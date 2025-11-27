Thứ Năm, 27/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Kết nối làng nghề với thị trường quốc tế qua thương mại điện tử

Chu Khôi

27/11/2025, 16:39

Thương mại điện tử đang mở ra cơ hội lớn cho hơn 5.400 làng nghề Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, quá trình số hóa còn gặp nhiều rào cản về hạ tầng, nhân lực và kỹ năng số, đòi hỏi các giải pháp hỗ trợ đồng bộ để nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm làng nghề...

Tiêu thụ sản phẩm làng nghề vẫn chủ yếu theo các kênh thương mại truyền thống.
Tiêu thụ sản phẩm làng nghề vẫn chủ yếu theo các kênh thương mại truyền thống.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập, ngày 26/11/2025, tại Hải Phòng, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) và Sở Công thương Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Tư vấn Ứng dụng công nghệ số vào kinh doanh trực tuyến tại các cơ sở công nghiệp nông thôn”.

Đây là hoạt động trọng tâm thuộc Chương trình Khuyến công Quốc gia 2025, hướng tới hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

NHIỀU HẠN CHẾ TRONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TẠI LÀNG NGHỀ

Ông Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, cho biết cả nước hiện có trên 5.400 làng nghề và làng có nghề, với sản phẩm đa dạng, độc đáo. Tuy vậy, thị trường tiêu thụ truyền thống còn hạn hẹp, trong khi thương mại điện tử mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng toàn quốc và quốc tế mà không cần chi phí mặt bằng lớn.

Theo ông Đạt, kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới, và Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển thương mại điện tử nhanh nhất Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, thương mại điện tử trở thành cầu nối giúp làng nghề tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, lan tỏa câu chuyện nghề, quy trình thủ công và bản sắc văn hóa Việt.

Ông Trịnh Quốc Đạt:
Ông Trịnh Quốc Đạt: "Thương mại điện tử trở thành cầu nối giúp làng nghề tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu".
Số hóa không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn gia tăng lợi nhuận khi người sản xuất có thể trực tiếp bán hàng, chủ động điều chỉnh sản xuất theo nhu cầu thực tế. Việc kể lại câu chuyện nghề dưới ngôn ngữ hiện đại cũng góp phần thu hút thế hệ trẻ quay về quê hương, tiếp tục bảo tồn và phát triển nghề truyền thống". 
Ông Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu chỉ ra nhiều hạn chế trong quá trình ứng dụng công nghệ số tại các làng nghề. Phần lớn cơ sở sản xuất có quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ; doanh nghiệp nhỏ và vừa mới dừng ở việc xây dựng website giới thiệu sản phẩm mà chưa chú trọng kết nối khách hàng, chưa tạo dựng niềm tin về chất lượng để thúc đẩy bán hàng trực tuyến. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn gặp khó khăn về vốn đầu tư công nghệ thông tin, thiếu nhân lực thành thạo kỹ năng số.

Các đại biểu thống nhất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thương mại điện tử, gồm đào tạo kỹ năng số cho nghệ nhân, chủ cơ sở và lao động trẻ; mở lớp thực hành livestream, quay video, quản lý đơn hàng, marketing trực tuyến; hỗ trợ hạ tầng công nghệ như internet tốc độ cao, kho vận, logistics, bao bì đạt tiêu chuẩn vận chuyển xa. Đồng thời, cần chú trọng xây dựng thương hiệu địa phương, bảo vệ chỉ dẫn địa lý, số hóa câu chuyện nghề và kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn để mở rộng thị trường quốc tế. Việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ về thuế, vốn vay, chi phí quảng cáo và xúc tiến thương mại điện tử cũng được nhấn mạnh.

KỲ VỌNG TẠO "CÚ HÍCH" CHO LÀNG NGHỀ TỪ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Từ phía cơ sở sản xuất, ông Nguyễn Văn Lưu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gốm sứ Chu Đậu đề nghị Nhà nước và các hiệp hội đẩy mạnh đào tạo kỹ thuật số theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, đồng thời chuẩn hóa bao bì, mẫu mã và tiêu chuẩn chất lượng để nâng sức cạnh tranh.

Ông Lưu cho biết nhờ Facebook, TikTok Shop, Zalo, Shopee, Amazon, Etsy…, sản phẩm gốm sứ và nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở Chu Đậu, Bát Tràng, Đông Giao, Phú Vinh, Đông Hồ… đã tiếp cận được khách hàng quốc tế và ghi nhận lượng đơn hàng tăng mạnh.

Tại làng mộc Đông Giao (Hải Phòng), Nghệ nhân Ưu tú Vũ Xuân Thép cho biết địa phương đang đổi mới công nghệ sản xuất, cải tiến mẫu mã theo hướng xanh, thân thiện môi trường. Làng nghề cũng đẩy mạnh quảng bá trực tuyến, đào tạo thợ trẻ và xây dựng hình ảnh sản phẩm gắn với chất lượng cao.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp (Sở Công thương Hải Phòng), nhận định ứng dụng công nghệ số không chỉ mở rộng thị trường mà còn giúp tối ưu hóa quản trị, giảm chi phí và tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Ở làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông), Nghệ nhân Hoàng Thị Phương cho biết chỉ khoảng 5–10% sản phẩm được bán qua thương mại điện tử do đa số người sản xuất lớn tuổi, khó tiếp cận công nghệ. Bà mong muốn được hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, hiện đại hóa sản xuất và phát triển thương hiệu để giữ nghề.

Từ những ý kiến tại hội thảo có thể thấy quá trình số hóa của làng nghề Việt Nam còn đối mặt nhiều thách thức từ hạ tầng, nhân lực, pháp lý đến năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển vẫn rất lớn nếu có sự hỗ trợ đồng bộ và phù hợp.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Tôn Gia Hóa đề xuất tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng internet trong khai thác thông tin thị trường, cập nhật chính sách thương mại trong nước và quốc tế, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại, cải tiến mẫu mã và tiết kiệm nguyên liệu - năng lượng.

Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Trịnh Quốc Đạt nhấn mạnh nhóm giải pháp then chốt, gồm: Đào tạo kỹ năng số; Thực hành livestream, quay video, quản lý đơn hàng; Hỗ trợ hạ tầng công nghệ; Chuẩn hóa bao bì, logistics; Xây dựng và bảo vệ thương hiệu địa phương; Kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn; Hoàn thiện chính sách hỗ trợ về thuế, vốn và quảng bá. Những bước đi này được kỳ vọng tạo "cú hích" để làng nghề Việt Nam chinh phục thị trường toàn cầu trong thời đại số.

Hội chợ Làng nghề lần thứ 21: Hội tụ tinh hoa, lan tỏa giá trị truyền thống

07:07, 08/10/2025

Hội chợ Làng nghề lần thứ 21: Hội tụ tinh hoa, lan tỏa giá trị truyền thống

Làng nghề Việt: Từ hồi sinh đến khát vọng “xanh, số và vươn xa hơn”

19:20, 25/09/2025

Làng nghề Việt: Từ hồi sinh đến khát vọng “xanh, số và vươn xa hơn”

Phong tặng danh hiệu nghệ nhân làng nghề cho 151 người có tay nghề tinh hoa

21:03, 18/04/2025

Phong tặng danh hiệu nghệ nhân làng nghề cho 151 người có tay nghề tinh hoa

Từ khóa:

chuỗi giá trị toàn cầu Chương trình Khuyến công Quốc gia 2025 chuyển đổi số công nghiệp nông thôn đào tạo kỹ năng số hải phòng Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Hội thảo ứng dụng công nghệ số ngành nghề truyền thống thương mại điện tử Việt Nam

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch tăng nguồn cung, bình ổn thị trường Tết Bính Ngọ 2026

TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch tăng nguồn cung, bình ổn thị trường Tết Bính Ngọ 2026

Hơn hai tháng nữa là đến Tết, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa, bình ổn giá cả và tăng cường kiểm tra thị trường…

Việt Nam là thị trường lớn thứ hai tại châu Á tiêu thụ cua Hoàng đế đỏ Na Uy

Việt Nam là thị trường lớn thứ hai tại châu Á tiêu thụ cua Hoàng đế đỏ Na Uy

Việt Nam hiện chiếm 27% tổng lượng xuất khẩu Cua Hoàng đế đỏ của Na Uy sang thị trường Châu Á, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm hải sản cao cấp và có nguồn gốc minh bạch…

Mít tươi Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Mít tươi Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Ngày 27/11/2025, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) Triệu Tăng Liên đã ký Nghị định thư xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước...

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt “lao dốc” theo đà giảm của thế giới

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt “lao dốc” theo đà giảm của thế giới

Trong kỳ điều hành ngày 27/11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh so với kỳ trước (ngày 20/11). Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 519 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 251 đồng/kg - 1.026 đồng/lít…

EU không áp dụng biện pháp tự vệ đối với hợp kim gốc mangan và silicon Việt Nam

EU không áp dụng biện pháp tự vệ đối với hợp kim gốc mangan và silicon Việt Nam

Việt Nam nằm trong danh sách các nước đang phát triển có lượng nhập khẩu không đáng kể và sẽ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định của WTO...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

ESG 2025: Từ nghĩa vụ tuân thủ thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Doanh nghiệp

2

Sacombank được vinh danh nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế

Tài chính

3

Nghệ An giảm nghèo bền vững và những mô hình sinh kế mới ở miền núi

An sinh

4

Kết nối làng nghề với thị trường quốc tế qua thương mại điện tử

Thị trường

5

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thống kê, rà soát và báo cáo thiệt hại nhà ở của dân sau mưa lũ

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy