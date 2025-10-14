Đổi mới tư duy, phát huy vai trò tiên phong trong hội nhập quốc tế

Đảng ủy Bộ Ngoại giao xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò toàn diện của Đảng bộ trong việc xây dựng ngành Ngoại giao chuyên nghiệp, văn minh, nhân văn, hiện đại và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng...

Chiều 13/10/2025, tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trình bày tham luận với chủ đề "Nâng cao năng lực, phát huy vai trò của Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Phát biểu trước Đại hội, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trình Đại hội, đồng thời đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện và có dấu ấn sâu sắc mà Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

"Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, đất nước ta đã đạt nhiều bước tiến vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Đảng ủy Bộ Ngoại giao hoàn toàn nhất trí với các phương hướng, mục tiêu và giải pháp lớn được Đại hội đề ra cho giai đoạn tới – một giai đoạn vừa nhiều thách thức, đầy vinh quang", quyền Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh.

Theo quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XIV có nhiều điểm mới đã khẳng định vai trò tiên phong của công tác đối ngoại và ngoại giao trong việc gìn giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, huy động nguồn lực bên ngoài cho sự nghiệp phát triển và nâng cao vị thế quốc gia.

Đặc biệt, lần này Đảng ta xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn hệ thống chính trị.

Trên tinh thần đó, Đảng ủy Bộ Ngoại giao xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò toàn diện của Đảng bộ trong việc xây dựng ngành Ngoại giao chuyên nghiệp, văn minh, nhân văn, hiện đại và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng.

Đồng chí Lê Hoài Trung dẫn lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I, trong đó nhấn mạnh ngành Ngoại giao trong nhiệm kỳ 2025-2030 phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Ngoại giao, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, hiệu quả, nhân văn và hiện đại. Bên cạnh đó, phải nâng cao năng lực, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết hiện Đảng bộ Bộ Ngoại giao có hơn 12.000 đảng viên, trong đó khoảng 70% sinh hoạt tại các tổ chức Đảng ở nước ngoài, hoạt động trong điều kiện khác biệt và không phải lúc nào cũng có thể liên lạc thường xuyên với trong nước.

Ngoài ra, Đảng bộ có đảng viên là cán bộ của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang công tác ở nước ngoài, với tỉ lệ luân chuyển hằng năm khoảng 30%. "Đây là đặc thù riêng của ngành Ngoại giao, đòi hỏi phương thức lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo, gắn với thực tiễn từng địa bàn," quyền Bộ trưởng chia sẻ.

Theo đồng chí Lê Hoài Trung, bước vào giai đoạn mới, Đảng bộ Bộ Ngoại giao xác định cần đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo toàn diện với 5 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, đổi mới tư duy lãnh đạo, khẳng định vai trò trung tâm của Đảng bộ trong chỉ đạo toàn diện công tác đối ngoại, gắn với mục tiêu xây dựng Đảng bộ "toàn diện" – vừa lãnh đạo chính trị, tư tưởng, vừa định hướng chuyên môn nghiệp vụ.

Thứ hai, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác cán bộ, nâng cao năng lực cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nâng cao nhận thức, năng lực chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, khả năng thích ứng trong bối cảnh hội nhập; xây dựng đội ngũ cán bộ Ngoại giao "vừa hồng, vừa chuyên".

Thứ ba, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, không chỉ phòng ngừa sai phạm, chống tham nhũng, lãng phí, mà còn thúc đẩy, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; coi kiểm tra là động lực cho sự phát triển.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đồng thời, xây dựng hình mẫu lãnh đạo tận tụy, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ năm, tăng cường công tác tư tưởng, lý luận và tuyên giáo, bảo đảm đường lối, chủ trương của Đảng được truyền đạt nhanh chóng, hiệu quả đến từng tổ chức Đảng và cán bộ, nhất là ở các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh: "Những đổi mới này nhằm hướng tới mục tiêu xuyên suốt là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng ngành Ngoại giao hiện đại, chuyên nghiệp, phát huy vai trò tiên phong, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới".