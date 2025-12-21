Ngân hàng Trung ương Châu Âu hoàn thiện hạ tầng phát hành CBDC

Giá vàng trong nước và thế giới
Dù hạ tầng phục vụ việc phát hành đồng euro kỹ thuật số đã hoàn thiện, châu Âu vẫn cần chờ phê chuẩn từ các cơ quan lập pháp...
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng phục vụ việc phát hành đồng euro kỹ thuật số (CBDC của ECB), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương châu Âu.
Phát biểu tại cuộc họp báo cuối cùng của năm, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết cơ quan này đã hoàn tất phần việc thuộc trách nhiệm của mình và hiện đang chờ quyết định phê chuẩn từ các cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu.
Theo đề xuất, đồng euro kỹ thuật số được thiết kế để sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế, với vai trò tương tự tiền mặt. Sáng kiến này hướng tới nhiều mục tiêu, bao gồm củng cố ổn định tài chính, bảo vệ chủ quyền tiền tệ, thúc đẩy tài chính toàn diện, đồng thời hiện đại hóa và nâng cao năng lực của hạ tầng thanh toán châu Âu trong kỷ nguyên số.
Về bản chất, CBDC là một loại tài sản mã hóa do ngân hàng trung ương phát hành và được Nhà nước bảo đảm, có giá trị pháp lý tương đương tiền mặt. Khác với stablecoin thường do khu vực tư nhân phát hành và được bảo chứng bằng một loại tài sản ổn định hoặc cam kết của doanh nghiệp, CBDC đại diện cho một nghĩa vụ trực tiếp của ngân hàng trung ương đối với người nắm giữ.
Thành viên Ban điều hành ECB, ông Piero Cipollone, từng nhấn mạnh những điều chỉnh trong chính sách tiền điện tử của Hoa Kỳ, cùng lập trường cởi mở hơn đối với stablecoin, đã cấp bách thúc đẩy các cuộc thảo luận của khu vực liên quan đến vấn đề tự chủ tiền tệ.
Trong bối cảnh đó, Liên minh châu Âu đặt mục tiêu xác lập rõ ràng các mốc thời gian cho giai đoạn thí điểm, cũng như khả năng chính thức triển khai đồng euro kỹ thuật số vào cuối thập kỷ này.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cảnh báo rằng các loại tiền kỹ thuật số do khu vực tư nhân phát hành, bao gồm stablecoin, có thể làm suy yếu hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ trong nước và tiềm ẩn rủi ro đối với ổn định tài chính.
Kể từ năm 2021, các ngân hàng trung ương tại châu Âu đã cảnh báo nếu không sớm phát hành CBDC, quyền kiểm soát tiền tệ có thể dần rơi vào tay các hệ thống thanh toán tư nhân hoặc các nền tảng nước ngoài, đặc biệt hoạt động sử dụng tiền mặt tại khu vực này cũng ngày càng giảm.
Chuyên gia nhận định nếu Việt Nam khai thác hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI) cho các thiết bị vật lý như drone để ứng dụng vào các lĩnh vực nông nghiệp, logistics có thể mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho nền kinh tế tầm thấp...
Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng nhanh từ 58.000 năm 2020 lên khoảng 80.000 năm 2025. Thương mại điện tử bứt phá ngoạn mục, ước đạt 36 tỷ USD năm 2025, tăng 3 lần so với năm 2020, tăng trưởng 22-25%/năm, cao nhất khu vực. Đến cuối năm 2025, ước tính giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 26 lần GDP với hơn 20,2 tỷ giao dịch/năm...
Việc CATL triển khai robot hình người trực tiếp trên dây chuyền sản xuất pin xe điện không chỉ là một bước tiến công nghệ đơn lẻ, mà còn phản ánh làn sóng tự động hóa và “AI hiện thân” đang tăng tốc trong ngành công nghiệp chế tạo Trung Quốc, đặc biệt là chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu.
Kinh tế số của Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu là số hóa các hoạt động cũ, chưa chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng mới. Do vậy, phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn tới sẽ chuyển từ số hóa cái cũ sang kiến tạo không gian phát triển mới, nơi dữ liệu, AI, nền tảng số, doanh nghiệp số và công dân số cùng trở thành động lực tăng trưởng…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: