Đổi mới xúc tiến thương mại: Động lực đưa thủ công mỹ nghệ cán mốc 5 tỷ USD xuất khẩu

Thứ Năm, 11/12/2025
Chu Khôi
11/12/2025, 15:08
Dù sở hữu hơn 5.400 làng nghề và kho tàng sản phẩm giàu bản sắc, ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam vẫn loay hoay trước bài toán nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế. Để nhanh cán mốc 5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, ngành thủ công mỹ nghệ cần một chiến lược toàn diện: nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh sáng tạo thiết kế, tăng cường đào tạo, đặc biệt là đổi mới xúc tiến thương mại theo hướng hiện đại và số hóa...
Tại hội thảo “Tư vấn hỗ trợ xúc tiến thương mại sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn”, tổ chức ngày 11/12/2025 ở Ninh Bình, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã chỉ ra những điểm nghẽn lâu nay của ngành và đề xuất nhiều giải pháp đột phá.
Phát biểu khai mạc, ông Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, nhấn mạnh: xúc tiến thương mại là then chốt giúp sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề mở rộng thị trường. Tuy nhiên, nhiều cơ sở vẫn xem nhẹ việc xây dựng thương hiệu, chưa chú trọng thiết kế logo, bao bì, website hay đăng ký bảo hộ. Trong khi đó, sản phẩm thủ công mỹ nghệ cần được cải tiến thường xuyên, thích ứng thị hiếu trong nước và quốc tế, vẫn giữ bản sắc văn hoá nhưng mang hơi thở hiện đại.
Từ góc độ thực tiễn làng nghề, TS Tôn Gia Hóa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam nêu thực trạng: cả nước có 168 nghề truyền thống và hơn 5.400 làng nghề, nhưng gần 50 làng nghề đã ngừng hoặc gần như không còn hoạt động. Mô hình sản xuất vẫn chủ yếu dựa vào hộ gia đình (98%), quy mô nhỏ, thiếu lao động kỹ thuật; 70% chủ cơ sở chưa qua đào tạo bài bản. Thu nhập lao động chỉ 3,5 – 4,5 triệu đồng/tháng, không đủ hấp dẫn người trẻ quay lại làng nghề.
Bên cạnh đó, nguyên liệu sản xuất suy giảm do khai thác thiếu quy hoạch; hạ tầng lạc hậu, thiếu điểm trưng bày, bãi đỗ xe hay các thiết chế phục vụ du lịch làng nghề. Nhiều cơ sở không có vốn mở rộng, không đủ điều kiện tham gia cụm công nghiệp làng nghề.
Từ góc độ nghiên cứu, TS Nguyễn Thị Thu Hường (Đại học Mở Hà Nội) nhấn mạnh: thiết kế là hạn chế lớn nhất của ngành thủ công mỹ nghệ. Mẫu mã còn đơn điệu, ít đổi mới, phần lớn làm theo đơn đặt hàng nên thiếu tính thương mại. Điều này khiến sản phẩm khó bắt kịp xu hướng tiêu dùng và khó nâng cao giá trị gia tăng.
Đa số doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ có quy mô nhỏ, thiếu năng lực quản lý, thiếu bộ phận marketing và nghiên cứu thị trường. Lao động thiếu kỹ năng số, kỹ năng thiết kế, kỹ năng quảng bá trên thương mại điện tử, dẫn tới hạn chế trong xây dựng thương hiệu và tiếp cận thị trường quốc tế. Quy hoạch vùng nguyên liệu chưa hiệu quả, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ trong các FTA là những yếu tố ngày càng quan trọng khi thị trường toàn cầu chuyển sang tiêu dùng xanh.
Dù Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ từ ưu đãi thuế, đào tạo đến xúc tiến thương mại, nhưng kết quả vẫn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp nhỏ không đáp ứng được yêu cầu hồ sơ, chứng từ và quy tắc xuất xứ phức tạp.
TS Nguyễn Thị Thu Hường cho biết thị trường xuất khẩu thủ công mỹ nghệ đang tăng trưởng mạnh: từ 2,23 tỷ USD năm 2019 lên gần 4 tỷ USD năm 2024 và dự kiến đạt 4,5- 4,7 tỷ USD năm 2025.
Tuy nhiên, để nhanh đạt mục tiêu 5 tỷ USD, ngành phải gia tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị cao dựa trên thiết kế và thương hiệu. Việc phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Hoa Kỳ và EU cũng tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi đa dạng hóa thị trường và đáp ứng bộ tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn số ngày càng khắt khe.
PGS.TS Đặng Mai Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, nhận định: sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực về tính thẩm mỹ và giá trị văn hóa – nghệ thuật.
Tuy nhiên, giai đoạn 2024-2028 sẽ là thời kỳ cạnh tranh khốc liệt đối với ngành hàng thủ công mỹ nghệ trên quy mô toàn cầu. Ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam muốn tận dụng cơ hội phải đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng, ứng dụng nền tảng số để mở rộng thị trường.
Từ thực tế trên, PGS.TS Đặng Mai Anh đề xuất tăng cường kết nối nghệ nhân với người tiêu dùng toàn cầu, phát triển thương hiệu làng nghề gắn với văn hóa và du lịch, đồng thời mở rộng xuất khẩu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Đây là xu hướng mà nhiều quốc gia đã nắm bắt và Việt Nam cần nhanh chóng tham gia để giữ lợi thế.
Trong hoàn thiện chính sách đến năm 2030, nhiều chuyên gia nhấn mạnh cần đẩy mạnh số hóa: xây dựng nền tảng thương mại điện tử quốc gia cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn quốc tế, phát triển showroom ảo 3D/VR, kết nối B2B – B2C xuyên biên giới. Đồng thời, cần phát triển trung tâm hỗ trợ thiết kế, tăng đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ, đơn giản hóa thủ tục thuế – hải quan và quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với chứng nhận bền vững.
Tại hội thảo, đại diện Tập đoàn Incentra giới thiệu Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hà Nội – Matxcơva (HC Center) như một kênh cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam và thị trường Nga. Với mô hình showroom - kho - logistics -văn phòng trọn gói, HC Center giúp doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tại Matxcơva, kết nối với nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hỗ trợ thủ tục hải quan, kho vận, marketing, tạo thuận lợi cho hàng Việt tiếp cận thị trường Nga và khu vực Âu - Á.
HC Center hỗ trợ doanh nghiệp Việt qua bốn nhóm dịch vụ: trưng bày sản phẩm lâu dài; logistics, xuất nhập khẩu; kết nối B2B với nhà nhập khẩu và hệ thống bán lẻ; hỗ trợ marketing và thiết kế bao bì phù hợp thị hiếu Nga.
Incentra đề xuất mở rộng trưng bày dài hạn sản phẩm thủ công - nội thất Việt tại Matxcơva; tổ chức đoàn doanh nghiệp khảo sát thị trường; chuẩn hóa tem nhãn và bao bì; phát triển hệ thống phân phối tại Nga, Đông Âu; đồng thời đào tạo kỹ năng xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã.
Thị trường Nga, với sự hỗ trợ của HC Center, được xem là hướng mở triển vọng giúp hàng thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ Việt Nam vươn ra quốc tế. Với cam kết đồng hành từ Incentra và sự vào cuộc của các cơ quan, doanh nghiệp, hàng thủ công Việt hoàn toàn có thể chinh phục nhiều thị trường mới, gia tăng kim ngạch xuất khẩu và khẳng định vị thế ngành nghề truyền thống trên bản đồ thương mại toàn cầu.
Thể chế hoá để kịp thời thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền 2 cấp; phân quyền, phân cấp; đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; kịp thời xử lý các bất cập, điểm nghẽn do quy định pháp luật, vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, giải phóng nguồn lực cho phát triển...
Trước những biến động của thị trường xăng dầu thế giới, tại kỳ điều hành ngày 11/12, giá xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm. Theo đó, xăng RON95 giảm 378 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 207 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 43 đồng - 252 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Với tỷ lệ tán thành cao, Nghị quyết được kỳ vọng tạo khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định để triển khai hiệu quả các dự án năng lượng trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước...
Hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn được khởi công và đưa vào vận hành trong năm 2025 đang tạo thêm động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng của Thanh Hoá, góp phần nâng chỉ số sản xuất toàn ngành lên 15,8% và mở rộng đáng kể năng lực chế biến chế tạo của địa phương...
Ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa và hóa chất đang chịu tác động mạnh mẽ từ các xu hướng sản xuất xanh toàn cầu, đặc biệt là tiêu chuẩn ESG, đòi hỏi doanh nghiệp cần thích ứng để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và duy trì vị thế trên thị trường…
