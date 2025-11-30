Hà Tĩnh tăng tốc xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp thông minh và xanh

Với định hướng ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, Hà Tĩnh tăng tốc xây dựng mô hình khu công nghiệp thông minh, tập trung vào nâng cấp hạ tầng, số hóa quản lý và tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp...

Hiện tại, Hà Tĩnh có 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, trong đó các khu công nghiệp Vũng Áng 1, Gia Lách, Hoành Sơn chỉ còn lại ít diện tích đất công nghiệp, điều này khiến việc thu hút thêm các nhà đầu tư công nghệ cao trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, các khu công nghiệp Phú Vinh, Bắc Thạch Hà, Vinhomes Vũng Áng và Gia Lách mở rộng vẫn có đủ tiềm năng để đón nhận các dự án công nghệ cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Các ngành nghề thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Hà Tĩnh hiện nay có tính chất đa ngành, bao gồm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, công nghệ sinh học và công nghệ kỹ thuật cao.

Theo định hướng trong thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ phát triển mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên những khu vực có vị trí chiến lược, gần các trung tâm đô thị và có khả năng kết nối tốt.

Các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được khuyến khích định hướng thu hút các dự án trong những lĩnh vực chiến lược, như sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn, công nghệ năng lượng mới (sản xuất pin xe điện), cơ khí chính xác và tự động hóa. Đồng thời, mô hình khu công nghiệp chuyên ngành sẽ tập trung sâu vào một lĩnh vực cụ thể, tạo lợi thế cạnh tranh nhờ quy mô và chuyên môn hóa.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi làm việc với các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp về việc thu hút đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phúc Quang

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp như Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes, Công ty TNHH VISIP Hà Tĩnh, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh đã báo cáo tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng và kết quả thu hút các dự án. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng điện, nước...

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Trần Việt Hà đã ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các nhà đầu tư. Ông yêu cầu các phòng chuyên môn rà soát, phân loại và phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Để nâng cao giá trị sản xuất và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ông Trần Việt Hà đề nghị các nhà đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ lõi; phát triển mô hình khu công nghiệp thông minh; tăng cường nguồn lực tài chính cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Đồng thời, các doanh nghiệp cần phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong việc quảng bá, giới thiệu lợi thế các khu công nghiệp, quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Với định hướng phát triển chiến lược và sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư, Hà Tĩnh kỳ vọng các khu công nghiệp công nghệ cao sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất và góp phần tạo đà tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời gian tới.