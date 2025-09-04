Doanh nghiệp Việt hiện đại hóa sản xuất: Sử dụng đòn bẩy thông minh để bứt phá bền vững

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt và yêu cầu khắt khe từ chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp Việt buộc phải chuyển mình nhanh hơn, mạnh hơn.

Từ việc nâng cấp máy móc, dây chuyền sản xuất, đến ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, hành trình hiện đại hóa đang đặt ra những đòi hỏi lớn về vốn đầu tư. Thay vì loay hoay trong bài toán tài chính truyền thống, nhiều doanh nghiệp đang chủ động tìm kiếm những đòn bẩy mới - thông minh, linh hoạt và phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.

ÁP LỰC ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, HIỆN ĐẠI HOÁ SẢN XUẤT TRONG XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu nhiều biến động, làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và các cam kết phát triển bền vững (ESG), việc đầu tư đổi mới công nghệ, tự động hóa, nâng cao năng suất và chuyển đổi số đang là những yêu cầu không còn mang tính lựa chọn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện đại hóa sản xuất giúp doanh nghiệp giữ lợi thế cạnh tranh.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU – cả về năng lực sản xuất, tiêu chuẩn môi trường lẫn yếu tố công nghệ – các doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải nâng cấp toàn diện dây chuyền, thiết bị, và phương pháp quản trị sản xuất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước – đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, thiết bị y tế, thực phẩm, dược phẩm – cũng đang chịu sức ép cần đầu tư thiết bị thường xuyên để giữ lợi thế cạnh tranh.

Tuy nhiên, dù đổi mới công nghệ là yếu tố quyết định mang tính chiến lược, doanh nghiệp Việt vẫn đang phải đối mặt với thách thức tài chính khi nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị là thường xuyên nhưng không phải lúc nào doanh nghiệp cũng sẵn sàng về dòng tiền hoặc có đủ nguồn lực để đầu tư ngay.

BÀI TOÁN ĐẦU TƯ – KHÔNG CHỈ LÀ VỐN, MÀ LÀ CÁCH TIẾP CẬN VỐN

Các khoản đầu tư vào công nghệ hiện đại thường có giá trị lớn và yêu cầu nguồn lực trong trung – dài hạn. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp), vẫn gặp nhiều rào cản khi tiếp cận vốn theo cách truyền thống: thiếu tài sản đảm bảo; tỷ lệ vốn tự có thấp; hạn mức tín dụng thấp; thời gian xét duyệt kéo dài dẫn đến không theo kịp tiến độ đầu tư.

Thực tế có thể thấy, không ít doanh nghiệp có kế hoạch đổi mới sản xuất nhưng không dám triển khai do còn e ngại làm xáo trộn dòng tiền và ảnh hưởng đến cấu trúc vốn hiện tại. Bài toán đặt ra không chỉ dừng lại ở việc doanh nghiệp có bao nhiêu vốn, mà quan trọng hơn là doanh nghiệp cần tiếp cận vốn theo cách nào hiệu quả nhất.

Thay vì chỉ tập trung vào hình thức tín dụng truyền thống, nhiều doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm và tiếp cận hình thức huy động vốn trung – dài hạn mang tính linh hoạt cao; dễ tiếp cận và phù hợp với đặc thù đầu tư máy móc, thiết bị.

TẬN DỤNG CÔNG CỤ TÀI CHÍNH MỘT CÁCH THÔNG MINH ĐỂ CHUYỂN MÌNH ĐÚNG HƯỚNG

Không còn là một công cụ tài chính xa lạ, thuê tài chính đã và đang được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển. Thuê tài chính, nếu được hiểu đúng và áp dụng đúng thời điểm sẽ không chỉ là giải pháp bổ sung vốn đơn thuần, mà còn là đòn bẩy chiến lược giúp doanh nghiệp nâng tầm sản xuất, tăng tốc chuyển đổi và phát triển bền vững trong dài hạn. Tại Việt Nam, hình thức này cũng đang ngày càng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhờ tính linh hoạt và hiệu quả trong cân đối dòng tiền, kiểm soát chi phí, cũng như không ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản dài hạn.

Với thuê tài chính, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn tài trợ lên tới 100% giá trị tài sản đầu tư; thời gian thuê linh hoạt (từ 2 đến 5 năm); giải ngân theo tiến độ đầu tư; và quan trọng nhất là không yêu cầu tài sản đảm bảo bởi tài sản hình thành từ vốn vay chính là tài sản đảm bảo. Sau khi hoàn tất hợp đồng thuê tài chính, doanh nghiệp có quyền sở hữu tài sản – đồng nghĩa với việc vừa có công cụ sản xuất mới, vừa duy trì được hiệu quả tài chính.

Trong số các tổ chức hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực cho thuê tài chính, Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) được biết đến như một đối tác tài chính tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình đầu tư – hiện đại hóa – phát triển bền vững.

BSL cung cấp giải pháo tài chính linh hoạt, phù hợp với chiến lược phát triển riêng của từng doanh nghiệp.

Với thế mạnh từ mô hình liên doanh giữa hai định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam và Nhật Bản, cùng đội ngũ chuyên gia am hiểu thị trường, BSL cung cấp dịch vụ thuê tài chính đối với các loại tài sản như máy móc công nghiệp, máy móc xây dựng, dây chuyền sản xuất, thiết bị y tế, phương tiện vận tải... với các giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp với tình hình tài chính và chiến lược phát triển riêng của từng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt đang chuyển mình mạnh mẽ, việc lựa chọn công cụ tài chính phù hợp để đầu tư có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Không chỉ giúp giải tỏa áp lực vốn, thuê tài chính còn mở ra cách tiếp cận đầu tư chuyên nghiệp hơn, linh hoạt hơn và bền vững hơn.

