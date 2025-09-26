Doanh nghiệp nền tảng số kêu khó vì quy định lập hóa đơn từng lần

Theo VCCI, Dự thảo Luật Quản lý thuế yêu cầu lập hóa đơn điện tử ngay thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế tuy hợp lý về nguyên tắc nhưng lại gây nhiều bất cập cho doanh nghiệp nền tảng số trong lĩnh vực vận tải…

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới đây đã tập hợp nhiều ý kiến góp ý của các hiệp hội và doanh nghiệp liên quan đến Dự thảo Luật Quản lý thuế. Trong đó nổi bật là vấn đề về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động của các nền tảng số.

Cụ thể, theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 26 Dự thảo Luật Quản lý thuế, hóa đơn điện tử phải được lập đúng thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định, trừ các trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định.

VCCI đánh giá, xét về mặt nguyên tắc thì quy định là hợp lý. Song, theo phản ánh của doanh nghiệp thì quy định trên lại chưa phù hợp với thực tiễn vận hành của các nền tảng số trong lĩnh vực vận tải, giao nhận và bưu chính.

"Số lượng giao dịch mỗi ngày rất lớn, có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu giao dịch. Việc phát sinh giao dịch diễn ra thường xuyên trong khi mỗi dịch vụ phát sinh đều bị ràng buộc bởi quy định phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần đã dẫn đến nhiều bất cập". (Góp ý Dự thảo của VCCI)

Cụ thể, với khách hàng cá nhân, khối lượng giao dịch lớn liên tục diễn ra nhưng nền tảng vẫn phải thực hiện xuất hóa đơn cho từng lần phát sinh.

Trong khi đó, với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp thanh toán theo chu kỳ và khách hàng lại không có nhu cầu nhận hóa đơn lẻ. Dù vậy, nền tảng vẫn yêu cầu phải xuất hóa đơn từng lần thay vì gộp hóa đơn. Điều này dẫn đến chi phí quản trị, hạ tầng kỹ thuật và thời gian xử lý tăng lên đáng kể.

VCCI cho biết, về mặt bản chất, các dịch vụ mà nền tảng cung cấp đáp ứng đầy đủ ba tiêu chí “trường hợp đặc thù” được quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ bao gồm: (i) “bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với số lượng lớn”, (ii) “phát sinh thường xuyên” và (iii) “cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối tác”.

Hơn nữa, trên thực tế, Thông tư 32/2025/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định về hóa đơn, chứng từ cũng đã cho phép hoạt động vận tải hành khách bằng taxi (với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp) được áp dụng xuất hóa đơn theo kỳ quy ước. Điều này cho thấy các dịch vụ trên của nền tảng có cùng tính chất, tiêu chí nhưng đang không được áp dụng tương tự.

Theo phản ánh từ các doanh nghiệp, điểm bất hợp lý này khiến chi phí tuân thủ tăng cao, kéo theo áp lực cho cả các doanh nghiệp nền tảng, các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và khách hàng lẫn hoạt động quản lý nhà nước.

Thông tư 32/2025/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định về hóa đơn, chứng từ cho phép hoạt động vận tải hành khách bằng taxi (với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp) được áp dụng xuất hóa đơn theo kỳ quy ước. Điều 26 Dự thảo Luật Quản lý thuế, hóa đơn điện tử phải được lập đúng thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định. Giao dịch diễn ra trên nền tảng số trong lĩnh vực vận tải, giao nhận và bưu chính đều phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần

Từ các phân tích trên, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, hướng dẫn cho phép doanh nghiệp nền tảng số được áp dụng cơ chế hóa đơn theo kỳ quy ước đối với các dịch vụ vận chuyển hành khách, đặc biệt là các nhóm dịch vụ như: vận chuyển hành khách bằng ô tô và và xe mô-tô hai bánh vận chuyển.

Đồng thời, đề xuất này cũng được áp dụng đối với các dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa khi cung cấp dịch vụ với khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức.