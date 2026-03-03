Ngân hàng Nhà nước can thiệp nhanh khi lãi suất qua đêm tiệm cận 11%
03/03/2026, 16:22
Ngày 3/3, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm ở mức 10,93%/năm, chỉ giảm nhẹ so với mức 11,1%/năm của ngày 2/3. Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 34.771 tỷ đồng ra thị trường và kích hoạt nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ...
Diễn biến lãi suất liên ngân hàng VND trong ba phiên
27/2, 2/3 và 3/3 cho thấy thanh khoản hệ thống biến động mạnh.
Ngày 27/2, mặt bằng lãi suất còn ở mức tương đối thấp, với
kỳ hạn qua đêm 4,8%/năm; 1 tuần 7,5%/năm; 2 tuần 7%/năm; và 1 tháng 7,2%/năm.
Sang ngày 2/3, lãi suất tăng đột biến ở hầu hết các kỳ hạn
ngắn. Cụ thể: Qua đêm tăng 6,3 điểm phần trăm, từ 4,8% lên 11,1%/năm; 1 tuần
tăng 4,5 điểm phần trăm, từ 7,5% lên 12%/năm; 2 tuần tăng 2,25 điểm phần trăm,
từ 7% lên 9,25%/năm; 1 tháng tăng 0,6 điểm phần trăm, từ 7,2% lên 7,8%/năm.
Mức tăng mạnh này phản ánh áp lực thanh khoản gia tăng đột
ngột ngay đầu năm.
Trước diễn biến trên, trong phiên 2/3, Ngân hàng Nhà nước
đã bơm ròng 34.771,94 tỷ đồng thông qua kênh cầm cố. Cụ thể, cơ quan điều hành
chào thầu 38.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 38.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và
15.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 21 ngày, với lãi suất đều ở mức 4,5%/năm.
Tổng khối lượng trúng thầu đạt 82.640,53 tỷ đồng, trong
khi có 47.868,59 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.
Đến ngày 2/3, dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 439.449,88 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước cũng thông báo thực hiện
hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 7 ngày trong ngày 3/3. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước mua
USD giao ngay và bán lại USD kỳ hạn (swap USD/VND), với ngày giá trị T+1 (4/3).
Tỷ giá mua giao ngay là 23.837 VND/USD, tỷ giá kỳ hạn 23.843 VND/USD, và tổng
khối lượng tối đa 1 tỷ USD.
Sau các biện pháp điều tiết trên, đến ngày 3/3, lãi suất liên
ngân hàng có sự điều chỉnh phân hóa so với ngày 2/3.
Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm 0,17 điểm phần trăm, từ
11,1% xuống 10,933%/năm; 1 tuần giảm mạnh 2,23 điểm phần trăm, từ 12% xuống
9,767%/năm; 2 tuần tăng 0,18 điểm phần trăm, từ 9,25% lên 9,433%/năm; 1 tháng
tăng 1,4 điểm phần trăm, từ 7,8% lên 9,2%/năm.
So với ngày 27/2, đến 3/3, lãi suất vẫn tăng mạnh ở tất cả
các kỳ hạn: qua đêm tăng 6,13 điểm phần trăm; 1 tuần tăng 2,27 điểm phần trăm;
2 tuần tăng 2,43 điểm phần trăm; và 1 tháng tăng 2 điểm phần trăm.
Như vậy, dù đã có dấu hiệu hạ nhiệt ở các kỳ hạn rất ngắn
so với mức đỉnh ngày 2/3, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ngày 3/3 vẫn cao hơn
đáng kể so với cuối tháng 2, cho thấy thanh khoản hệ thống vẫn trong trạng thái
tương đối căng thẳng.
