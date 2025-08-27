Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Doanh thu bán dẫn toàn cầu được dự báo vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2030

Bạch Dương

27/08/2025, 07:53

Động lực chính của thị trường bán dẫn sắp tới đến từ sự bùng nổ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), từ việc xây dựng hạ tầng phục vụ AI tổng quát (GenAI), các ứng dụng AI chuyên biệt, cho tới ứng dụng vật lý AI…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo mới đây của Counterpoint Research, doanh thu chip bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong giai đoạn 2024 – 2030, vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Động lực chính đến từ sự bùng nổ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), từ việc xây dựng hạ tầng phục vụ AI tổng quát (GenAI), các ứng dụng AI chuyên biệt, cho tới ứng dụng vật lý AI.

Yếu tố thúc đẩy lớn nhất là sự bùng nổ cơ sở hạ tầng máy chủ AI tiên tiến, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các ứng dụng AI. Nguồn cầu này chủ yếu đến từ các “siêu quy mô” (hyperscaler) trong cả ngắn hạn và dài hạn, đồng thời mở đường cho sự trưởng thành của GenAI - từ văn bản sang âm thanh, hình ảnh, và xa hơn là ứng dụng vật lý AI.

Ông Neil Shah, Phó Chủ tịch Nghiên cứu của Counterpoint Research, cho rằng chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của “nền kinh tế mã thông báo” - mã thông báo trở thành đơn vị giá trị mới trong hệ sinh thái AI.

Dự báo doanh thu bán dẫn toàn cầu (tỷ USD) 
Dự báo doanh thu bán dẫn toàn cầu (tỷ USD) 

Ở giai đoạn đầu, hạ tầng AI được triển khai, thúc đẩy tiêu thụ mã thông báo khi thị trường chuyển từ ứng dụng văn bản cơ bản sang GenAI đa phương thức (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video).

Giai đoạn hai sẽ bùng nổ Agentic AI, hệ thống AI có khả năng tự chủ, tự đưa ra quyết định và hành động để đạt được mục tiêu. Làn sóng này sẽ đòi hỏi năng lực xử lý, lưu trữ và kết nối cực lớn, không chỉ trên các trung tâm dữ liệu đám mây mà cả ở các thiết bị biên.

Và giai đoạn ba mở ra kỷ nguyên AI vật lý, cho phép sự xuất hiện của robot hình người, robot công nghiệp và xe tự hành.

“Đây là tin cực kỳ lớn đối với ngành bán dẫn, vốn đang đặt nền móng cho AI quy mô lớn, thay đổi cách chúng ta sống, sản xuất và vận hành nền kinh tế”, Neil Shah, Phó Chủ tịch Nghiên cứu của Counterpoint Research, nhận định.

Hiện tại, phần lớn giá trị AI nằm ở hạ tầng do các hyperscaler, nhà cung cấp đám mây và doanh nghiệp xây dựng. Từ GPU, bộ tăng tốc, bộ nhớ (HBM, DDR) và kết nối quang học, chip hiện là “xương sống” của nền kinh tế AI, cung cấp sức mạnh cho từ nền tảng đám mây, mô hình AI cho tới ứng dụng.

“Năm 2024, khoảng 80% doanh thu AI đến trực tiếp từ chất bán dẫn phục vụ hạ tầng phần cứng. Nhưng điều đó đang thay đổi. Chúng ta bước vào một giai đoạn mới với nền kinh tế mã thông báo AI, sẽ mở ra hệ sinh thái ứng dụng và dịch vụ, tương tự như sự bùng nổ của nền kinh tế ứng dụng di động trong thập kỷ trước”, ông Mohit Agarwal, Giám đốc Nghiên cứu tại Counterpoint Research cho biết. 

Theo ông Mohit Agarwal, giá trị lớn nhất của làn sóng AI tiếp theo nằm ở tiết kiệm chi phí vận hành, thông qua tăng năng suất lao động và tự động hóa trên diện rộng. Đây sẽ là yếu tố giúp giảm lo ngại về khả năng hình thành “bong bóng AI”.

Từ khóa:

Agentic AI chip bán dẫn doanh thu AI GenAI hạ tầng AI kinh tế số nền kinh tế mã thông báo trí tuệ nhân tạo tự động hóa

Đọc thêm

Hồ sơ thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh của Amazon có thể được trình Thủ tướng trong tháng 9

Hồ sơ thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh của Amazon có thể được trình Thủ tướng trong tháng 9

Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện sớm làm việc, hỗ trợ đội ngũ đại diện của Amazon để hoàn thiện hồ sơ dự án cung cấp dịch vụ Internet băng rộng từ vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), với mục tiêu trong tháng 9/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ thí điểm...

Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam sang Trung Quốc giảm tới hơn 11%

Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam sang Trung Quốc giảm tới hơn 11%

Trong 7 tháng vừa qua, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam sang Trung Quốc giảm 11,3%, sang Mỹ giảm 0,3% và EU giảm 0,4%...

Doanh thu bán dẫn toàn cầu được dự báo vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2030

Doanh thu bán dẫn toàn cầu được dự báo vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2030

Động lực chính của thị trường bán dẫn sắp tới đến từ sự bùng nổ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), từ việc xây dựng hạ tầng phục vụ AI tổng quát (GenAI), các ứng dụng AI chuyên biệt, cho tới ứng dụng vật lý AI…

Hà Nội uỷ quyền Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết các thủ tục hành chính khoa học và công nghệ

Hà Nội uỷ quyền Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết các thủ tục hành chính khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội được giao thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố Hà Nội trong việc giải quyết 109 thủ tục hành chính (cấp tỉnh)...

Startup AI Việt lọt danh sách Forbes Asia 100 to Watch 2025

Startup AI Việt lọt danh sách Forbes Asia 100 to Watch 2025

Ngày 26/8/2025, AI Hay, mạng xã hội hỏi đáp AI thuần Việt đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, vừa được vinh danh trong danh sách Forbes Asia 100 to Watch 2025…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Đầu tư

2

VEAM: Nỗ lực tăng trưởng 8% và quyết liệt giải phóng hàng tồn kho, chống lãng phí

Doanh nghiệp

3

TPBank lấy ý kiến cổ đông mua thêm cổ phần để TPS trở thành công ty con, chiếm tỷ lệ 51%

Doanh nghiệp niêm yết

4

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn gần gấp đôi vàng miếng SJC

Tài chính

5

Vốn ngoại nghỉ Lễ sớm, bán ròng đột biến gần 4.200 tỷ

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: