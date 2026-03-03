Đồng hồ cao cấp bước vào vai trò tài sản thay thế

Trong thập kỷ qua, đồng hồ cơ học cao cấp đã vượt khỏi phạm vi phụ kiện xa xỉ. Cùng với tác phẩm nghệ thuật, rượu vang và xe cổ, đồng hồ trở thành một loại tài sản đáng chú ý trong danh mục đầu tư của giới giàu toàn cầu…

Theo các báo cáo xa xỉ, chỉ số giá đồng hồ sưu tầm luôn ghi nhận tăng trưởng dài hạn ổn định. Sau giai đoạn tăng nóng 2020 đến 2022 và điều chỉnh 2023 đến 2024, thị trường bước vào chu kỳ cân bằng hơn, thanh lọc đầu cơ ngắn hạn và giữ lại nhóm nhà sưu tập thực thụ.

Khác với cổ phiếu hay tiền số, đồng hồ cao cấp có tính hữu hình. Nguồn cung bị giới hạn bởi năng lực sản xuất thủ công. Thời gian hoàn thiện một bộ máy phức tạp có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Chính yếu tố này tạo ra nền tảng khan hiếm tự nhiên, vốn là điều kiện tiên quyết để hình thành giá trị dài hạn.

Trong đó, các dòng đồng hồ Worldtime (giờ thế giới) và Twin time (mặt số phụ) đóng vai trò cầu nối giữa tính thực dụng và giá trị sưu tầm. Những cỗ máy thời gian Minute repeater (bộ lặp phút) đại diện cho đỉnh cao kỹ thuật với tiềm năng dài hạn. Các dòng đồng hồ này đại diện cho ba tầng tài sản trong cùng một hệ sinh thái: tài sản mang tính biểu tượng toàn cầu, tài sản có thanh khoản cao và tài sản kỹ thuật đỉnh cao dành cho sưu tầm.

Đồng hồ Louis Vuitton Escale Worldtime.

Trong bối cảnh đó, các mẫu đồng hồ cao cấp dành cho cả nam và nữ của Louis Vuitton cũng dịch chuyển giá trị từ tiêu dùng sang sưu tầm, từ sở hữu mang tính biểu tượng sang tích lũy mang tính chiến lược. Kể từ lần ra mắt năm 2014, Escale Worldtime đã trở thành trụ cột của dòng Escale. Năm 2026, thiết kế này tái xuất trong hai phiên bản vỏ bạch kim, một tín hiệu rõ ràng về định vị phân khúc cao cấp.

Phiên bản gây chú ý với vòng Worldtime vẽ tay thu nhỏ, được thực hiện tại La Fabrique des Arts, xưởng thủ công thuộc La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Ba mươi lăm sắc độ được đặt lên mặt số bằng cọ đầu mảnh, từng lớp một. Sau mỗi lớp màu, mặt số được đưa vào lò sấy để cố định sắc tố trước khi tiếp tục. Riêng việc hoàn thiện một mặt số đã kéo dài trọn một tuần làm việc. Trong kinh tế học xa xỉ, thời gian lao động thủ công không chỉ là chi phí sản xuất mà là cấu phần trực tiếp của giá trị.

Ngôn ngữ thị giác của các lá cờ bắt nguồn từ di sản rương hành lý của Louis Vuitton. Trong thời kỳ tàu viễn dương kết nối các châu lục, những dấu hiệu này được vẽ tay lên rương để nhận diện tài sản giữa bến cảng đông đúc. Khi tái hiện trên mặt số, chúng không chỉ tạo tính thẩm mỹ mà còn gia cố chiều sâu thương hiệu, yếu tố quyết định khả năng giữ giá trong dài hạn.

Trong khi đó, phiên bản Escale Worldtime Tourbillon đã đẩy kỹ nghệ thủ công xa hơn với kỹ thuật tráng men grand feu enamel. Các lá cờ đại diện cho 24 thành phố trải qua hơn 40 lần nung ở nhiệt độ từ 730 đến 840 độ C. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể làm biến đổi sắc độ. Tổng thời gian chế tác một mặt số vượt quá hai tuần, tương đương khoảng 80 giờ lao động tập trung của nghệ nhân tráng men.

Đồng Hồ Louis Vuitton Escale Worldtime Flying Tourbillon 40mm.

Ở trung tâm, tourbillon bay vận hành như một trục quay sống động, vừa điều hòa sai số trọng lực vừa tạo điểm nhấn thị giác. Sự kết hợp giữa tourbillon và grand feu enamel đặt mẫu này vào nhóm tài sản sưu tầm đỉnh cao, nơi rào cản kỹ thuật cao đồng nghĩa với sản lượng thấp và tiềm năng tăng giá dài hạn.

Song song với đồng hồ Worldtime, Escale Twin Time đại diện cho phân khúc complication thực dụng hơn. Twin time hay GMT cho phép theo dõi hai múi giờ, nhưng Escale Twin Zone mở rộng cấu trúc truyền thống bằng hai bộ kim lắp trên cùng một trục, trong đó có kim phút có thể điều chỉnh độc lập

Đồng hồ Louis Vuitton Escale Twin Time.

Nhờ đó, người dùng có thể tinh chỉnh chính xác đến từng phút giữa các khu vực lệch 30 hoặc 45 phút so với giờ chuẩn. Cấu trúc này vừa rõ ràng về chức năng vừa phức tạp về kỹ thuật. Khi không di chuyển, kim skeleton có thể ẩn mình, trả lại trạng thái cân bằng cho mặt số.

Trên thị trường đầu tư, đồng hồ Twin time thường có mức giá tiếp cận hơn Worldtime tourbillon hay Minute repeater, đồng thời có thanh khoản cao hơn nhờ tính ứng dụng thực tế. Đây được xem là phân khúc trung cao cấp với rủi ro vừa phải, đặc biệt khi phiên bản bị ngừng sản xuất và số lượng phát hành hạn chế.

Ở đỉnh cao của hệ sinh thái đồng hồ Louis Vuitton là Escale Minute Repeater. Minute repeater là một trong những cỗ máy phức tạp nhất trong chế tác đồng hồ cơ, gồm hệ thống búa và gông thép, bộ điều tốc ly tâm và hàng trăm chi tiết lắp ráp thủ công. Tuy nhiên, giá trị của mẫu này không chỉ nằm ở cơ chế điểm chuông theo yêu cầu.

Đồng hồ Louis Vuitton Escale Minute Repeater.

Mặt số được thực hiện chạm khắc sóng flammé guilloché trên máy tiện hoa văn truyền thống, riêng công đoạn này có thể kéo dài tới 60 giờ trước khi xử lý màu bằng quy trình chuyên biệt. Vòng phút gợi cấu trúc kim loại nơi góc rương hành lý, các cọc chỉ phút như những đinh tán thu nhỏ. Khi kim giờ nhảy chính xác vào đầu mỗi giờ và kim phút hồi ngược về vị trí số 0, trải nghiệm cơ khí đạt đến mức độ trình diễn cao.

Nhìn tổng quan, phân khúc đồng hồ cao cấp hiện có quy mô nhỏ nhưng giá trị lớn. Giá bán lẻ thường đã ở mức cao ngay từ đầu. Trên thị trường đấu giá quốc tế, các mẫu Minute repeater của các thương hiệu danh tiếng thường duy trì xu hướng tăng giá theo thời gian, đặc biệt khi kết hợp với tourbillon hoặc lịch vạn niên. Với Louis Vuitton, việc phát triển mẫu Minute repeater mang ý nghĩa chiến lược, khẳng định vị thế trong lãnh địa đồng hồ tài sản - thay vì chỉ dừng ở đồng hồ thời trang.

Đồng thời, thị trường thứ cấp hiện nay được thúc đẩy mạnh bởi Millennials và Gen Z có tài sản cao. Nhóm khách hàng này coi đồng hồ là biểu tượng bản sắc cá nhân hơn là biểu tượng địa vị truyền thống. Họ quan tâm đến câu chuyện thương hiệu, tay nghề thủ công và tính giới hạn. Còn thị trường pre-owned tăng trưởng nhanh hơn thị trường bán lẻ mới, đồng thời minh bạch giá hơn nhưng cũng biến động hơn, đòi hỏi kiến thức chuyên môn thực sự.

Tuy vậy, đồng hồ không phải tài sản sinh dòng tiền. Lợi nhuận chỉ hiện thực khi bán lại. Tính thanh khoản phụ thuộc thương hiệu, mẫu mã và chu kỳ thị trường. Chi phí bảo dưỡng định kỳ cần được tính vào bài toán đầu tư. Do đó, nhà sưu tập chuyên nghiệp thường tuân thủ ba nguyên tắc: chỉ mua khi hiểu rõ bộ máy và lịch sử sản xuất; ưu tiên phiên bản giới hạn hoặc đã ngừng sản xuất; giữ tình trạng nguyên bản và đầy đủ giấy tờ.