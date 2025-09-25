Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Doanh nghiệp Việt “chạy đua” thích ứng chuẩn xanh và xuất xứ

Nguyệt Hà

25/09/2025, 17:27

Bản đồ thương mại toàn cầu đang đảo chiều với tốc độ chưa từng có, với biến số từ chính sách thuế của Mỹ đến rào cản xanh ở châu Âu. Luật chơi mới buộc doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển từ “chạy số lượng” sang “chuẩn hóa – minh bạch – xanh hóa” để tồn tại trong “cuộc đua” này...

VnEconomy

Doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Theo ông Nguyễn Hồng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương), các doanh nghiệp cần chuyển từ "chạy số lượng" sang "chuẩn hóa – minh bạch – xanh hóa" để tồn tại và phát triển. Điều này không chỉ liên quan đến thuế mà còn đến các rào cản kỹ thuật và phi thuế quan như tiêu chuẩn môi trường, an toàn sản phẩm và quy tắc xuất xứ.

Bức tranh xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025 cho thấy kim ngạch hàng hóa tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, nhấn mạnh rằng tăng trưởng toàn cầu chậm lại và chi phí logistics gia tăng đang ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa. Đặc biệt, chính sách thuế đối ứng và thuế carbon của Mỹ đang tạo áp lực lớn lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Ngành dệt may, một trong những lĩnh vực chủ lực của Việt Nam, đang phải đối mặt với ba thách thức lớn: hàng rào thuế quan, yêu cầu về ESG (môi trường - xã hội - quản trị) và sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Ông Nguyễn Xuân Linh, Giám đốc điều hành Tập đoàn B’LAO Study, cho biết rằng mặc dù dự kiến xuất khẩu dệt may năm 2025 đạt khoảng 50 tỷ USD, nhưng tỷ lệ nội địa hóa chỉ đạt 40%, điều này làm giảm giá trị thực tại Việt Nam.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những thách thức này cũng mang lại cơ hội cho doanh nghiệp. Bà Sarah, đại diện H&M, cho biết tỷ lệ vật liệu tái chế trong sản phẩm của họ đã tăng đáng kể, cho thấy tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng chủ đạo. Doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để đầu tư vào công nghệ xanh và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp cần phải định vị rõ ràng về sản phẩm, quy mô và công nghệ, đồng thời không bỏ qua thị trường nội địa. Chính phủ cũng đang có những chính sách hỗ trợ để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển bền vững trong tương lai. Cuộc đua mới đã bắt đầu, và chỉ những doanh nghiệp chủ động thay đổi mới có thể nắm bắt được cơ hội từ thách thức...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html

VnEconomy

Từ khóa:

chuẩn hóa xanh hóa doanh nghiệp Việt Nam ngành dệt may thách thức thương mại tiêu dùng bền vững

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc thêm

Xu hướng tiêu dùng xanh mở ra cánh cửa lớn cho nhà sản xuất

Xu hướng tiêu dùng xanh mở ra cánh cửa lớn cho nhà sản xuất

Để thúc đẩy tiêu dùng xanh và biến nó thành chuẩn mực lâu dài, cần có sự chung tay từ cả doanh nghiệp, Chính phủ và người tiêu dùng để vượt qua rào cản về sản xuất, giá cả và nhận thức. Doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ và chiến lược sản xuất, Chính phủ cần ban hành chính sách hỗ trợ đồng bộ, còn người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen tiêu dùng để tạo ra một thị trường xanh bền vững...

ESG – “tấm hộ chiếu” cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập bền vững

ESG – “tấm hộ chiếu” cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập bền vững

Hơn 94% doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức về ESG (môi trường, xã hội, quản trị), nhưng mức độ sẵn sàng áp dụng vào hoạt động vẫn còn thấp...

Vượt “rào cản” chuyển đổi xanh: Doanh nghiệp thay đổi tư duy, Nhà nước khuyến khích bằng chính sách

Vượt “rào cản” chuyển đổi xanh: Doanh nghiệp thay đổi tư duy, Nhà nước khuyến khích bằng chính sách

Chuyển đổi xanh đang trở thành một xu hướng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng...

Kiểm soát chặt nguồn thải, rà soát, thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguồn thải khí lớn

Kiểm soát chặt nguồn thải, rà soát, thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguồn thải khí lớn

Trước tình trạng ô nhiễm không khí, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương siết chặt kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, quan trắc và công bố AQI, tập trung xử lý ô nhiễm tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh; đẩy nhanh xây dựng và thực hiện các chương trình “vùng phát thải thấp” ở đô thị lớn...

Tiến triển mới tại dự án nhiệt điện LNG 2 tỷ USD ở Khu kinh tế Nghi Sơn

Tiến triển mới tại dự án nhiệt điện LNG 2 tỷ USD ở Khu kinh tế Nghi Sơn

Với đề xuất triển khai Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo phương án tích hợp với dự án Quỳnh Lập, SK Innovation mong muốn gia tăng tính khả thi, giảm chi phí hàng trăm triệu USD và bổ sung nguồn điện linh hoạt cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cuộc cạnh tranh mới trên “lãnh địa” matcha

Ẩm thực

2

Thu hút FDI 8 tháng tiếp tục diễn biến tích cực

Đầu tư

3

Ninh Bình tăng cường hợp tác với Hồ Bắc (Trung Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và du lịch

Đầu tư

4

Cải cách cơ cấu kinh tế, vững vàng vượt qua thách thức

Đầu tư

5

Kiểm soát chặt nguồn thải, rà soát, thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguồn thải khí lớn

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy