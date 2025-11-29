Thứ Bảy, 29/11/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Nâng hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Nguyễn Thuấn

29/11/2025, 10:01

Nghệ An triển khai quy định mới về hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ ngày 6/12/2025, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp và được hỗ trợ kịp thời trong quá trình hoạt động.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 97/2025/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 6/12/2025, tạo hành lang pháp lý giúp doanh nghiệp chủ động tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp luật chất lượng, giảm chi phí và rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo Quyết định, đối tượng áp dụng gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật.

Sau khi doanh nghiệp nhận được văn bản tư vấn pháp luật từ tư vấn viên thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật do UBND tỉnh công bố trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, doanh nghiệp chuẩn bị và nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Hồ sơ có thể nộp theo ba hình thức: trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Tư pháp thực hiện thẩm định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện, Sở Tư pháp quyết định hỗ trợ kinh phí và giải quyết trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện – chẳng hạn nội dung tư vấn không nằm trong phạm vi hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên và doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở Tư pháp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối trong vòng 04 ngày làm việc.

Sở Tư pháp được giao chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định và thực hiện quyết định hỗ trợ, thanh quyết toán theo quy định. Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ theo pháp luật về quản lý tài chính – ngân sách.

Cùng với đó, Sở Tư pháp Nghệ An cũng đang xây dựng và lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về dự thảo Quyết định công nhận và công bố các tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dự thảo được xây dựng nhằm thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 121/2025/NĐ-CP liên quan đến phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước. Nghị định giao UBND cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí nguồn lực để xây dựng, quản lý và vận hành mạng lưới tư vấn viên pháp luật, đồng thời đảm bảo kinh phí hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc thiết lập mạng lưới tư vấn viên pháp luật được xem là giải pháp quan trọng để tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Dự thảo Quyết định quy định chi tiết việc công nhận tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật. Đối tượng gồm luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn viên pháp luật, trung tâm tư vấn pháp luật.

Tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới thực hiện nộp hồ sơ tự nguyện về Sở Tư pháp Nghệ An trước ngày 20/02 hàng năm. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp có thể lấy ý kiến các cơ quan liên quan (khi cần thiết), trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận trước ngày 15/3 hằng năm.

Quyết định công nhận sau đó được gửi tới tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận, lựa chọn tư vấn viên phù hợp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh phí hỗ trợ tư vấn mạng lưới tư vấn viên pháp luật Nghị định số 80/2021/NĐ-CP Nghị quyết số 68-NQ/TW thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn

