Giá dầu tăng mạnh, nhiều ngư dân “bỏ biển” chờ giải pháp

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình có thêm dư địa phát triển kinh tế biển với gần 90 km bờ biển và khoảng 1.400 tàu cá. Khi giá nhiên liệu tăng mạnh, nhiều ngư dân đang đối mặt nguy cơ thua lỗ, phải tạm ngừng vươn khơi.

Giá dầu tăng mạnh đã tạo ra một thách thức lớn cho ngư dân tại tỉnh Ninh Bình, nơi có gần 90 km bờ biển và khoảng 1.400 tàu cá. Nhiều ngư dân đang phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ và buộc phải tạm ngừng hoạt động do chi phí nhiên liệu tăng cao. Ông Nguyễn Văn Thành, một ngư dân địa phương, cho biết chi phí dầu cho mỗi chuyến biển kéo dài 10 ngày đã vượt quá doanh thu từ việc bán hải sản. Ngoài ra, nguồn cung nhiên liệu cũng đang trở nên khan hiếm, khiến nhiều tàu cá phải điều chỉnh kế hoạch ra khơi.

Không chỉ giá dầu, giá bán hải sản cũng không tăng, thậm chí một số loại còn giảm, gây thêm áp lực cho ngư dân. Quy định mới từ Mỹ về Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển đã khiến 11 mặt hàng hải sản của Việt Nam không thể xuất khẩu sang thị trường này, làm giảm giá thu mua hải sản. Nhiều thương lái cũng giảm giá thu mua để bù đắp chi phí vận chuyển tăng cao. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của cả chủ tàu và thuyền viên, khiến nhiều người phải tìm kiếm công việc khác.

Trước tình hình này, ngư dân kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, như bình ổn giá xăng dầu hoặc hỗ trợ nhiên liệu cho ngành khai thác thủy sản. Tỉnh Ninh Bình cũng đang nỗ lực siết chặt quản lý nghề cá, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định và tuân thủ các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, nếu tình trạng giá dầu cao kéo dài, nhiều tàu cá có thể phải nằm bờ, gây ảnh hưởng lớn đến sinh kế của hàng nghìn lao động biển.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-11-2026.html