Ngân hàng NCB cung cấp các giải pháp thanh toán tiên phong trên nền tảng Visit Vietnam

Sáng 20/12 tại Phú Quốc, nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam đã chính thức ra mắt. Với vai trò là đối tác chiến lược của Visit Vietnam, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) sẽ cung cấp các giải pháp thanh toán quốc tế tiên phong, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi cho khách du lịch khi tới Việt Nam.

ĐỒNG HÀNH KIẾN TẠO HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM LIỀN MẠCH, HIỆN ĐẠI CHO DU LỊCH VIỆT

Visit Vietnam là nền tảng du lịch và dữ liệu quốc gia, được bảo trợ bởi Chính phủ, đồng hành cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (VNAT) và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), vận hành bởi Tập đoàn Sun Group.

Với mục tiêu trở thành “điểm chạm số” toàn diện cho du lịch Việt Nam, nền tảng cho phép du khách trong và ngoài nước tra cứu thông tin, lên lịch trình, đặt dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc “tất cả trong một” chỉ trên một nền tảng.

Việc vận hành dữ liệu du lịch theo thời gian thực, du khách, doanh nghiệp và cơ quan quản lý có thể “đọc vị” diễn biến thị trường theo ngày, theo giờ, từ mức độ đông đúc của điểm đến, hoạt động đang diễn ra, cho đến các xu hướng tiêu dùng nổi bật để đưa ra quyết định phù hợp nhất và trải nghiệm xuất sắc nhất.

NCB chính thức trở thành đối tác chiến lược của nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam.

Đồng hành cùng Visit Vietnam với vai trò đối tác chiến lược, ngân hàng NCB cung cấp giải pháp thanh toán số iziPay (hợp tác cùng Hiệp hội dữ liệu quốc gia và Tổ chức thẻ VISA) an toàn, hiện đại và liền mạch tích hợp ngay trên nền tảng. Theo đó, khách hàng sẽ dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán ngay trên ứng dụng Visit Vietnam và trải nghiệm thanh toán an toàn, liền mạch tại các điểm chấp nhận thanh toán trên khắp Việt Nam, loại bỏ hoàn toàn các rào cản mà du khách quốc tế thường gặp về thanh toán khi đi du lịch tại quốc gia khác hay sự bất tiện khi sử dụng tiền mặt hoặc đổi ngoại tệ.

NCB cung cấp giải pháp thanh toán số iziPay an toàn, hiện đại và liền mạch tích hợp ngay trên nền tảng Visit Vietnam.

Giải pháp được thiết kế phù hợp với thói quen chi tiêu của khách hàng quốc tế và xu hướng, nhu cầu của khách hàng trong nước. Nhờ đó, hứa hẹn mang lại trải nghiệm thanh toán tiện lợi, là mảnh ghép quan trọng tạo nên một hành trình lý tưởng cho du khách tại Việt Nam, giúp du khách an tâm và hài lòng tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm khám phá và nghỉ dưỡng.

TIÊN PHONG TRONG GIẢI PHÁP THANH TOÁN QUỐC TẾ, GÓP PHẦN ĐƯA THẾ GIỚI ĐẾN VỚI VIỆT NAM

Bên cạnh giải pháp iziPay song hành với nền tảng Visit Vietnam, NCB cũng được biết đến là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc phát triển các giải pháp thanh toán xuyên biên giới, hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam với tầm nhìn “Chuyển đổi từ giao dịch sang trải nghiệm: thanh toán như một lợi thế cạnh tranh quốc gia trong du lịch”.

Ông Tạ Kiều Hưng, Tổng giám đốc NCB chia sẻ về những giải pháp thanh toán quốc tế hiện đại, hỗ trợ thu hút khách du lịch đến Việt Nam.

Đến nay, NCB đã phối hợp với NAPAS kết nối thành công thanh toán quốc tế QRGlobal cho phép du khách quốc tế đến từ các quốc gia Thái Lan, Lào, Campuchia và Trung Quốc (UnionPay) dùng ứng dụng ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán của chính quốc gia mình để thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán QRPay của NCB khi đến Việt Nam, mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh gọn, minh bạch và an toàn. Trong thời gian tới, NCB và NAPAS sẽ tiếp tục mở rộng kết nối để mang tới dịch vụ thanh toán quốc tế tiện lợi cho du khách đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc (Alipay), Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Ấn Độ, hướng tới mạng lưới thanh toán toàn cầu rộng khắp.

Với du khách ưa chuộng thanh toán bằng thẻ quốc tế, NCB cung cấp giải pháp thuận tiện và nhanh chóng khi cho phép mở thẻ tín dụng 100% trực tuyến trên ứng dụng NCB iziMobile chỉ trong vài phút, nhận ngay thẻ phi vật lý để chi tiêu, trong khi thẻ vật lý được linh hoạt giao tận nơi hoặc nhận tại kiosk tự động ở các chi nhánh NCB.

Nhiều ưu đãi thiết thực trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng được NCB áp dụng cho chủ thẻ Visa như: Hoàn tiền 10% khi đặt phòng qua Booking.com, giảm ngay 15% khi đặt dịch vụ trên Agoda, ưu đãi tới 30% khi sử dụng các dịch vụ spa, ẩm thực, chơi golf tại hệ thống khu nghỉ dưỡng đẳng cấp khắp cả nước, miễn phí sử dụng dịch vụ tại 23 phòng chờ thương gia trên toàn quốc thuộc hệ thống phòng chờ Sông Hồng (Song Hong Business Loundge).

Việc đồng hành cùng Visit Vietnam một lần nữa khẳng định nỗ lực của NCB trong thúc đẩy tài chính toàn diện, đổi mới sáng tạo và nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Thông qua các giải pháp thanh toán hiện đại, NCB không chỉ hỗ trợ ngành du lịch Việt Nam tiếp cận gần hơn với du khách quốc tế mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam thân thiện, tiện nghi và sẵn sàng hội nhập trong kỷ nguyên số.