Doanh thu kết nối trực tiếp vệ tinh đến điện thoại có thể chạm mốc 12 tỷ USD trong 4 năm tới

Theo báo cáo dự báo mới nhất của Omdia về dịch vụ kết nối trực tiếp vệ tinh tới điện thoại thông minh (D2D), đến năm 2030, dịch vụ này có thể đạt 411 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), tạo ra doanh thu 11,99 tỷ USD trên toàn cầu.

Giai đoạn 2026–2030 được dự báo ghi nhận tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm lên tới 80,1% về người dùng và 49,4% về doanh thu.

Omdia ước tính, các thiết bị di động sử dụng công nghệ 4G hoặc 5G để kết nối trực tiếp với vệ tinh sẽ trở thành mô hình chủ đạo của thị trường D2D. Nhóm thiết bị này dự kiến chiếm hơn 95% tổng số người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu vào năm 2030.

Ông Guang Yang, chuyên gia phân tích cấp cao của Omdia, cho biết khác với điện thoại hai chế độ, tức những thiết bị phải tích hợp thêm phần cứng hoặc công nghệ vệ tinh riêng bên cạnh kết nối di động thông thường, các giải pháp dựa trên tiêu chuẩn di động như Starlink D2C hay AST SpaceMobile có thể kết nối trực tiếp với các thiết bị tuân thủ chuẩn 4G hoặc 5G, đặc biệt là những mẫu điện thoại thông minh đang lưu hành trên thị trường.

Theo ông, cách tiếp cận này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phổ cập dịch vụ D2D, đồng thời mở ra khả năng liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh cho người dùng đại chúng trong các tình huống thiên tai, thảm họa.

Ở góc độ thị trường, ông Dario Talmesio, Giám đốc nghiên cứu phụ trách chiến lược và chính sách nhà cung cấp dịch vụ tại Omdia, nhận định rằng việc mở rộng các chòm vệ tinh cùng vùng phủ sóng sẽ tạo điều kiện để nhiều nhà mạng triển khai kết nối trực tiếp thiết bị (D2D) ở quy mô lớn hơn.

Theo ông, các dịch vụ này được kỳ vọng trở thành phần bổ trợ quan trọng trong gói cước di động, đóng vai trò như một “lớp bảo hiểm kết nối”, giúp người dùng duy trì liên lạc ngay cả khi nằm ngoài vùng phủ sóng mặt đất.

Về dài hạn, băng rộng di động dựa trên vệ tinh có thể mở ra thêm dư địa để các nhà khai thác viễn thông tái cấu trúc và tối ưu hạ tầng tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa hoặc nơi có mật độ dân cư thấp.

Đồng thời, công nghệ này cũng trở thành công cụ quan trọng giúp cơ quan quản lý và các nhà hoạch định chính sách mở rộng, củng cố và bảo đảm mục tiêu cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập một cách bền vững và hiệu quả hơn.

Xa hơn, 6G được xem là thế hệ thông tin di động đầu tiên tích hợp một cách tự nhiên mạng phi mặt đất (NTN) ngay từ khâu thiết kế. Bộ tiêu chuẩn đầu tiên cho 6G dự kiến sẽ được ban hành vào năm 2029.