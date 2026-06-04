Nước châu Âu nào thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất?

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một những ưu tiên hàng đầu của các quốc gia châu Âu, nhưng khả năng thu hút dòng vốn này của các nước trong khu vực có sự chênh lệch đáng kể...

Theo khảo sát EY Europe Attractiveness Survey của công ty tư vấn - kiểm toán EY, Pháp hiện đang giữ vị trí số 1 trong việc thu hút các dự án đầu tư nước ngoài tại châu Âu.

Mặc dù số dự án FDI mới được công bố hoặc đăng ký tại nước này giảm 17% xuống còn 852 dự án trong năm 2025, Pháp vẫn duy trì vị trí dẫn đầu về số lượng dự án. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của Pháp đối với các nhà đầu tư quốc tế, bất chấp những thách thức kinh tế và chính trị.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Pháp duy trì vị thế này là sáng kiến "Choose France" (tạm dịch: “Chọn nước Pháp”) được Chính phủ triển khai từ năm 2018. Sáng kiến này không chỉ tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi mà còn khẳng định cam kết của Pháp trong việc thu hút và giữ chân các nhà đầu tư quốc tế.

Tại một hội nghị thượng đỉnh năm nay, Tổng thống Emmanuel Macron đã công bố rằng các công ty nước ngoài cam kết đầu tư 93 tỷ euro vào Pháp, một con số kỷ lục theo mô tả của Điện Elysee.

Đứng thứ hai trong danh sách là Vương quốc Anh với 730 dự án, giảm 14% so với năm trước. Mặc dù việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) - tức Brexit - đã tạo ra nhiều bất ổn, nước này vẫn là điểm đến hấp dẫn nhờ vào hệ thống pháp lý ổn định và môi trường kinh doanh thuận lợi.

Đức, quốc gia đứng thứ ba, ghi nhận 548 dự án FDI trong năm ngoái, giảm 10% và là mức thấp nhất kể từ năm 2009. Sự sụt giảm này phần nào phản ánh những thách thức mà nền kinh tế Đức đang phải đối mặt, bao gồm chi phí lao động cao và sự cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia khác.

Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia châu Âu đều chứng kiến sự sụt giảm trong thu hút đầu tư. Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025. Tây Ban Nha đã chứng kiến số lượng dự án đầu tư tăng 20% đạt 383 dự án, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận 376 dự án, tăng 7%.

Ba Lan cũng tiếp tục xu hướng tăng trưởng với 285 dự án đầu tư, tăng 10% so với năm trước, trở thành điểm đến lớn thứ 6 cho đầu tư nước ngoài tại châu Âu. Hà Lan cũng nằm trong số ít quốc gia ghi nhận sự tăng trưởng, với số lượng dự án tăng 8% lên 159 dự án.

Số dự án FDI mới tại một số nước châu Âu trong năm 2025 - Nguồn: EY/Euronews.

Mặc dù vậy, một số quốc gia như Italy, Bỉ và Bồ Đào Nha lại chứng kiến sự suy giảm trong hoạt động FDI. Số lượng dự án tại Italy giảm 8% xuống còn 206, Bỉ giảm 11% xuống còn 187, còn Bồ Đào Nha ghi nhận 186 dự án, giảm 5% so với năm trước.

Về nguồn gốc của các dự án đầu tư, Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu với 943 dự án trên toàn châu Âu trong năm 2025. Các công ty Mỹ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư tại châu Âu, bất chấp những thách thức kinh tế toàn cầu.

Đức đứng thứ hai, mặc dù hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các công ty Đức giảm mạnh. Năm 2025, các công ty Đức công bố 484 dự án đầu tư tại các quốc gia châu Âu khác, giảm 24% so với năm trước.

Theo trang Euronews, châu Âu đang mất dần vị thế trên thị trường FDI toàn cầu. Một báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), dòng vốn FDI toàn cầu giảm xuống còn khoảng 1,49 nghìn tỷ USD trong năm 2024, giảm 11% so với năm trước.

Trong đó, châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với dòng vốn FDI giảm 58% xuống còn khoảng 182 tỷ USD trong năm 2024, so với 439 tỷ USD một năm trước đó. Trái lại, Bắc Mỹ và châu Á vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ với dòng vốn FDI lần lượt là 343 tỷ USD và 605 tỷ USD.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này là do tăng trưởng kinh tế yếu kém ở nhiều khu vực của châu Âu, giá năng lượng cao, bất ổn địa chính trị và quan điểm thận trọng hơn từ phía các doanh nghiệp. Những lo ngại về chi phí cao và triển vọng tăng trưởng kinh tế yếu kém cũng khiến nhiều nhà đầu tư trở nên dè dặt hơn khi đầu tư vào châu Âu.