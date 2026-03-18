Giá dầu tăng mạnh, nhiều ngư dân “bỏ biển” chờ giải pháp
Chu Khôi
18/03/2026, 10:19
Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình có thêm dư địa phát triển kinh tế biển với gần 90 km bờ biển và khoảng 1.400 tàu cá. Khi giá nhiên liệu tăng mạnh, nhiều ngư dân đang đối mặt nguy cơ thua lỗ, phải tạm ngừng vươn khơi.
Giá dầu tăng mạnh đã tạo ra một thách thức lớn cho ngư dân tại
tỉnh Ninh Bình, nơi có gần 90 km bờ biển và khoảng 1.400 tàu cá. Nhiều ngư dân
đang phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ và buộc phải tạm ngừng hoạt động do chi
phí nhiên liệu tăng cao. Ông Nguyễn Văn Thành, một ngư dân địa phương, cho biết
chi phí dầu cho mỗi chuyến biển kéo dài 10 ngày đã vượt quá doanh thu từ việc
bán hải sản. Ngoài ra, nguồn cung nhiên liệu cũng đang trở nên khan hiếm, khiến
nhiều tàu cá phải điều chỉnh kế hoạch ra khơi.
Không chỉ giá dầu, giá bán
hải sản cũng không tăng, thậm chí một số loại còn giảm, gây thêm áp lực cho ngư
dân. Quy định mới từ Mỹ về Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển đã khiến 11 mặt
hàng hải sản của Việt Nam không thể xuất khẩu sang thị trường này, làm giảm giá
thu mua hải sản. Nhiều thương lái cũng giảm giá thu mua để bù đắp chi phí vận
chuyển tăng cao. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của cả chủ tàu và
thuyền viên, khiến nhiều người phải tìm kiếm công việc khác.
Trước tình hình này, ngư dân
kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, như bình ổn giá xăng dầu hoặc hỗ
trợ nhiên liệu cho ngành khai thác thủy sản. Tỉnh Ninh Bình cũng đang nỗ lực
siết chặt quản lý nghề cá, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định và tuân thủ
các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, nếu tình trạng
giá dầu cao kéo dài, nhiều tàu cá có thể phải nằm bờ, gây ảnh hưởng lớn đến
sinh kế của hàng nghìn lao động biển.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
