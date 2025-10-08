Hội chợ Làng nghề lần thứ 21: Hội tụ tinh hoa, lan tỏa giá trị truyền thống

Hội chợ Làng nghề lần thứ 21 năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh tài hoa của các nghệ nhân, thợ thủ công – những người gìn giữ và phát triển tinh hoa nghề truyền thống, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển văn hóa du lịch và kinh tế nông thôn…

Từ ngày 10 đến 14/10/2025, Hội chợ Làng nghề lần thứ 21 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp – số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức, với sự tham gia của gần 100 đơn vị, doanh nghiệp, nghệ nhân và chủ thể OCOP đến từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 – 14/11/2025) và 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Với quy mô khoảng 100 gian hàng tiêu chuẩn trên diện tích hơn 1.500m2, hội chợ giới thiệu hàng trăm sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng, đại diện cho các làng nghề, phố nghề truyền thống khắp ba miền. Nổi bật có mây tre đan Phú Vinh (Hà Nội), nón lá làng Chuông (Thanh Oai), tò he Xuân La (Phú Xuyên), dệt thổ cẩm của đồng bào Lào, gỗ mỹ nghệ Phù Khê (Bắc Ninh), tranh dân gian Đông Hồ, gốm Phù Lãng, đồng Đại Bái, trầm hương Đà Nẵng, chiếu cói Định Yên (Đồng Tháp), xuồng ghe Long Hậu, nón bàng buông và nhiều sản phẩm độc đáo khác.

Không chỉ tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống, hội chợ còn khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới trong thiết kế và chế tác sản phẩm thủ công. Các nghệ nhân, thợ lành nghề có cơ hội trình diễn kỹ thuật, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm làng nghề Việt Nam.

Song song với khu trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hội chợ còn giới thiệu hàng trăm sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm hữu cơ, tiêu biểu và chủ lực của các địa phương.

Trong đó có nhiều đặc sản nổi tiếng như gạo ST25, gạo Sén Cù (Lào Cai), gạo tám Điện Biên, chè Thái Nguyên, chè Cao Tủa, cà phê Đắk Lắk, tương ớt Mường Khương, nem chua Thanh Hóa, giò me Nghệ An, giò chả Ước Lễ, bánh đa nem làng Chều, chuối ngự Đại Hoàng, cá kho làng Vũ Đại, mắm tép Ba Làng…

Điểm nhấn của hội chợ năm nay là Tuần lễ quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông đặc sản tỉnh Lạng Sơn, do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức.

Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều hoạt động chuyên đề được tổ chức sôi nổi, như: Hội thảo “Xu hướng F&B trong ngành du lịch quốc tế”, cùng chuỗi workshop và các cuộc thi pha chế đồ uống chuyên nghiệp: “Vị Thu”, “Tea mixology”, “Barista”, “Giải mã 4 xu hướng Trà sữa”, “Hành trình pha chế cà phê từ truyền thống tới hiện đại – Phin và Aeropress”, hay “Cupping 5 loại cà phê đặc sản Amazing Cup 2025”. Các chương trình này góp phần tạo điểm nhấn sinh động, thu hút giới trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực, đồ uống, du lịch.

Hội chợ Làng nghề lần thứ 21 năm 2025 là dịp tôn vinh tài hoa của các nghệ nhân, thợ thủ công – những người gìn giữ và phát triển tinh hoa nghề truyền thống Việt Nam. Thông qua hoạt động trưng bày, quảng bá, sự kiện góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về nghề cha ông, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối, sáng tạo và phát triển nghề trong bối cảnh hội nhập.

Hội chợ cũng hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển văn hóa du lịch và kinh tế nông thôn, khôi phục và bảo tồn các nghề đang dần mai một, gắn kết sản xuất làng nghề với phát triển du lịch trải nghiệm. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Không gian hội chợ năm nay vì thế không chỉ là nơi giao thương, trưng bày sản phẩm, mà còn là “ngôi nhà chung” của tinh thần sáng tạo, của bàn tay khéo léo và tâm hồn nghệ nhân Việt. Từ những sản phẩm giản dị như chiếc nón lá, tấm chiếu, bức tranh dân gian đến những sản phẩm tinh xảo từ mây tre, gỗ, đồng hay gốm – tất cả hòa quyện thành bản sắc Việt, lan tỏa niềm tự hào và tình yêu nghề truyền thống trong lòng mỗi người dân nông thôn.