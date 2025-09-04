Doanh nghiệp Việt hiện đại hóa sản xuất: Sử dụng đòn bẩy thông minh để bứt phá bền vững
Thảo Nguyên
04/09/2025, 16:13
Trước áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt và yêu cầu khắt khe từ chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp Việt buộc phải chuyển mình nhanh hơn, mạnh hơn.
Từ việc nâng cấp máy móc, dây chuyền sản xuất, đến ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, hành trình hiện đại hóa đang đặt ra những đòi hỏi lớn về vốn đầu tư. Thay vì loay hoay trong bài toán tài chính truyền thống, nhiều doanh nghiệp đang chủ động tìm kiếm những đòn bẩy mới - thông minh, linh hoạt và phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.
ÁP LỰC ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, HIỆN ĐẠI HOÁ SẢN XUẤT TRONG XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ
Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu nhiều biến động, làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và các cam kết phát triển bền vững (ESG), việc đầu tư đổi mới công nghệ, tự động hóa, nâng cao năng suất và chuyển đổi số đang là những yêu cầu không còn mang tính lựa chọn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU – cả về năng lực sản xuất, tiêu chuẩn môi trường lẫn yếu tố công nghệ – các doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải nâng cấp toàn diện dây chuyền, thiết bị, và phương pháp quản trị sản xuất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước – đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, thiết bị y tế, thực phẩm, dược phẩm – cũng đang chịu sức ép cần đầu tư thiết bị thường xuyên để giữ lợi thế cạnh tranh.
Tuy nhiên, dù đổi mới công nghệ là yếu tố quyết định mang tính chiến lược, doanh nghiệp Việt vẫn đang phải đối mặt với thách thức tài chính khi nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị là thường xuyên nhưng không phải lúc nào doanh nghiệp cũng sẵn sàng về dòng tiền hoặc có đủ nguồn lực để đầu tư ngay.
BÀI TOÁN ĐẦU TƯ – KHÔNG CHỈ LÀ VỐN, MÀ LÀ CÁCH TIẾP CẬN VỐN
Các khoản đầu tư vào công nghệ hiện đại thường có giá trị lớn và yêu cầu nguồn lực trong trung – dài hạn. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp), vẫn gặp nhiều rào cản khi tiếp cận vốn theo cách truyền thống: thiếu tài sản đảm bảo; tỷ lệ vốn tự có thấp; hạn mức tín dụng thấp; thời gian xét duyệt kéo dài dẫn đến không theo kịp tiến độ đầu tư.
Thực tế có thể thấy, không ít doanh nghiệp có kế hoạch đổi mới sản xuất nhưng không dám triển khai do còn e ngại làm xáo trộn dòng tiền và ảnh hưởng đến cấu trúc vốn hiện tại. Bài toán đặt ra không chỉ dừng lại ở việc doanh nghiệp có bao nhiêu vốn, mà quan trọng hơn là doanh nghiệp cần tiếp cận vốn theo cách nào hiệu quả nhất.
Thay vì chỉ tập trung vào hình thức tín dụng truyền thống, nhiều doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm và tiếp cận hình thức huy động vốn trung – dài hạn mang tính linh hoạt cao; dễ tiếp cận và phù hợp với đặc thù đầu tư máy móc, thiết bị.
TẬN DỤNG CÔNG CỤ TÀI CHÍNH MỘT CÁCH THÔNG MINH ĐỂ CHUYỂN MÌNH ĐÚNG HƯỚNG
Không còn là một công cụ tài chính xa lạ, thuê tài chính đã và đang được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển. Thuê tài chính, nếu được hiểu đúng và áp dụng đúng thời điểm sẽ không chỉ là giải pháp bổ sung vốn đơn thuần, mà còn là đòn bẩy chiến lược giúp doanh nghiệp nâng tầm sản xuất, tăng tốc chuyển đổi và phát triển bền vững trong dài hạn. Tại Việt Nam, hình thức này cũng đang ngày càng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhờ tính linh hoạt và hiệu quả trong cân đối dòng tiền, kiểm soát chi phí, cũng như không ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản dài hạn.
Với thuê tài chính, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn tài trợ lên tới 100% giá trị tài sản đầu tư; thời gian thuê linh hoạt (từ 2 đến 5 năm); giải ngân theo tiến độ đầu tư; và quan trọng nhất là không yêu cầu tài sản đảm bảo bởi tài sản hình thành từ vốn vay chính là tài sản đảm bảo. Sau khi hoàn tất hợp đồng thuê tài chính, doanh nghiệp có quyền sở hữu tài sản – đồng nghĩa với việc vừa có công cụ sản xuất mới, vừa duy trì được hiệu quả tài chính.
Trong số các tổ chức hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực cho thuê tài chính, Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) được biết đến như một đối tác tài chính tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình đầu tư – hiện đại hóa – phát triển bền vững.
Với thế mạnh từ mô hình liên doanh giữa hai định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam và Nhật Bản, cùng đội ngũ chuyên gia am hiểu thị trường, BSL cung cấp dịch vụ thuê tài chính đối với các loại tài sản như máy móc công nghiệp, máy móc xây dựng, dây chuyền sản xuất, thiết bị y tế, phương tiện vận tải... với các giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp với tình hình tài chính và chiến lược phát triển riêng của từng doanh nghiệp.
Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt đang chuyển mình mạnh mẽ, việc lựa chọn công cụ tài chính phù hợp để đầu tư có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Không chỉ giúp giải tỏa áp lực vốn, thuê tài chính còn mở ra cách tiếp cận đầu tư chuyên nghiệp hơn, linh hoạt hơn và bền vững hơn.
* Để tìm hiểu thêm hoặc nhận tư vấn về giải pháp thuê tài chính phù hợp với chiến lược đầu tư của doanh nghiệp, vui lòng truy cập: https://bslease.com.vn/
Cạnh tranh khốc liệt, Ninja Van dừng dịch vụ giao nhận nhanh tại Việt Nam
Tối 3/9, nhiều người bất ngờ nhận được email thông báo từ đơn vị vận chuyển Ninja Van với nội dung chuẩn bị rời khỏi thị trường, kế hoạch tái cấu trúc tổng thể của tập đoàn do cạnh tranh khốc liệt…
Nới rộng ưu đãi về phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan
Thông tư số 86/2025/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành quy định hàng viện trợ, quà tặng, hàng hóa của cư dân biên giới và một số phương tiện vận tải sẽ không phải nộp phí, lệ phí hải quan nhằm tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu và bảo đảm minh bạch ngân sách…
Giải pháp để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ, giảm dần phụ thuộc vào FDI
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành phần động lực quan trọng của nền kinh tế, nhưng lại thường đối mặt với những thách thức lớn về nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân lực chất lượng cao. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, về những giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận công nghệ, phát huy đổi mới sáng tạo, R&D để tham gia chuỗi cung ứng, tiến đến làm chủ công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sắp có hiệu lực chính thức vào ngày 1/10/2025 với nhiều thay đổi mang tính đột phá.
Vai trò của công ty nhập khẩu hàng Trung Quốc trong vụ Asanzo
Công ty Sa Huỳnh là đơn vị nhập khẩu lô hàng 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc có xuất xứ từ Trung Quốc, dán nhãn Asanzo. Giám đốc công ty này thừa nhận được ông Tam nhờ đứng tên đại diện pháp luật để xử lý sai phạm và được chu cấp tiền hàng tháng để né tránh công an…
Truy tố Chủ tịch Công ty Asanzo và em trai về tội "Buôn lậu" và "Trốn thuế"
Ngày 3/9, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về hai tội "Buôn lậu" và "Trốn thuế". Cùng vụ án, bị can Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty Asanzo, em trai của Tam) bị truy tố về tội “Trốn thuế"...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: