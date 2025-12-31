Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai giao thông thông minh trên cao tốc Bắc – Nam

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng xe tại các dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2025...

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, mặc dù Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời lãnh đạo Bộ Xây dựng trực tiếp tổ chức các cuộc họp kiểm điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, song tiến độ triển khai tại nhiều Ban Quản lý dự án vẫn chậm, các mốc tiến độ theo chỉ đạo liên tục bị phá vỡ, ảnh hưởng đến kế hoạch vận hành đồng bộ và tổ chức thu phí trên toàn tuyến.

Đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc giai đoạn 2017 – 2020 gồm Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây, Bộ Xây dựng cho biết hiện vẫn còn nhiều nội dung công việc chưa hoàn thành, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ vận hành chạy thử toàn bộ các hệ thống ITS, thu phí và kiểm soát tải trọng.

Ở giai đoạn 2021–2025, đến nay vẫn còn 9/12 dự án thành phần chưa hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị, gồm các đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vạn Ninh – Cam Lộ, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Chí Thạnh – Vân Phong, Vân Phong – Nha Trang, Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau.

Để sớm hoàn thành đồng bộ hệ thống và tổ chức thu phí trên toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban Quản lý dự án tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo.

Với các dự án giai đoạn 2017 – 2020, Ban QLDA 2, 7, Thăng Long và Đường sắt được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn tồn tại, khắc phục các bất cập kỹ thuật để tổ chức vận hành chạy thử hệ thống. Đồng thời, phải lắp đặt bổ sung camera nhận diện biển số tại các vị trí quay đầu xe sau hệ thống cân tải trọng, kết nối với hệ thống thu phí nhằm hoàn thiện giải pháp thu phí, cũng như hoàn thành việc bảo vệ hệ thống cáp quang dọc tuyến trước ngày 31/12/2025.

Bộ Xây dựng giao Ban QLDA 7 phối hợp với các Ban QLDA 2, Thăng Long và Đường sắt hoàn thiện kết nối đường truyền, tích hợp các trạm thu phí của 5 dự án, tổ chức vận hành thử hệ thống thu phí để đánh giá các chỉ số hiệu suất chính (KPI), làm cơ sở báo cáo Bộ quyết định thời điểm thu phí chính thức. Ban QLDA Thăng Long được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cài đặt phần mềm ITS, tích hợp đầy đủ các phân hệ quản lý tại các trung tâm điều hành giao thông tuyến, bảo đảm đủ điều kiện vận hành thử toàn bộ hệ thống.

Liên quan đến công tác quản lý vận hành và tổ chức thu phí, Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban QLDA 2, 7, Thăng Long và Đường sắt chủ trì, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức vận hành chạy thử các hệ thống, đánh giá KPI và báo cáo Bộ về thời điểm triển khai thu phí chính thức đối với từng dự án thành phần giai đoạn 2017–2020.

Song song đó, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá độc lập, phối hợp tiếp nhận bàn giao và đưa hệ thống ITS, trạm thu phí, công trình kiểm soát tải trọng vào khai thác khi đủ điều kiện theo quy định, đồng thời thực hiện công tác truyền thông liên quan đến việc vận hành và thu phí.

Đối với các dự án thành phần thuộc giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban QLDA 2, 7, 85, Thăng Long, Đường sắt, Đường Hồ Chí Minh và Mỹ Thuận nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, bảo đảm triển khai thu phí chính thức từ ngày 1/3/2026.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh các Ban Quản lý dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng nếu tiếp tục chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông.