Thứ Hai, 10/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Đối mặt nhiều thách thức kinh tế, BOE giữ nguyên lãi suất

Bình Minh

07/11/2025, 15:11

Tốc độ lạm phát hành năm ở Anh đang ở mức 3,8%, cao gần gấp đôi mục tiêu 2% của BOE...

Thống đốc BOE Andrew Bailey - Ảnh: AP.
Thống đốc BOE Andrew Bailey - Ảnh: AP.

Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) ngày 6/11 giữ nguyên lãi suất chính sách - một quyết định không nằm ngoài dự báo của giới phân tích khi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ nước này cùng lúc phải đối mặt với lạm phát cao dai dẳng và tăng trưởng kinh tế ì ạch.

Tốc độ lạm phát hành năm ở Anh đang ở mức 3,8%, cao gần gấp đôi mục tiêu 2% của BOE.

Về tăng trưởng, giới phân tích dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Anh tăng trưởng khoảng 0,2-0,4% so với quý trước, sau khi tăng 0,3% trong quý 2 và 0,7% trong quý 1.

Nói về quyết định lãi suất lần này, BOE nói rằng điều kiện kinh tế hiện nay không cho phép một động thái thay đổi lãi suất. Tuy nhiên, đây là một quyết định khó khăn, khi 4 trong số 9 thành viên của Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Thống đốc BOE Andrew Bailey là người bỏ lá phiếu để chốt kết quả giữ nguyên lãi suất.

“Không có gì đáng ngạc nhiên khi ông Bailey thận trọng, vì Anh đang có lạm phát cao hơn so với các nền kinh tế phát triển khác”, chiến lược gia Lindsay James của công ty Quilter nhận định với trang Euronews.

Trong một tuyên bố, ông Bailey nói: “Thay vì cắt giảm lãi suất vào thời điểm này, tôi muốn chờ xem liệu tiến trình giảm phát có ổn định hay không trong thời gian còn lại của năm nay”.

BOE nhận định lạm phát ở Anh đã qua đỉnh và tiến trình giảm lạm phát còn đang diễn ra. Trong khi đó, các số liệu về tiền lương và việc làm phản ánh một thị trường lao động đang suy yếu.

Giới phân tích cho rằng với sự giảm tốc dù chậm của lạm phát và số liệu việc làm xấu đi, BOE có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong những tháng sắp tới.

Tuy vậy, tuyên bố sau cuộc họp của BOE đề cập đến những thách thức từ sự bất định của kinh tế toàn cầu và chủ trương thắt chặt chính sách tài khóa trong thời gian tới của Chính phủ Anh - cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ thận trọng với bất kỳ động thái lãi suất nào.

Theo ông James, quyết định của BOE gây ra sự bất lợi đối với Thủ tướng Anh Rachel Reeves, người được cho là sẽ đưa ra các biện pháp tăng thuế trong kế hoạch ngân sách công bố vào ngày 26/11.

“Với một đợt tăng thuế mới, Thủ tướng có lẽ muốn lãi suất giảm dưới mức 4%”, bà James nhận định, cho rằng Chính phủ Anh muốn lãi suất giảm để kích thích nền kinh tế, nhưng cũng sẽ phải cân bằng mục tiêu này với mục tiêu thắt chặt tài khóa.

Từ khóa:

boe lãi suất Ngân hàng Trung ương Anh tăng trưởng kinh tế Anh thế giới

Đọc thêm

Ngân hàng Hoàng gia Canada: Nửa thế kỷ vững bước tại Singapore và tầm nhìn vươn xa ở châu Á

Ngân hàng Hoàng gia Canada: Nửa thế kỷ vững bước tại Singapore và tầm nhìn vươn xa ở châu Á

Kỷ niệm 50 năm hiện diện tại Singapore - trung tâm tài chính năng động hàng đầu khu vực - Ngân hàng Hoàng gia Canada (Royal Bank of Canada - RBC) tiếp tục khẳng định vị thế một trong những định chế tài chính toàn cầu có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất, đồng thời đẩy mạnh chiến lược mở rộng trong lĩnh vực quản lý tài sản và thị trường vốn tại châu Á.

Rủi ro nợ nần từ các kế hoạch chi tiêu mạnh tay của châu Âu

Rủi ro nợ nần từ các kế hoạch chi tiêu mạnh tay của châu Âu

Các nước châu Âu đang có những kế hoạch chi tiêu công quy mô lớn, đặt ra rủi ro nợ nần ngày càng gia tăng...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 2-8/11/2025: Căng thẳng Mỹ - Trung dịu đi, nguy cơ bong bóng AI xuất hiện

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 2-8/11/2025: Căng thẳng Mỹ - Trung dịu đi, nguy cơ bong bóng AI xuất hiện

Tuần này, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có những hiệu dịu đi, khi hai bên chính thức công bố các biện pháp đã được nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 10...

Chứng khoán Mỹ dưới áp lực giảm mạnh vì cổ phiếu công nghệ bị xả, giá dầu giảm liền 2 tuần

Chứng khoán Mỹ dưới áp lực giảm mạnh vì cổ phiếu công nghệ bị xả, giá dầu giảm liền 2 tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đương đầu áp lực giảm mạnh trong phiên ngày thứ Sáu (7/11) vì cổ phiếu công nghệ lại bị bán mạnh, và chốt phiên trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số...

Giá vàng hồi mốc 4.000 USD/oz nhờ đồng USD suy yếu

Giá vàng hồi mốc 4.000 USD/oz nhờ đồng USD suy yếu

Quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng và hoàn tất một tuần mua nhiều hơn bán...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Động lực cơ bản mạnh mẽ giúp VN-Index vẫn hướng đến 1900 điểm trong dài hạn

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: VN-Index “gãy” hỗ trợ 1600 điểm, margin có đáng lo?

Chứng khoán

3

Thanh Hóa từng bước giải “bài toán” cung ứng vật liệu xây dựng

Bất động sản

4

Du lịch Đà Nẵng: Bứt phá mạnh mẽ không còn mùa thấp điểm

Du lịch

5

Thanh Hóa cải thiện kết nối VMS để kiểm soát khai thác IUU triệt để

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy