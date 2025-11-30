Xu thế dòng tiền: Tìm chiến lược phù hợp trong “ảo ảnh” của chỉ số

Hiện tượng kéo trụ giúp VN-Index có tuần tăng thứ 3 liên tiếp trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” với đa số cổ phiếu điều chỉnh hoặc không đem lại lợi nhuận tương xứng. Đặc biệt thanh khoản khớp lệnh trung bình cũng rơi xuống mức thấp nhất 21 tuần, thể hiện phản ứng thận trọng với diễn biến hiện tại.

Các chuyên gia đều đồng thuận với trạng thái thị trường nhiều rủi ro và đưa ra lời khuyên chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn. Khi VN-Index thể hiện xu hướng phục hồi tốt nhưng không được xác nhận từ độ rộng và thanh khoản thì nguy cơ quay đầu cũng rất lớn khi các trụ điều chỉnh.

Mặc dù vậy các chuyên gia cũng không tỏ ra bi quan. Thị trường đang bước vào giai đoạn có tính chu kỳ khi dòng tiền bị hạn chế hơn ở thời điểm cuối năm. Điều này không có nghĩa là thị trường xấu mà là ít cơ hội giao dịch ngắn hạn. Do đó nhà đầu tư nên tập trung vào các cổ phiếu cụ thể ở tầm nhìn trung, dài hạn.

Đánh giá về hiệu ứng chốt NAV cuối tháng 12, các chuyên gia có những lựa chọn khác nhau. Cơ hội được chỉ ra với cổ phiếu các nhóm ngành Bán lẻ, Hạ tầng, điện, dầu khí, Xuất khẩu. Dù vậy quan điểm thận trọng vẫn là chủ đạo khi ưu tiên chiến lược giải ngân tỷ trọng thấp và dự phòng nguồn lực cho các cơ hội dài hạn hơn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index có tuần tăng thứ 3 liên tiếp và tiến gần mốc 1700 điểm. Tuy nhiên tốc độ tăng của cổ phiếu kém hơn đáng kể do hiện tượng kéo trụ. Liệu đây có phải là lý do khiến thanh khoản sụt giảm và nhà đầu tư phản ứng thận trọng hơn, hay chỉ là tính “mùa vụ” cuối năm khi các nguồn cho vay thường bị hạn chế?

Tôi cho rằng thời điểm này nhà đầu tư nên thận trọng khi mở mua mới và các cơ hội ngắn hạn cũng vô cùng khan hiếm. Lựa chọn tốt nhất thời điểm này tôi cho rằng vẫn là đứng ngoài thị trường và quan sát khi thanh khoản tốt hơn. Ông Nguyễn Việt Quang

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Thị trường có tuần thứ 3 tăng liên tiếp tuy nhiên trạng thái hiện tại vẫn giống như khi VN-Index tiệm cận vùng 1800 điểm. Dòng tiền chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu “họ nhà Vin” khi nhóm này theo tôi chiếm đến 90% trọng số tăng điểm của VN-Index. Điều này không phản ảnh sự tích cực của thị trường khi thậm chí các cổ phiếu trụ nhóm ngân hàng như VCB, BID vẫn đang tìm đáy. Thanh khoản sụt giảm do lãi suất neo cao trong giai đoạn cuối năm khiến dòng tiền trên thị trường vẫn đang âm thầm rút khỏi thị trường và chưa có dấu hiệu quay lại trong ngắn hạn.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Diễn biến tăng của VN-Index thời điểm này chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn, trong khi mặt bằng cổ phiếu chung không cải thiện tương ứng. Sự lệch pha này khiến nhà đầu tư có xu hướng giảm nhịp giao dịch và thận trọng hơn. Điều này khiến tâm lý thận trọng tăng lên và nhà đầu tư có kinh nghiệm hạn chế giao dịch. Bên cạnh đó, yếu tố “mùa vụ” cuối năm cũng đang tác động nhất định khi hạn mức cho vay thường bị siết lại để đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định hiện hành. Hai yếu tố cộng hưởng dẫn tới thanh khoản duy trì ở mức thấp và chưa có tín hiệu cải thiện rõ rệt.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Theo tôi hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” - chỉ số tăng nhờ trụ nhưng danh mục không hiệu quả - chính là nguyên nhân cốt lõi khiến dòng tiền thận trọng. Nhà đầu tư chùn tay, thanh khoản sụt giảm là hệ quả tất yếu. Yếu tố mùa vụ siết margin cuối năm có tác động, nhưng chỉ là cộng hưởng thêm. Đáng ngại nhất là sự phân kỳ dòng tiền ngay vùng cản 1700 điểm. Việc tăng điểm thiếu sự lan tỏa lúc này báo hiệu rủi ro điều chỉnh kỹ thuật đang đến gần hơn là cơ hội mua đuổi.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Đúng là hiện tượng kéo trụ đang khiến chỉ số đẹp hơn thực tế và làm tâm lý nhà đầu tư trở nên dè dặt hơn. Khi phần lớn cổ phiếu không tăng tương ứng với VN-Index, dòng tiền ngắn hạn thường chọn đứng ngoài vì tỷ lệ sinh lời không rõ ràng, từ đó tạo hiệu ứng thanh khoản giảm.

Tuy nhiên, yếu tố mùa vụ cuối năm cũng góp phần đáng kể. Trong tuần, lãi suất liên ngân hàng có lúc chạm ngưỡng đỉnh 6.5% ở kỳ hạn qua đêm, dù đã hạ nhiệt về cuối tuần nhưng vẫn ở mức cao so với các tháng gần đây. Lãi suất ở các kỳ hạn ngắn cũng tăng đồng loạt trong tuần, phát đi tín hiệu thiếu hụt thanh khoản hệ thống.

Vậy nên tôi cho rằng sự thận trọng hiện tại là kết hợp của cả hai yếu tố: kéo trụ làm mất độ tin cậy của chỉ số, và dòng tiền đang gặp áp lực ở các kênh khác, do đó sẽ chưa sẵn sàng giải ngân mạnh vào thị trường chứng khoán giai đoạn này.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo thống kê dữ liệu trên thị trường, tháng 12 vẫn là tháng mà khối lượng giao dịch suy giảm. Với một năm “uptrend” rõ nét như năm nay thì ngoài các tháng tăng mạnh trước đó và các đợt điều chỉnh đan xen thì việc phục hồi trở lại về khu vực đỉnh cũ từ ngưỡng 1700 – 1750 điểm hoặc cao hơn sẽ là xu hướng của VN-Index trong tháng 12.

Sự thận trọng và e dè trong giao dịch đang phản ánh trạng thái chờ đợi pha bứt tốc tiếp theo của thị trường chung. Tất nhiên vẫn có những lý do khác có thể kể đến, từ việc các nhà đầu tư đang nắm giữ một danh mục đang “đỏ” – chưa “xanh”, động thái nắm giữ các cổ phiếu quen thuộc “đang điều chỉnh”, cổ phiếu ăn khách trước đó, trong khi dòng tiền lại đang phân hóa vào một số các cổ phiếu đặc biệt khác. Có lẽ thị trường đang thiếu các thông tin hỗ trợ đủ mạnh hoặc chí ít cần thêm thời gian trước khi vào đợt hồi phục tăng điểm rõ nét hơn, đặc biệt là cần thanh khoản tăng mạnh hơn trong giai đoạn này.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Sự lệch nhịp giữa VN-Index và diễn biến giá đa số cổ phiếu khiến việc xác định điểm mua trở nên khó khăn. Nhìn vào chỉ số thì rõ ràng nhịp phục hồi đang diễn ra thuận lợi, nhưng cổ phiếu thì không. Điều này dễ làm tăng mức ngại rủi ro hoặc mất phương hướng – chẳng hạn trong kịch bản các trụ điều chỉnh khiến VN-Index tạo áp lực mới lên cổ phiếu. Anh chị có lời khuyên gì?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Sự lệch nhịp giữa chỉ số và mặt bằng giá cổ phiếu là đặc trưng của giai đoạn thị trường “hồi kỹ thuật nhưng chưa đủ nội lực”. Vậy nên điều quan trọng đầu tiên nhà đầu tư cần phải kiên nhẫn, kỷ luật với điểm mua, việc ép giải ngân trong giai đoạn này thường cho tỷ lệ thắng thấp và dễ mắc sai lầm. Chỉ nên hành động khi cổ phiếu thật sự vượt cản với dòng tiền xác nhận. Đồng thời, giữ tỷ trọng tài khoản ở mức trung bình, nhằm quản trị rủi ro trong kịch bản nhóm trụ điều chỉnh sẽ gây áp lực. Cuối cùng, nhà đầu tư có thể ưu tiên chiến lược phòng thủ, tận dụng nhịp rung lắc để quan sát cách cổ phiếu phản ứng. Những mã giữ nền tốt khi thị trường “xấu đi” thường sẽ là các mã mạnh nhất khi sóng mới hình thành.

Nếu kịch bản các trụ điều chỉnh xảy ra khiến VN-Index giảm sâu, đây không phải là lúc sợ hãi mà là “cơ hội vàng” để giải ngân vào các cổ phiếu tốt bị bán tháo vô lý với mức giá chiết khấu hấp dẫn. Bà Lê Diệu Linh

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Khi chỉ số được dẫn dắt bởi một số trụ, việc xác định điểm mua theo chỉ số sẽ thiếu chính xác. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên tập trung vào từng cổ phiếu cụ thể: ưu tiên những mã giữ nền giá tốt, có dòng tiền tích lũy và phản ứng rõ khi thị trường điều chỉnh; Hạn chế đuổi theo nhóm đã tăng nóng vì rủi ro điều chỉnh cao khi các trụ hạ nhiệt.

Cụ thể, điểm mua cần được xác định dựa trên phân tích kỹ lưỡng nền tảng cơ bản (tăng trưởng lợi nhuận quý tới) và tích lũy kỹ thuật độc lập của từng mã cổ phiếu, chủ động tránh bẫy tăng nóng theo hiệu ứng chỉ số.

Về quản trị rủi ro, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng tiền mặt hợp lý, hạn chế sử dụng margin cao và chia vốn từng phần để mua thăm dò. Quan trọng nhất, nếu kịch bản các trụ điều chỉnh xảy ra khiến VN-Index giảm sâu, đây không phải là lúc sợ hãi mà là “cơ hội vàng” để giải ngân vào các cổ phiếu tốt bị bán tháo vô lý với mức giá chiết khấu hấp dẫn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Khi VN‑Index và phần lớn cổ phiếu lệch nhịp, tôi khuyên nhà đầu tư ưu tiên chọn lọc thay vì nhìn vào chỉ số chung; tập trung vào cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững, thanh khoản tốt và dòng tiền vào rõ ràng. Áp dụng giải ngân từng phần theo vùng hỗ trợ, đặt “trailing stop” để bảo vệ lợi nhuận và giữ tỷ trọng danh mục hợp lý, tránh tập trung quá cao vào vài trụ. Dùng chỉ báo thanh khoản và “breadth” (độ rộng) để đánh giá độ bền của nhịp phục hồi; nếu chỉ số tăng nhưng “breadth” yếu, nên thận trọng. Cuối cùng, giữ một phần tiền mặt để tận dụng cơ hội khi thị trường điều chỉnh và cân nhắc công cụ phòng ngừa rủi ro nếu cần.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Các nhà đầu tư vẫn có thói quen quan tâm quá mức đến diễn biến ngắn hạn của thị trường chung và hay giao dịch ở một số nhóm cổ phiếu quen thuộc. Nếu vài nhóm cổ phiếu tài chính diễn biến tốt giai đoạn trước đó thì sau đó sẽ nhường chỗ cho nhóm cổ phiếu xây dựng vật liệu hoặc năng lượng…

Nhà đầu tư trong hầu hết các trường hợp vẫn nên tập trung tìm kiếm, chọn lọc các cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng các tiêu chuẩn đầu tư cũng như phù hợp với các giao dịch ngắn hạn. Việc kiểm soát danh mục, nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu vừa phải để có dư địa, dư nguồn để có thể tập trung vào các cơ hội khác có thể đến sắp tới. Nhiều cổ phiếu có kết quả kinh doanh vượt trội, giữ giá cũng như có lực cầu mua lên mạnh sẽ được ưu tiên hơn là quan tâm đến cả nhóm ngành hoặc chỉ phụ thuộc vào thông tin chưa được kiểm chứng hoặc không quan trọng. Nhà đầu tư vẫn nên lưu ý về mức định giá và triển vọng cổ phiếu hơn để đưa ra quyết định đầu tư.

Nhà đầu tư có thể ưu tiên chiến lược phòng thủ, tận dụng nhịp rung lắc để quan sát cách cổ phiếu phản ứng. Những mã giữ nền tốt khi thị trường “xấu đi” thường sẽ là các mã mạnh nhất khi sóng mới hình thành. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tôi cho rằng thời điểm này nhà đầu tư nên thận trọng khi mở mua mới và các cơ hội ngắn hạn cũng vô cùng khan hiếm. Lựa chọn tốt nhất thời điểm này tôi cho rằng vẫn là đứng ngoài thị trường và quan sát khi thanh khoản tốt hơn. Việc quan sát hướng đi của chỉ số bây giờ không mang nhiều ý nghĩa khi sự biến động của các cổ phiếu nhóm Vin chiếm tỷ trọng quá lớn và không phản ảnh bối cảnh chung của thị trường.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường tuần tới sẽ bước vào tháng cuối cùng của năm 2025. Phía trước sẽ là kỳ vọng kết quả kinh doanh cả năm cũng như một đợt “Santa Claus rally” thường thấy gần thời điểm chốt NAV. Anh chị đang nhắm tới những cổ phiếu nào? Vì sao?

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Tuần tới chúng ta bước vào tháng 12, một giai đoạn thị trường thường nhạy cảm với các yếu tố chu kỳ như chốt NAV của các quỹ đầu tư và kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý 4, thông qua đó ẩn số về bức tranh lợi nhuận kinh doanh năm 2025 dần rõ hơn.

Theo thống kê dựa trên dữ liệu lịch sử từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam, tháng 12 là tháng có xác suất tăng điểm cao nhưng không phải là tuyệt đối. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc chiến lược đầu tư lúc này là tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện rõ ràng và có khả năng được các quỹ ưu tiên chốt NAV hoặc có kỳ vọng lợi nhuận tốt. Tôi ưu tiên các nhóm có câu chuyện hỗ trợ rõ ràng gồm Ngân hàng với nền tảng lợi nhuận ổn định, định giá vẫn hấp dẫn; Hạ tầng hưởng lợi từ giải ngân đầu tư công; Ngành điện nhu cầu tiêu thụ tăng. Đặc biệt là ngành Tiêu dùng – Xuất khẩu đang hồi phục theo chu kỳ mua sắm cuối năm. Các nhóm này có mức biến động giá vừa phải và thu hút dòng tiền tổ chức, phù hợp giai đoạn chốt NAV và kỳ vọng nhịp tăng cuối năm.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Trong quý 4 này triển vọng tăng trưởng của các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán và bất động sản là không nhiều khi đa phần các cổ phiếu đều đạt đỉnh lợi nhuận trong quý 3, đặc biệt là nhóm chứng khoán khi thanh khoản thị trường tăng mạnh, với nhóm bất động sản việc lãi suất tăng trong thời gian qua cũng sẽ thu hẹp biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó các cổ phiếu ngân hàng đặc biệt là MBB và VPB sẽ là những cơ hội trung hạn tốt khi cổ phiếu đều đang tích lũy lại ở nền giá thấp và kì vọng tăng trưởng tín dụng sẽ quay trở lại vào quý 1/2026. Ngoài ra trong nhóm các cổ phiếu đầu cơ tôi tập trung vào cổ phiếu PVD khi đây là cổ phiếu midcap hiếm hoi có dòng tiền lớn tham gia.

Việc kiểm soát danh mục, nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu vừa phải để có dư địa, dư nguồn để có thể tập trung vào các cơ hội khác có thể đến sắp tới. Nhiều cổ phiếu có kết quả kinh doanh vượt trội, giữ giá cũng như có lực cầu mua lên mạnh sẽ được ưu tiên hơn là quan tâm đến cả nhóm ngành Ông Lê Đức Khánh

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Để đón đầu hiệu ứng “chốt NAV” và sóng kết quả kinh doanh cuối năm, tôi đang tập trung dòng tiền vào nhóm Ngân hàng và Bán lẻ. Ngân hàng đóng vai trò giữ nhịp chỉ số và thường được các quỹ ưu tiên cơ cấu để làm đẹp báo cáo tài chính. Trong khi đó, nhóm Bán lẻ là điểm đến lý tưởng của dòng tiền theo tính chu kỳ mua sắm cao điểm dịp Tết. Ngoài ra, tôi cũng đang tích lũy dần nhóm Đầu tư công, kỳ vọng vào áp lực giải ngân vốn ngân sách nước rút tháng 12. Chiến lược chủ đạo là gom hàng tại nền giá tích lũy, tuyệt đối tránh mua đuổi khi đà tăng đã rõ ràng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Vào giai đoạn cuối năm dòng tiền vẫn sẽ khá chọn lọc trong bối cảnh các thông tin tích cực gần như đã được phản ánh. Tôi cho rằng mức tăng trưởng toàn thị trường có thể hạ nhiệt trong quý 4, khi mức nền của năm trước cao, cùng với vấn đề thuế quan từ Mỹ sẽ có ảnh hưởng rõ nét hơn. Từ đây, các nhóm ngành được lựa chọn cần có mức chiết khấu hấp dẫn, cũng như giữ được đà tăng trưởng ổn định.

Tôi đang chú ý nhiều hơn đến Dầu khí, Tiêu dùng. Tiến độ các dự án trọng điểm đang quay lại sau giai đoạn chậm, cộng với nền lợi nhuận vẫn duy trì khá tốt trong 9 tháng đầu năm. Đối với nhóm Tiêu dùng, sức cầu từ thị trường nội địa vẫn là điểm sáng. Ngoài ra, tôi cũng theo dõi thêm các nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách kích thích kinh tế, tháo gỡ khó khăn như Bất động sản, Đầu tư công. Và đặc biệt là nhóm cổ phiếu nhà nước, khi nghị quyết riêng về kinh tế nhà nước được ban hành sẽ trở thành cú huých mới cho thị trường.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Với tôi những cổ phiếu năng lượng, tiện ích, các cổ phiếu có thiên hướng xuất khẩu như thủy sản, dệt may… có thể lại hấp dẫn hơn là các mã bất động sản, ngân hàng hay công nghệ…

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong trao đổi tuần trước anh chị đều chờ đợi diễn biến phục hồi rõ ràng hơn cũng như thanh khoản cải thiện để tăng tỷ trọng cổ phiếu, đồng thời ưu tiên các giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên chỉ số đang tích cực nhưng lại không có sự ủng hộ của thanh khoản. Anh chị đã mua thêm hoặc cover chưa, hay vẫn chờ đợi? Tỷ trọng hiện tại là bao nhiêu?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tôi vẫn giữ thái độ thận trọng: chưa mua ồ ạt mà chỉ gia tăng tỷ trọng một phần ở những mã cơ bản có thanh khoản tương đối và dòng tiền vào rõ ràng, đồng thời “cover” một số vị thế ngắn hạn rủi ro. Quyết định này giúp hạn chế bị cuốn theo chỉ số khi breadth yếu. Hiện tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục khoảng 55–60%, đủ để tận dụng nhịp hồi nhưng vẫn giữ 40–45% tiền mặt để linh hoạt nếu thanh khoản không cải thiện hoặc xuất hiện nhịp điều chỉnh mạnh.

Để đón đầu hiệu ứng “chốt NAV” và sóng kết quả kinh doanh cuối năm, tôi đang tập trung dòng tiền vào nhóm Ngân hàng và Bán lẻ. Ngân hàng đóng vai trò giữ nhịp chỉ số và thường được các quỹ ưu tiên cơ cấu để làm đẹp báo cáo tài chính. Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Hiện tại như đã nhận định lựa chọn tối ưu tôi cho rằng nhà đầu tư tiếp tục quan sát chưa nên vội vàng giải ngân thời điểm này. Những cơ hội lớn sẽ còn rất nhiều trong năm 2026, vì vậy chúng ta nên đảm bảo tài khoản luôn giữ được sức mua tốt nhất sẵn sàng cho những cơ hội rõ ràng hơn.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng. Dù chỉ số tăng nhưng thanh khoản chưa cải thiện, nên tôi chưa nâng tỷ trọng mạnh mà chỉ giải ngân chọn lọc ở những cổ phiếu có nền giá tích lũy tốt. Tỷ trọng hiện tại đang ở mức 40–50%, ưu tiên giao dịch ngắn hạn và có điểm dừng lỗ rõ ràng. Đây là tỷ trọng phòng thủ chủ động, cho phép tận dụng các cơ hội T+ nhưng vẫn giữ đủ sức mua để đối phó với rủi ro điều chỉnh. Nếu VN-Index điều chỉnh trở lại do áp lực bán từ nhóm trụ, tôi sẽ coi đó là cơ hội để giải ngân mạnh hơn vào các cổ phiếu có nền tảng tốt, đã được chọn lọc từ trước, thay vì mua lúc chỉ số tăng trong nghi ngờ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Ở góc nhìn của tôi, tín hiệu hồi phục của chỉ số chưa đủ thuyết phục để thay đổi chiến lược. Việc VN-Index đi lên chủ yếu nhờ nhóm trụ trong khi độ rộng thị trường chưa có nhiều cải thiện phản ánh dòng tiền chưa muốn chấp nhận rủi ro. Hiện tôi vẫn duy trì trạng thái tương tự tuần trước, tỷ trọng quanh mức trung bình, chủ yếu là các vị thế ngắn hạn với nền giá ổn định. Tôi chưa “cover” hoàn toàn cũng chưa mở rộng vị thế mới, bởi điều kiện thị trường cần là sự lan tỏa và thanh khoản vẫn chưa xuất hiện. Ưu tiên lúc này vẫn là giữ vị thế gọn, linh hoạt, chờ khi thị trường cho tín hiệu xác nhận thật sự thay vì phản ứng theo đà kéo trụ.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ của tôi vẫn ở mức trung bình – sự ưu tiên lớn sẽ chỉ dành cho 1 – 2 cổ phiếu chiến lược đã và đang có tín hiệu. Cho dù toàn bộ thị trường chưa có những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ nhưng vẫn có vài cổ phiếu có thể nhiều hứa hẹn hoặc tăng mạnh. Sự ưu tiên vẫn dành cho các “siêu cổ” hơn là đầu tư dàn trải. Chiến lược mua vào vẫn diễn ra nhưng cổ phiếu được lựa chọn kỹ với tỷ trọng phù hợp.