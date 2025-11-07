Đối mặt nhiều thách thức kinh tế, BOE giữ nguyên lãi suất

Tốc độ lạm phát hành năm ở Anh đang ở mức 3,8%, cao gần gấp đôi mục tiêu 2% của BOE...

Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) ngày 6/11 giữ nguyên lãi suất chính sách - một quyết định không nằm ngoài dự báo của giới phân tích khi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ nước này cùng lúc phải đối mặt với lạm phát cao dai dẳng và tăng trưởng kinh tế ì ạch.

Tốc độ lạm phát hành năm ở Anh đang ở mức 3,8%, cao gần gấp đôi mục tiêu 2% của BOE.

Về tăng trưởng, giới phân tích dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Anh tăng trưởng khoảng 0,2-0,4% so với quý trước, sau khi tăng 0,3% trong quý 2 và 0,7% trong quý 1.

Nói về quyết định lãi suất lần này, BOE nói rằng điều kiện kinh tế hiện nay không cho phép một động thái thay đổi lãi suất. Tuy nhiên, đây là một quyết định khó khăn, khi 4 trong số 9 thành viên của Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Thống đốc BOE Andrew Bailey là người bỏ lá phiếu để chốt kết quả giữ nguyên lãi suất.

“Không có gì đáng ngạc nhiên khi ông Bailey thận trọng, vì Anh đang có lạm phát cao hơn so với các nền kinh tế phát triển khác”, chiến lược gia Lindsay James của công ty Quilter nhận định với trang Euronews.

Trong một tuyên bố, ông Bailey nói: “Thay vì cắt giảm lãi suất vào thời điểm này, tôi muốn chờ xem liệu tiến trình giảm phát có ổn định hay không trong thời gian còn lại của năm nay”.

BOE nhận định lạm phát ở Anh đã qua đỉnh và tiến trình giảm lạm phát còn đang diễn ra. Trong khi đó, các số liệu về tiền lương và việc làm phản ánh một thị trường lao động đang suy yếu.

Giới phân tích cho rằng với sự giảm tốc dù chậm của lạm phát và số liệu việc làm xấu đi, BOE có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong những tháng sắp tới.

Tuy vậy, tuyên bố sau cuộc họp của BOE đề cập đến những thách thức từ sự bất định của kinh tế toàn cầu và chủ trương thắt chặt chính sách tài khóa trong thời gian tới của Chính phủ Anh - cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ thận trọng với bất kỳ động thái lãi suất nào.

Theo ông James, quyết định của BOE gây ra sự bất lợi đối với Thủ tướng Anh Rachel Reeves, người được cho là sẽ đưa ra các biện pháp tăng thuế trong kế hoạch ngân sách công bố vào ngày 26/11.

“Với một đợt tăng thuế mới, Thủ tướng có lẽ muốn lãi suất giảm dưới mức 4%”, bà James nhận định, cho rằng Chính phủ Anh muốn lãi suất giảm để kích thích nền kinh tế, nhưng cũng sẽ phải cân bằng mục tiêu này với mục tiêu thắt chặt tài khóa.