Cảng HKQT Nội Bài,Tân Sơn Nhất dự báo đón lượng khách tăng mạnh dịp Tết Dương lịch 2026

Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài và Tân Sơn Nhất dự báo lượng hành khách qua sân bay dịp Tết Dương lịch 2026 tăng cao, đã chuẩn bị các phương án khai thác, điều hành và phân luồng nhằm hạn chế ùn ứ, bảo đảm an toàn bay...

Cụ thể, Cảng HKQT Nội Bài dự báo trong dịp Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 31/12/2025 đến 4/1/2026) sản lượng vận chuyển dự kiến tăng khoảng 5–10% so với ngày thường. Ngày cao điểm nhất là 4/1/2026, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 115.000 lượt hành khách và 650 chuyến bay, tăng lần lượt 12,5% và 9% so với lịch bay thường lệ mùa Đông 2025.

Đáng chú ý, sản lượng khách quốc tế có thể đạt khoảng 50.000 lượt, mức cao nhất từ trước đến nay, với 330 chuyến bay; khách nội địa ước khoảng 65.000 lượt, 320 chuyến bay, tăng gần 15% so với ngày thường.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Nội Bài đã nâng cấp hạ tầng Nhà ga T2, đưa vào khai thác thêm quầy làm thủ tục, kiosk check-in và hệ thống gửi hành lý tự động từ giữa tháng 12. Sân bay tiếp tục áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định A-CDM, vận hành hệ thống thu phí không dừng tại các làn ra vào, mở tối đa máy soi chiếu an ninh trong giờ cao điểm và tăng cường các hệ thống hỗ trợ bằng công nghệ như phát thanh tự động, tra cứu thông tin chuyến bay.

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến, check-in sớm, có mặt trước 3 giờ với chuyến bay quốc tế và 2 giờ với chuyến bay nội địa; hạn chế người thân đưa tiễn và ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng để giảm áp lực cho nhà ga và sân đỗ.

Trong khi đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự báo trung bình mỗi ngày dịp Tết Dương lịch 2026 sẽ phục vụ khoảng 131.000 hành khách, tăng 9% so với hiện tại và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số chuyến bay dự kiến khoảng 760 chuyến/ngày, trong đó 450 chuyến nội địa và 310 chuyến quốc tế.

Hai ngày cao điểm nhất là 1/1 và 4/1/2026, với khoảng 786 chuyến bay và 135.000 lượt khách mỗi ngày. Lượng tăng chủ yếu tập trung ở các đường bay nội địa.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết đã hoàn tất việc chuyển các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang Nhà ga T3; riêng VietJet Air vẫn khai thác tại Nhà ga T1. Hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay được cập nhật đồng bộ giữa các nhà ga để hạn chế tình trạng hành khách đi nhầm.

Cảng hàng không lớn nhất phía Nam khuyến cáo hành khách chủ động đến sân bay sớm, làm thủ tục trực tuyến hoặc tại kiosk, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân để tránh ùn tắc trong các khung giờ cao điểm.