Trang chủ Kinh tế số

Đối tác của Apple, Huawei dự kiến tăng vốn đầu tư tại Bắc Ninh lên hơn 126 triệu USD

Hạ Chi

14/09/2025, 17:51

Tập đoàn Desay, đối tác cốt lõi của các khách hàng như Apple, Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo, Google, Meta, lên kế hoạch tăng vốn 25 triệu USD vào Bắc Ninh. Quy mô đầu tư hiện tại của Desay tại Bắc Ninh là hơn 101 triệu USD...

Tập đoàn Desay có doanh thu hàng năm vượt 50 tỷ nhân dân tệ (> 7 tỷ USD).
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Vương Quốc Tuấn, mới đây tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Desay (Trung Quốc). 

Tập đoàn Desay được thành lập từ năm 1983, đến nay đã trở thành một trong những tập đoàn lớn trong ngành công nghiệp điện tử và thông tin với doanh thu hàng năm vượt 50 tỷ nhân dân tệ (> 7 tỷ USD). 

Đây là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất pin lithium tại Trung Quốc, đồng thời là nhà cung cấp giải pháp năng lượng mới toàn cầu và sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm điện tử liên quan.

Công ty hiện phục vụ các nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng hàng đầu thế giới, là đối tác cốt lõi của các khách hàng như Apple, Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo, Google, Meta, Amazon, DJI và Stanley Black & Decker.

Thời gian tới, bên cạnh Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Desay Battery (Khu công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng), Tập đoàn có kế hoạch mở thêm một công ty tại tỉnh Bắc Ninh, mong muốn được địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện để dự án mới sớm đi vào hoạt động.

Với quy mô đầu tư hiện tại hơn 101 triệu USD, Tập đoàn dự kiến tăng thêm 25 triệu USD, đây là tín hiệu tích cực cho sự phát triển công nghiệp của Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, ông Vương Quốc Tuấn, chúc mừng những kết quả ấn tượng về doanh thu và hoạt động sản xuất - kinh doanh mà Tập đoàn đã đạt được, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ mới như sản phẩm phục vụ ô tô tự lái, pin công nghệ cao mà công ty đang phát triển và cung cấp cho các hãng lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao việc Tập đoàn Desay quyết định mở rộng đầu tư tại Khu công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng và Vân Trung. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Vương Quốc Tuấn, trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Desay - Ảnh: Trịnh Lan. 
Tỉnh Bắc Ninh cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn. Những năm qua, các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước đều được tỉnh hỗ trợ về thủ tục hành chính, cung cấp điện, hạ tầng, cũng như tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc tháo gỡ ách tắc giao thông tại các khu công nghiệp.

Ngoài bảo đảm hạ tầng, tỉnh phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.

Trước các kiến nghị của Tập đoàn, tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan. Đối với thủ tục chuyển nhượng đất đai, nếu có vướng mắc liên quan đến chính quyền, tỉnh sẵn sàng tháo gỡ, tạo điều kiện nhanh nhất để dự án sớm đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý sản xuất pin cần sử dụng lượng điện lớn, do đó Ban Quản lý các khu công nghiệp cần phối hợp với ngành điện lực để có giải pháp cụ thể bảo đảm nguồn điện, đồng thời thẩm định môi trường theo yêu cầu kỹ thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị công ty nhanh chóng chuyển giao kỹ thuật cho người lao động địa phương và các doanh nghiệp liên kết trong thời gian tới.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh giao Sở Công Thương và Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp đối với sản xuất công nghệ cao. 

Tập đoàn Desay đặt mục tiêu đến năm 2033, doanh thu bán hàng sẽ vượt 200 tỷ nhân dân tệ; hai ngành công nghiệp cốt lõi là điện tử ô tô thông minh và pin năng lượng mới sẽ vươn lên dẫn đầu tại Trung Quốc và thế giới. 

Tập đoàn Desay cũng đang cung cấp các bộ phận cao su và nhựa chính xác cho máy bay không người lái DJI, ô tô Honda… với năng lực sản xuất mạnh mẽ, mức độ tự động hóa cao. Công ty chủ yếu cung cấp dịch vụ lắp ráp tự động, kiểm tra ngoại quan và các thiết bị khác cho các nhà sản xuất mô-đun quang học chính xác như camera điện thoại di động và camera an ninh. 

Những năm gần đây, Tập đoàn Desay cũng cung cấp thiết bị sản xuất cho camera quan sát xung quanh ô tô và radar sóng milimet, đồng thời nắm vững các công nghệ cốt lõi như thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến. Công ty cũng tập trung sản xuất màn hình LED cỡ lớn, nổi tiếng trong ngành.

Từ khóa:

Bắc Ninh công nghệ cao đầu tư doanh nghiệp FDI doanh thu hợp tác quốc tế kinh tế số pin lithium sản xuất điện tử Tập đoàn Desay

