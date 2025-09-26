Thứ Sáu, 26/09/2025

Trang chủ Tài chính

Doanh nghiệp nền tảng số kêu khó vì quy định lập hóa đơn từng lần

Hoàng Sơn

26/09/2025, 18:04

Theo VCCI, Dự thảo Luật Quản lý thuế yêu cầu lập hóa đơn điện tử ngay thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế tuy hợp lý về nguyên tắc nhưng lại gây nhiều bất cập cho doanh nghiệp nền tảng số trong lĩnh vực vận tải…

Doanh nghiệp nền tảng số kêu khó vì quy định lập hóa đơn từng giao dịch
Doanh nghiệp nền tảng số kêu khó vì quy định lập hóa đơn từng giao dịch

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới đây đã tập hợp nhiều ý kiến góp ý của các hiệp hội và doanh nghiệp liên quan đến Dự thảo Luật Quản lý thuế. Trong đó nổi bật là vấn đề về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động của các nền tảng số.

Cụ thể, theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 26 Dự thảo Luật Quản lý thuế, hóa đơn điện tử phải được lập đúng thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định, trừ các trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định.

VCCI đánh giá, xét về mặt nguyên tắc thì quy định là hợp lý. Song, theo phản ánh của doanh nghiệp thì quy định trên lại chưa phù hợp với thực tiễn vận hành của các nền tảng số trong lĩnh vực vận tải, giao nhận và bưu chính. 

"Số lượng giao dịch mỗi ngày rất lớn, có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu giao dịch. Việc phát sinh giao dịch diễn ra thường xuyên trong khi mỗi dịch vụ phát sinh đều bị ràng buộc bởi quy định phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần đã dẫn đến nhiều bất cập".

(Góp ý Dự thảo của VCCI)

Cụ thể, với khách hàng cá nhân, khối lượng giao dịch lớn liên tục diễn ra nhưng nền tảng vẫn phải thực hiện xuất hóa đơn cho từng lần phát sinh.

Trong khi đó, với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp thanh toán theo chu kỳ và khách hàng lại không có nhu cầu nhận hóa đơn lẻ. Dù vậy, nền tảng vẫn yêu cầu phải xuất hóa đơn từng lần thay vì gộp hóa đơn. Điều này dẫn đến chi phí quản trị, hạ tầng kỹ thuật và thời gian xử lý tăng lên đáng kể. 

VCCI cho biết, về mặt bản chất, các dịch vụ mà nền tảng cung cấp đáp ứng đầy đủ ba tiêu chí “trường hợp đặc thù” được quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ bao gồm: (i) “bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với số lượng lớn”, (ii) “phát sinh thường xuyên” và (iii) “cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối tác”.

Hơn nữa, trên thực tế, Thông tư 32/2025/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định về hóa đơn, chứng từ cũng đã cho phép hoạt động vận tải hành khách bằng taxi (với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp) được áp dụng xuất hóa đơn theo kỳ quy ước. Điều này cho thấy các dịch vụ trên của nền tảng có cùng tính chất, tiêu chí nhưng đang không được áp dụng tương tự.

Theo phản ánh từ các doanh nghiệp, điểm bất hợp lý này khiến chi phí tuân thủ tăng cao, kéo theo áp lực cho cả các doanh nghiệp nền tảng, các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và khách hàng lẫn hoạt động quản lý nhà nước.

Thông tư 32/2025/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định về hóa đơn, chứng từ cho phép hoạt động vận tải hành khách bằng taxi (với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp) được áp dụng xuất hóa đơn theo kỳ quy ước.

Điều 26 Dự thảo Luật Quản lý thuế, hóa đơn điện tử phải được lập đúng thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định. Giao dịch diễn ra trên nền tảng số trong lĩnh vực vận tải, giao nhận và bưu chính đều phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần

Từ các phân tích trên, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, hướng dẫn cho phép doanh nghiệp nền tảng số được áp dụng cơ chế hóa đơn theo kỳ quy ước đối với các dịch vụ vận chuyển hành khách, đặc biệt là các nhóm dịch vụ như: vận chuyển hành khách bằng ô tô và và xe mô-tô hai bánh vận chuyển.

Đồng thời, đề xuất này cũng được áp dụng đối với các dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa khi cung cấp dịch vụ với khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức.

Tìm phương thức mới quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân khi bán hàng trực tuyến nở rộ

16:53, 03/10/2024

Tìm phương thức mới quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân khi bán hàng trực tuyến nở rộ

Siết quản lý thuế, nguồn thu từ thương mại điện tử tăng vọt

13:12, 19/06/2025

Siết quản lý thuế, nguồn thu từ thương mại điện tử tăng vọt

Cơ sở kinh doanh đăng ký hóa đơn điện tử từ máy tính tiền tăng gấp 5 lần trong nửa đầu năm 2025

09:08, 22/07/2025

Cơ sở kinh doanh đăng ký hóa đơn điện tử từ máy tính tiền tăng gấp 5 lần trong nửa đầu năm 2025

Từ khóa:

chi phí tuân thủ dịch vụ vận chuyển giao nhận hàng hóa hóa đơn điện tử khách hàng tổ chức Luật Quản lý thuế nền tảng số tài chính thời điểm lập hóa đơn vận tải hành khách VCCI xuất hóa đơn điện tử

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Vướng tiêu chí tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Vướng tiêu chí tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp

Bộ Tư pháp cho rằng một số đối tượng được hưởng ưu đãi thuế trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 198/2025/QH15 hiện chưa có quy định cụ thể trong luật chuyên ngành hành. Nếu các tiêu chí này không được làm rõ sẽ khiến quá trình áp dụng thực tế gặp khó khăn bởi thiếu tính thống nhất…

Ngân hàng ngăn chặn lừa đảo trị giá 1.500 tỷ đồng từ 600 nghìn “tài khoản đen”

Ngân hàng ngăn chặn lừa đảo trị giá 1.500 tỷ đồng từ 600 nghìn “tài khoản đen”

Lãnh đạo Vụ Thanh toán cho biết Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng kho dữ liệu khoảng 600.000 tài khoản nghi ngờ gian lận, triển khai thí điểm cho 5 ngân hàng lớn. Nhờ đó, hơn 300.000 khách hàng đã được cảnh báo, ngăn chặn lừa đảo trị giá 1.500 tỷ đồng...

AIA Việt Nam và FPT hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe

AIA Việt Nam và FPT hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (“AIA Việt Nam”) và Công ty Cổ phần FPT (“FPT”) công bố hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe hướng tới việc kiến tạo hệ sinh thái bảo hiểm – công nghệ – sức khỏe toàn diện, mang tới các giải pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân hóa, thuận tiện hơn cho người dân Việt Nam.

SeABank tiếp tục được Moody’s xếp hạng Ba3

SeABank tiếp tục được Moody’s xếp hạng Ba3

Ngày 19/9/2025, Moody’s Ratings (Moody’s) một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế hàng đầu đã công bố xếp hạng tín nhiệm với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB).

Giá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam vượt 220 tỷ USD, đứng thứ ba khu vực châu Á

Giá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam vượt 220 tỷ USD, đứng thứ ba khu vực châu Á

Đo lường trong vòng 12 tháng tính đến tháng 6/2025, tốc độ tăng trưởng thị trường tiền điện tử của Việt Nam là 55% - mức tăng thấp nhất trong số 5 thị trường có giá trị lớn nhất. Song điều này lại cho thấy thị trường tiền điện tử của Việt Nam đã bước vào giai đoạn trưởng thành...

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

1

Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN

Chuyển động xanh

2

Doanh nghiệp Việt “chạy đua” thích ứng chuẩn xanh và xuất xứ

Kinh tế xanh

3

Giám sát số VietGAP cho nông hộ Tây Bắc hướng đến thị trường xuất khẩu

Thị trường

4

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Thị trường

5

Cuộc cạnh tranh mới trên “lãnh địa” matcha

Ẩm thực

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy