ra một thách thức lớn cho ngư dân tại tỉnh Ninh Bình, nơi có gần 90 km bờ biển và khoảng 1.400 tàu cá. Nhiều ngư dân đang phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ và buộc phải tạm ngừng hoạt động do chi phí nhiên liệu tăng cao. Ông Nguyễn Văn Thành, một ngư dân địa phương, cho biết chi phí dầu cho mỗi chuyến biển kéo dài 10 ngày đã vượt quá doanh thu từ việc bán hải sản. Ngoài ra, nguồn cung nhiên liệu cũng đang trở nên khan hiếm, khiến nhiều tàu cá phải điều chỉnh kế hoạch ra khơi.

Không chỉ giá dầu, giá bán hải sản cũng không tăng, thậm chí một số loại còn giảm, gây thêm áp lực cho ngư dân. Quy định mới từ Mỹ về Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển đã khiến 11 mặt hàng hải sản của Việt Nam không thể xuất khẩu sang thị trường này, làm giảm giá thu mua hải sản. Nhiều thương lái cũng giảm giá thu mua để bù đắp chi phí vận chuyển tăng cao. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của cả chủ tàu và thuyền viên, khiến nhiều người phải tìm kiếm công việc khác.

Trước tình hình này, ngư dân kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, như bình ổn giá xăng dầu hoặc hỗ trợ nhiên liệu cho ngành khai thác thủy sản. Tỉnh Ninh Bình cũng đang nỗ lực siết chặt quản lý nghề cá, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định và tuân thủ các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, nếu tình trạng giá dầu cao kéo dài, nhiều tàu cá có thể phải nằm bờ, gây ảnh hưởng lớn đến sinh kế của hàng nghìn lao động biển.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-11-2026.html

Hải Phòng đề xuất dừng xây dựng chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá

14:25, 12/02/2025

Hải Phòng đề xuất dừng xây dựng chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá

Quyết liệt chống đánh bắt IUU, số lượng tàu cá "3 không" giảm mạnh

07:34, 18/12/2024

Quyết liệt chống đánh bắt IUU, số lượng tàu cá “3 không” giảm mạnh

Quyết tâm cao nhất của Việt Nam trước đợt thanh tra thứ 5 của EC về chống khai thác IUU

10:23, 04/03/2026

Quyết tâm cao nhất của Việt Nam trước đợt thanh tra thứ 5 của EC về chống khai thác IUU

chi phí nhiên liệu Đạo luật Bảo vệ Động vật Có vú Biển giá dầu tăng hải sản xuất khẩu hỗ trợ ngư dân ngư dân Ninh Bình quản lý nghề cá thu nhập ngư dân tình hình thủy sản tỉnh Ninh Bình

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc thêm

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 458/QĐ-BCT, xác lập lộ trình cụ thể nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy sự kết nối mạnh mẽ giữa sản xuất, thương mại và hệ thống lưu thông hàng hóa hiện đại...

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về một chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời chỉ đạo cần "cởi trói" tư duy cũ, gắn kết chặt chẽ giữa thương mại với chuyển giao công nghệ để xây dựng nền kinh tế tự chủ trong kỷ nguyên mới.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tháo gỡ các “điểm nghẽn” tồn đọng kéo dài, đặc biệt là xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến cơ chế giá điện hỗ trợ (FIT) để khơi thông nguồn lực cho sản xuất công nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tuyệt đối không để thiếu hụt xăng dầu trong mọi tình huống; đồng thời nhấn mạnh phương châm “phản ứng linh hoạt, kịp thời” bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có 1.089.151 hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,95% tổng số hộ dân. Đây là kết quả rà soát năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, làm căn cứ triển khai các chính sách an sinh xã hội từ ngày 1/1/2026.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch mạo hiểm cần một tiêu chuẩn an toàn

Du lịch

2

Lộ trình đột phá đưa logistics trở thành ngành kinh tế nền tảng

Thị trường

3

TP.HCM khai thác di sản thương hiệu để gia tăng trải nghiệm du lịch

Du lịch

4

TP. Hồ Chí Minh kích hoạt chương trình bình ổn thị trường thuốc thiết yếu

Dân sinh

5

Đầu tư trước khi hạ tầng hoàn thiện: Các dự án gần Quốc lộ 13 và Metro số 2 hút khách

Bất động sản

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

