Trang chủ Kinh tế số

Doanh thu kết nối trực tiếp vệ tinh đến điện thoại có thể chạm mốc 12 tỷ USD trong 4 năm tới

Bạch Dương

04/03/2026, 13:55

Đến năm 2030 dự kiến có khoảng 411 triệu người dùng hoạt động hằng tháng (MAU) dịch vụ kết nối trực tiếp vệ tinh tới điện thoại...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo dự báo mới nhất của Omdia về dịch vụ kết nối trực tiếp vệ tinh tới điện thoại thông minh (D2D), đến năm 2030, dịch vụ này có thể đạt 411 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), tạo ra doanh thu 11,99 tỷ USD trên toàn cầu.

Giai đoạn 2026–2030 được dự báo ghi nhận tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm lên tới 80,1% về người dùng và 49,4% về doanh thu.

Omdia ước tính, các thiết bị di động sử dụng công nghệ 4G hoặc 5G để kết nối trực tiếp với vệ tinh sẽ trở thành mô hình chủ đạo của thị trường D2D. Nhóm thiết bị này dự kiến chiếm hơn 95% tổng số người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu vào năm 2030.

Ông Guang Yang, chuyên gia phân tích cấp cao của Omdia, cho biết khác với điện thoại hai chế độ, tức những thiết bị phải tích hợp thêm phần cứng hoặc công nghệ vệ tinh riêng bên cạnh kết nối di động thông thường, các giải pháp dựa trên tiêu chuẩn di động như Starlink D2C hay AST SpaceMobile có thể kết nối trực tiếp với các thiết bị tuân thủ chuẩn 4G hoặc 5G, đặc biệt là những mẫu điện thoại thông minh đang lưu hành trên thị trường.

Theo ông, cách tiếp cận này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phổ cập dịch vụ D2D, đồng thời mở ra khả năng liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh cho người dùng đại chúng trong các tình huống thiên tai, thảm họa.

Ở góc độ thị trường, ông Dario Talmesio, Giám đốc nghiên cứu phụ trách chiến lược và chính sách nhà cung cấp dịch vụ tại Omdia, nhận định rằng việc mở rộng các chòm vệ tinh cùng vùng phủ sóng sẽ tạo điều kiện để nhiều nhà mạng triển khai kết nối trực tiếp thiết bị (D2D) ở quy mô lớn hơn.

Theo ông, các dịch vụ này được kỳ vọng trở thành phần bổ trợ quan trọng trong gói cước di động, đóng vai trò như một “lớp bảo hiểm kết nối”, giúp người dùng duy trì liên lạc ngay cả khi nằm ngoài vùng phủ sóng mặt đất.

Về dài hạn, băng rộng di động dựa trên vệ tinh có thể mở ra thêm dư địa để các nhà khai thác viễn thông tái cấu trúc và tối ưu hạ tầng tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa hoặc nơi có mật độ dân cư thấp.

Đồng thời, công nghệ này cũng trở thành công cụ quan trọng giúp cơ quan quản lý và các nhà hoạch định chính sách mở rộng, củng cố và bảo đảm mục tiêu cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập một cách bền vững và hiệu quả hơn.

Xa hơn, 6G được xem là thế hệ thông tin di động đầu tiên tích hợp một cách tự nhiên mạng phi mặt đất (NTN) ngay từ khâu thiết kế. Bộ tiêu chuẩn đầu tiên cho 6G dự kiến sẽ được ban hành vào năm 2029. 

4G 5G 6G hạ tầng số hạ tầng viễn thông internet vệ tinh kinh tế số

VinaPhone được đánh giá là mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á trong quý 3 và 4 năm 2025

VinaPhone được đánh giá là mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á trong quý 3 và 4 năm 2025

Chất lượng mạng 5G của VinaPhone đã vượt qua nhiều "ông lớn" như Singtel (Singapore), Unifi (Malaysia), AIS (Thailand)... để được vinh danh "Best 5G Network Southeast Asia" - Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á liên tiếp trong quý 3 và quý 4 năm 2025...

Mỹ xem xét bán tối đa 75.000 chip H200 cho mỗi công ty Trung Quốc

Mỹ xem xét bán tối đa 75.000 chip H200 cho mỗi công ty Trung Quốc

Quy định này được cho cũng sẽ áp dụng với AMD MI325, trong bối cảnh Mỹ lo ngại nguy cơ các dòng chip hiệu năng cao bị sử dụng để tăng cường năng lực AI phục vụ mục đích quân sự...

Bốn nhà máy Samsung tại Việt Nam mang về 3,53 tỷ USD lợi nhuận

Bốn nhà máy Samsung tại Việt Nam mang về 3,53 tỷ USD lợi nhuận

Các đơn vị của Samsung tại Việt Nam đã đóng góp khoảng 25,4% tổng doanh thu và gần 10% vào lợi nhuận của tập đoàn mẹ trong năm 2025...

Dòng tiền rút khỏi sàn giao dịch điện tử của Iran tăng 700%

Dòng tiền rút khỏi sàn giao dịch điện tử của Iran tăng 700%

Dữ liệu theo dõi ban đầu của công ty phân tích blockchain Elliptic cho thấy một lượng lớn tài sản mã hoá đã được chuyển từ Iran ra nước ngoài...

Nâng chất lượng kỹ sư bán dẫn trong kỷ nguyên AI tại Việt Nam

Nâng chất lượng kỹ sư bán dẫn trong kỷ nguyên AI tại Việt Nam

Trong mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, phát triển nhân lực AI và công nghệ cao trở thành yếu tố then chốt. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, cùng cách tiếp cận tích hợp đa ngành là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: "Chiến lược tương lai" của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

1

Thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ

Chứng khoán

2

Giá vàng miếng SJC sụt tới 8 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

Tài chính

3

TP. Hồ Chí Minh công bố 24 dự án cho người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

Bất động sản

4

Giá cước tàu chở dầu đạt mức cao nhất mọi thời đại

Thế giới

5

Tổng thống Trump dọa áp lệnh cấm vận thương mại toàn diện với Tây Ban Nha

Thế giới

