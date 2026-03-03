Thứ Ba, 03/03/2026

Tài chính

Ngân hàng Nhà nước can thiệp nhanh khi lãi suất qua đêm tiệm cận 11%

03/03/2026, 16:22

Ngày 3/3, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm ở mức 10,93%/năm, chỉ giảm nhẹ so với mức 11,1%/năm của ngày 2/3. Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 34.771 tỷ đồng ra thị trường và kích hoạt nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ...

Thanh khoản hệ thống biến động mạnh những ngày đầu tháng 3/2026.
Thanh khoản hệ thống biến động mạnh những ngày đầu tháng 3/2026.

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng VND trong ba phiên 27/2, 2/3 và 3/3 cho thấy thanh khoản hệ thống biến động mạnh. 

Ngày 27/2, mặt bằng lãi suất còn ở mức tương đối thấp, với kỳ hạn qua đêm 4,8%/năm; 1 tuần 7,5%/năm; 2 tuần 7%/năm; và 1 tháng 7,2%/năm. 

Sang ngày 2/3, lãi suất tăng đột biến ở hầu hết các kỳ hạn ngắn. Cụ thể: Qua đêm tăng 6,3 điểm phần trăm, từ 4,8% lên 11,1%/năm; 1 tuần tăng 4,5 điểm phần trăm, từ 7,5% lên 12%/năm; 2 tuần tăng 2,25 điểm phần trăm, từ 7% lên 9,25%/năm; 1 tháng tăng 0,6 điểm phần trăm, từ 7,2% lên 7,8%/năm.

Mức tăng mạnh này phản ánh áp lực thanh khoản gia tăng đột ngột ngay đầu năm.

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng VND các kỳ hạn dưới 1 tháng từ 27/2 đến 3/3/2026  (VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường)
Diễn biến lãi suất liên ngân hàng VND các kỳ hạn dưới 1 tháng từ 27/2 đến 3/3/2026  (VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường)

Trước diễn biến trên, trong phiên 2/3, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 34.771,94 tỷ đồng thông qua kênh cầm cố. Cụ thể, cơ quan điều hành chào thầu 38.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 38.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và 15.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 21 ngày, với lãi suất đều ở mức 4,5%/năm.

Tổng khối lượng trúng thầu đạt 82.640,53 tỷ đồng, trong khi có 47.868,59 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Đến ngày 2/3, dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 439.449,88 tỷ đồng.

 Ngân hàng Nhà nước cũng thông báo thực hiện hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 7 ngày trong ngày 3/3. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước mua USD giao ngay và bán lại USD kỳ hạn (swap USD/VND), với ngày giá trị T+1 (4/3). Tỷ giá mua giao ngay là 23.837 VND/USD, tỷ giá kỳ hạn 23.843 VND/USD, và tổng khối lượng tối đa 1 tỷ USD.

Sau các biện pháp điều tiết trên, đến ngày 3/3, lãi suất liên ngân hàng có sự điều chỉnh phân hóa so với ngày 2/3.

Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm 0,17 điểm phần trăm, từ 11,1% xuống 10,933%/năm; 1 tuần giảm mạnh 2,23 điểm phần trăm, từ 12% xuống 9,767%/năm; 2 tuần tăng 0,18 điểm phần trăm, từ 9,25% lên 9,433%/năm; 1 tháng tăng 1,4 điểm phần trăm, từ 7,8% lên 9,2%/năm.

So với ngày 27/2, đến 3/3, lãi suất vẫn tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn: qua đêm tăng 6,13 điểm phần trăm; 1 tuần tăng 2,27 điểm phần trăm; 2 tuần tăng 2,43 điểm phần trăm; và 1 tháng tăng 2 điểm phần trăm.

Như vậy, dù đã có dấu hiệu hạ nhiệt ở các kỳ hạn rất ngắn so với mức đỉnh ngày 2/3, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ngày 3/3 vẫn cao hơn đáng kể so với cuối tháng 2, cho thấy thanh khoản hệ thống vẫn trong trạng thái tương đối căng thẳng.

Từ khóa:

diễn biến lãi suất hoán đổi ngoại tệ lãi suất liên ngân hàng ngân hàng nhà nước tăng lãi suất thanh khoản hệ thống thị trường tài chính

