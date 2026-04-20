Doanh nghiệp Slovakia bắt tay với đối tác Việt Nam phát triển khu công nghiệp xanh tại châu Âu
Phương Nhi
20/04/2026, 14:26
Hợp tác mới giữa Công ty Belevis Construction S.R.O. (Slovakia) và Tập đoàn Đại Dũng (Việt Nam) trong phát triển dự án khu công nghiệp xanh tại Slovakia được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hiện diện và thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Âu....
Ông Martin Repik, Chủ tịch kiêm Tổng
Giám đốc Công ty Belevis Construction S.R.O (Slovakia), cùng với đội ngũ của
mình gồm ông Tomas Jabornik (Giám đốc Thương mại), ông Tibor Bucek (Cố vấn Quốc
tế cấp cao), đã có những chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/ VnEconomy về việc hợp tác với Tập đoàn Đại Dũng trong phát
triển hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn tại châu Âu cũng như tăng cường hợp
tác kinh tế - công nghiệp giữa Việt Nam và Slovakia.
Dưới góc độ của một
doanh nghiệp Slovakia, ông đánh giá như thế nào về môi trường đầu tư tại Việt Nam
đối với các doanh nghiệp Slovakia hiện nay?
Một trong những điểm nổi bật mà chúng tôi nhận thấy là Việt Nam
đang sở hữu động lực phát triển ngành công nghiệp rất mạnh mẽ và Việt Nam hiện
đang là một quốc gia có đà tăng trưởng nhanh. Đây là thị trường giàu tiềm năng
cho những doanh nghiệp mong muốn xây dựng các dự án mới, quy mô lớn và có tầm
nhìn dài hạn. Bên cạnh đó, với dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam cũng là một
thị trường rất lớn tại khu vực Đông Nam Á.
Xét từ góc độ lịch sử, Việt Nam và Slovakia có nhiều mối liên kết
trong các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa và hợp tác lao động. Trước đây, khi
Slovakia còn là một phần của Tiệp Khắc, đã có nhiều sinh viên Việt Nam sang học
tập tại đây. Vì vậy, hai nước có nền tảng chung về con người, giáo dục và hợp
tác lao động.
Một yếu tố quan trọng
khác là việc Việt Nam và Liên minh Châu Âu đã ký kết Hiệp định thương mại tự do
Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) và đã có hiệu lực trong nhiều năm qua. Tất
cả những yếu tố đó khiến Việt Nam trở thành một điểm đến rất tiềm năng để các
doanh nghiệp bắt đầu và mở rộng hoạt động kinh doanh.
Mới đây, Belevis Construction S.R.O đã ký kết Biên bản ghi nhớ
(MoU) với Tập đoàn Đại Dũng nhằm phát triển hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn
tại châu Âu, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế – công nghiệp giữa Việt Nam
và Slovakia. Ông có thể chia sẻ những lý do mà công ty lựa chọn Đại Dũng trong
lần hợp tác này?
Tập đoàn Đại Dũng là một doanh nghiệp rất uy tín tại Việt Nam, có
quy mô lớn và sở hữu năng lực chuyên môn cao trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt
là kết cấu thép. Bản thân thương hiệu Đại Dũng đã mang lại sự tin cậy lớn, đó
chính là lý do đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn tập đoàn trong lần hợp tác lần
này.
Bên cạnh đó, Tập đoàn Đại Dũng là doanh nghiệp gia đình, được vận
hành theo mô hình gia đình, qua đó tạo nên môi trường làm việc gắn kết và hiệu
quả. Tập đoàn cũng đang có quá trình phát triển rất nhanh và hướng mạnh
mẽ theo các yếu tố “xanh” trong kinh doanh và yếu tố này rất phù hợp với các tiêu
chuẩn và quy định ngày càng khắt khe của châu Âu.
Đặc biệt, khi doanh nghiệp hướng tới mở rộng quy mô và phát triển bền vững, yếu tố “xanh” trở thành yêu cầu không thể thiếu. Doanh nghiệp không thể chỉ tập trung vào lợi nhuận hay thu nhập cho người lao động, mà còn cần định hình tầm nhìn dài hạn. Bởi lẽ, tương lai phát triển gắn chặt với tăng trưởng xanh, cũng như việc thực thi các cam kết và tiêu chuẩn bền vững.
Tại Liên minh châu Âu, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến các tiêu
chuẩn và yếu tố xanh. Vì vậy, Tập đoàn Đại Dũng đang đi đúng hướng cho sự phát triển
trong tương lai, và đây cũng là nền tảng rất quan trọng để thúc đẩy hợp tác lâu
dài.
Một điểm quan trọng khác là Tập đoàn Đại Dũng thể hiện rõ thiện
chí đầu tư và hợp tác tại thị trường châu Âu cùng với các đối tác của mình. Khi
tìm kiếm đối tác, chúng tôi luôn đề cao sự chủ động và cam kết từ cả hai phía. Tập đoàn Đại Dũng đã cho thấy sự quan tâm lớn tới việc mở rộng hợp tác với các doanh
nghiệp tại châu Âu, điều này khiến Tập đoàn trở thành một đối tác rất phù
hợp đối với chúng tôi.
Ông có thể chia sẻ thêm
về định hướng phát triển của dự án hệ sinh thái khu công nghiệp trong lần hợp
tác với Tập đoàn Đại Dũng tại Slovakia?
Yếu tố “xanh” là một phần cốt lõi và không thể thiếu trong dự án
mà chúng tôi đang thảo luận với Tập đoàn Đại Dũng. Do vị trí của dự án khu công
nghiệp nằm ở khu vực trung tâm Slovakia, gần khu vực Vườn quốc gia High Tatras,
nên mọi hoạt động phát triển tại đây phải tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc về
bảo vệ môi trường. Điều này đồng nghĩa với việc không thể phát triển các ngành
công nghiệp nặng, công nghiệp hóa chất hay các lĩnh vực gây ô nhiễm.
Thay vào đó, dự án sẽ tập trung vào các lĩnh vực như nghiên cứu và
phát triển (R&D), công nghệ, logistics hoặc sản xuất nhẹ – hướng tới mục
tiêu phát thải bằng 0 hoặc trung hòa carbon. Đây là một trong những nội dung
trọng tâm trong các cuộc thảo luận của chúng tôi.
Khu công nghiệp này là dự án khu công nghiệp xanh và đã được chuẩn
bị đầy đủ về mặt pháp lý, giấy phép và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính
quyền địa phương cũng như chính phủ. Chúng tôi rất vui khi có thể thảo luận về
dự án đầu tiên này như một bước khởi đầu cho quan hệ hợp tác, và kỳ vọng dự án
sẽ sớm triển khai thành công.
Theo ông, Việt Nam hiện
vẫn đang gặp thách thức gì trong phát triển các khu công nghiệp xanh và Việt
Nam cần làm gì để giải quyết vấn đề này?
Đây không hẳn là một thách thức, mà là điều kiện bắt buộc phải đáp
ứng. Nếu không đạt được các tiêu chuẩn xanh, những dự án như vậy đơn giản là
không thể triển khai. Chúng tôi tin rằng Tập đoàn Đại Dũng đã có sự chuẩn bị
tốt cho yêu cầu này, nhờ vào kinh nghiệm và danh mục dự án đa dạng. Tập đoàn có kinh nghiệm quốc tế và định hướng rõ ràng trong việc tạo ra giá
trị gia tăng cho cộng đồng, vì vậy, tôi cho rằng Tập đoàn Đại Dũng chính là đối
tác rất phù hợp.
Về phía mình, chúng tôi tin tưởng có thể hỗ trợ Tập đoàn Đại
Dũng tại Slovakia trong các vấn đề liên quan đến pháp lý, phát triển dự án và
xây dựng. Nhìn chung, đây chính là sự kết hợp rất phù hợp giữa hai bên.
Ngoài ra, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng dự án này có thể trở thành điểm khởi
đầu để các doanh nghiệp Việt Nam khác tiến vào thị trường châu Âu thông qua
Slovakia. Tập đoàn Đại Dũng có thể đóng vai trò như là một nhà tiên phong, tạo
động lực để nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác tham gia.
Khu công nghiệp này không chỉ là một dự án đơn lẻ, mà còn có thể
trở thành “cửa ngõ” vào châu Âu cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam, từ sản phẩm,
dịch vụ đến công nghệ. Việc tiếp cận thị trường thông qua Slovakia cũng sẽ mang lại lợi
thế về vị trí chiến lược cũng như hiệu quả kinh tế.
Không chỉ các doanh nghiệp, mà xét trên tổng thể, Việt Nam cũng khó tìm được một “cửa ngõ” thuận lợi hơn để tiếp cận EU ngoài điểm khởi đầu này. Giám đốc Thương mại và Phát triển của chúng tôi, ông Tomas Jabornik, cũng cho biết đã nhận được những phản hồi rất rõ ràng từ các đối tác và đại diện tại Việt Nam rằng họ đánh giá cao dự án này và xem đây là cơ hội cần thiết để Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường EU.
Slovakia được lựa chọn nhờ vị trí trung tâm trong Liên minh châu
Âu, và sử dụng đồng euro - một lợi thế lớn khi phục
vụ toàn bộ thị trường EU. Điều này giúp hoạt động kinh doanh trở nên thuận tiện
và hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, Slovakia có hệ thống kết nối hạ tầng mạnh mẽ, bao
gồm đường sắt, đường cao tốc và gần các sân bay quốc tế. Trong tương lai,
Slovakia cũng có thể trở thành cửa ngõ kết nối với Ukraine khi tình hình ổn
định, mở ra thêm nhiều cơ hội mới.
Về tổng thể, khu công nghiệp này không chỉ là một dự án cụ thể mà
còn là một nền tảng giúp nhiều doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường châu
Âu. Vì vậy, chúng tôi đánh giá đây là một sự hợp tác rất tiềm năng và mong muốn
sớm triển khai các bước tiếp theo.
Bên cạnh việc hợp tác
lần này với Tập đoàn Đại Dũng, ông có thể chia sẻ thêm về những kế hoạch mở
rộng và phát triển tại Việt Nam trong những năm tới?
Khi nói về hợp tác mới này với Tập đoàn Đại Dũng, có thể thấy hai
hướng chính. Thứ nhất là hợp tác tại thị trường Liên minh châu Âu thông qua mô
hình liên doanh. Thứ hai là đầu tư và hợp tác ngay tại Việt Nam. Nói cách khác,
chúng tôi đang phát triển song song hai chiều: Hợp tác với Đại Dũng tại châu Âu
và phát triển hoạt động của Belevis tại Việt Nam.
Cả hai hướng đi này đều có thể mở ra những cơ hội phát triển mới,
đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và bất động sản. Trong thời gian tới, chúng
tôi sẽ đánh giá thị trường nào mang lại hiệu quả tốt hơn, có yếu tố xanh nổi
bật hơn và tiềm năng phát triển cao hơn, từ đó quyết định ưu tiên triển khai dự
án tại quốc gia nào.
Việt Nam có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực công nghiệp và các
dự án quy mô lớn, với tốc độ phát triển rất nhanh trong 10–20 năm qua. Các
doanh nghiệp Việt Nam cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý
và triển khai các dự án quy mô lớn.
Trong khi đó, nếu nhìn từ phía các doanh nghiệp Liên minh châu Âu,
quy mô thị trường của từng quốc gia thường nhỏ hơn. Dù toàn EU có khoảng 300
triệu dân, thì riêng Việt Nam đã chiếm gần một phần ba con số này. Điều này cho
thấy các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành các dự
án lớn và đây chính là một lợi thế rất nổi bật.
Về phía chúng tôi, chúng tôi có thể mang đến các giải pháp công
nghệ, kỹ thuật tiên tiến từ châu Âu, đồng thời chú trọng vào các yếu tố phát
triển xanh. Sự kết hợp này tạo nên nền tảng vững chắc cho một liên doanh thành
công và quan hệ hợp tác lâu dài trong tương lai.
Theo ông, Việt Nam cần
làm gì để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công ty của ông nói riêng cũng như
các doanh nghiệp Slovakia nói chung khi đầu tư vào Việt Nam trong thời gian
tới?
Chúng tôi nhận thấy những diễn đàn như thế này đóng vai trò rất
quan trọng trong việc kết nối các doanh nghiệp Slovakia với Việt Nam. Vì vậy,
cần tổ chức nhiều hơn các diễn đàn doanh nghiệp, đồng thời tăng cường các hoạt
động kết nối giữa doanh nghiệp hai nước. Khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và
Liên minh châu Âu là khá lớn, do đó việc thu hẹp khoảng cách thông qua kết nối
là điều rất cần thiết.
Cần thúc đẩy nhiều hơn các cuộc trao đổi, tiếp xúc thường xuyên.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, các doanh nghiệp Việt Nam rất cởi mở và sẵn
sàng hợp tác với các đối tác Slovakia. Điều quan trọng là phải tăng cường giao
tiếp để rút ngắn khoảng cách.
Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể tổ chức các buổi gặp gỡ doanh
nghiệp tại Slovakia cũng như tại các thành phố của Việt Nam theo định kỳ, có
thể hàng tháng hoặc 6 tháng một lần. Trong kinh doanh, một cuộc gặp trực tiếp
thường có giá trị hơn rất nhiều so với việc chỉ nghe về một doanh nghiệp mà
chưa từng gặp mặt.
