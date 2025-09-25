Doanh nghiệp Việt “chạy đua” thích ứng chuẩn xanh và xuất xứ

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Thứ Năm, 25/09/2025
Nguyệt Hà
25/09/2025, 17:27
Bản đồ thương mại toàn cầu đang đảo chiều với tốc độ chưa từng có, với biến số từ chính sách thuế của Mỹ đến rào cản xanh ở châu Âu. Luật chơi mới buộc doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển từ “chạy số lượng” sang “chuẩn hóa – minh bạch – xanh hóa” để tồn tại trong “cuộc đua” này...
Doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Theo ông Nguyễn Hồng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương), các doanh nghiệp cần chuyển từ "chạy số lượng" sang "chuẩn hóa – minh bạch – xanh hóa" để tồn tại và phát triển. Điều này không chỉ liên quan đến thuế mà còn đến các rào cản kỹ thuật và phi thuế quan như tiêu chuẩn môi trường, an toàn sản phẩm và quy tắc xuất xứ.
Bức tranh xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025 cho thấy kim ngạch hàng hóa tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, nhấn mạnh rằng tăng trưởng toàn cầu chậm lại và chi phí logistics gia tăng đang ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa. Đặc biệt, chính sách thuế đối ứng và thuế carbon của Mỹ đang tạo áp lực lớn lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu.
Ngành dệt may, một trong những lĩnh vực chủ lực của Việt Nam, đang phải đối mặt với ba thách thức lớn: hàng rào thuế quan, yêu cầu về ESG (môi trường - xã hội - quản trị) và sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Ông Nguyễn Xuân Linh, Giám đốc điều hành Tập đoàn B’LAO Study, cho biết rằng mặc dù dự kiến xuất khẩu dệt may năm 2025 đạt khoảng 50 tỷ USD, nhưng tỷ lệ nội địa hóa chỉ đạt 40%, điều này làm giảm giá trị thực tại Việt Nam.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những thách thức này cũng mang lại cơ hội cho doanh nghiệp. Bà Sarah, đại diện H&M, cho biết tỷ lệ vật liệu tái chế trong sản phẩm của họ đã tăng đáng kể, cho thấy tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng chủ đạo. Doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để đầu tư vào công nghệ xanh và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.
Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp cần phải định vị rõ ràng về sản phẩm, quy mô và công nghệ, đồng thời không bỏ qua thị trường nội địa. Chính phủ cũng đang có những chính sách hỗ trợ để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển bền vững trong tương lai. Cuộc đua mới đã bắt đầu, và chỉ những doanh nghiệp chủ động thay đổi mới có thể nắm bắt được cơ hội từ thách thức...
Để thúc đẩy tiêu dùng xanh và biến nó thành chuẩn mực lâu dài, cần có sự chung tay từ cả doanh nghiệp, Chính phủ và người tiêu dùng để vượt qua rào cản về sản xuất, giá cả và nhận thức. Doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ và chiến lược sản xuất, Chính phủ cần ban hành chính sách hỗ trợ đồng bộ, còn người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen tiêu dùng để tạo ra một thị trường xanh bền vững...
