Đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế cho hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm

Bộ Tài chính kiến nghị nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm, qua đó dự kiến giúp hơn 2,3 triệu hộ thoát diện nộp thuế nếu quy định mới được thông qua…

Bộ Tài chính vừa chính thức gửi văn bản số 18491/BTC-CST tới Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Một trong những điểm đáng chú ý đang được quan tâm là mức doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Theo Bộ Tài chính, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng/năm lên mức 500 triệu đồng/năm.

Đồng thời, mức này cũng sẽ được sử dụng làm điều kiện trừ trước khi tính thuế theo phần trăm trên doanh thu. Bộ Tài chính lý giải, ngưỡng mới sẽ giúp đảm bảo tương đồng với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân.

Tính đến tháng 10/2025, có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên nộp thuế. Nếu áp dụng mức doanh thu này thì dự kiến có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế, chiếm khoảng 90% tổng số hộ kinh doanh đang nộp thuế. (Bộ Tài chính)

Đồng thời, để đảm bảo đồng bộ, dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 cũng được đề xuất sửa đổi nhằm nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất phương pháp tính thuế mới đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, với hộ, cá nhân có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm, thay vì đánh theo phần trăm doanh thu, sẽ tính theo thu nhập thực tế (doanh thu – chi phí) để đảm bảo thu thuế theo đúng bản chất của thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 15% tương tự như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15.

Với phương án trên, nếu có thu nhập ít thì nộp ít, thậm chí nếu không có thu nhập thì không phải nộp thuế. Vì vậy, mức doanh thu không phải nộp thuế sẽ không còn nhiều tác động đến hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế.

Teong trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh không thể chứng minh chi phí, phần doanh thu vượt 500 triệu đồng sẽ bị đánh thuế theo tỷ lệ hiện hành 0,5%, 1%, 2%, tùy theo ngành nghề. Nội dung này sẽ đề xuất Quốc hội thông qua trong Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Riêng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản, nếu không thường xuyên kinh doanh (ví dụ thuê nhà, không phải kinh doanh lưu trú) và có doanh thu thuê từ hơn 500 triệu đồng/năm thì phương án đề xuất là tính thuế theo tỷ lệ doanh thu mà không yêu cầu xác định chi phí, bù trừ thu nhập (nếu có hơn 1 bất động sản) hay quyết toán thuế cuối năm