Ngân hàng Trung ương Châu Âu hoàn thiện hạ tầng phát hành CBDC

Dù hạ tầng phục vụ việc phát hành đồng euro kỹ thuật số đã hoàn thiện, châu Âu vẫn cần chờ phê chuẩn từ các cơ quan lập pháp...

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng phục vụ việc phát hành đồng euro kỹ thuật số (CBDC của ECB), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo cuối cùng của năm, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết cơ quan này đã hoàn tất phần việc thuộc trách nhiệm của mình và hiện đang chờ quyết định phê chuẩn từ các cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu.

Theo đề xuất, đồng euro kỹ thuật số được thiết kế để sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế, với vai trò tương tự tiền mặt. Sáng kiến này hướng tới nhiều mục tiêu, bao gồm củng cố ổn định tài chính, bảo vệ chủ quyền tiền tệ, thúc đẩy tài chính toàn diện, đồng thời hiện đại hóa và nâng cao năng lực của hạ tầng thanh toán châu Âu trong kỷ nguyên số.

Về bản chất, CBDC là một loại tài sản mã hóa do ngân hàng trung ương phát hành và được Nhà nước bảo đảm, có giá trị pháp lý tương đương tiền mặt. Khác với stablecoin thường do khu vực tư nhân phát hành và được bảo chứng bằng một loại tài sản ổn định hoặc cam kết của doanh nghiệp, CBDC đại diện cho một nghĩa vụ trực tiếp của ngân hàng trung ương đối với người nắm giữ.

Thành viên Ban điều hành ECB, ông Piero Cipollone, từng nhấn mạnh những điều chỉnh trong chính sách tiền điện tử của Hoa Kỳ, cùng lập trường cởi mở hơn đối với stablecoin, đã cấp bách thúc đẩy các cuộc thảo luận của khu vực liên quan đến vấn đề tự chủ tiền tệ.

Trong bối cảnh đó, Liên minh châu Âu đặt mục tiêu xác lập rõ ràng các mốc thời gian cho giai đoạn thí điểm, cũng như khả năng chính thức triển khai đồng euro kỹ thuật số vào cuối thập kỷ này.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cảnh báo rằng các loại tiền kỹ thuật số do khu vực tư nhân phát hành, bao gồm stablecoin, có thể làm suy yếu hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ trong nước và tiềm ẩn rủi ro đối với ổn định tài chính.

Kể từ năm 2021, các ngân hàng trung ương tại châu Âu đã cảnh báo nếu không sớm phát hành CBDC, quyền kiểm soát tiền tệ có thể dần rơi vào tay các hệ thống thanh toán tư nhân hoặc các nền tảng nước ngoài, đặc biệt hoạt động sử dụng tiền mặt tại khu vực này cũng ngày càng giảm.