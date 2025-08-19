Đồng Nai đề xuất cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư tuyến ống nhiên liệu sân bay Long Thành

Đồng Nai đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương cho tỉnh được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với Dự án hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu sân bay Long Thành…

Ngày 18/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm việc với Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan về việc triển khai các công trình thuộc Dự án Thành phần 4, sân bay Long Thành. Đây là dự án thành phần Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Đồng Nai thực hiện lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, vừa qua, Đồng Nai có công văn gửi Chính phủ và các cơ quan Trung ương đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương cho tỉnh được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với Dự án hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu sân bay Long Thành.

Tại buổi làm việc, Cục Hàng không cũng đã thống nhất với đề xuất của Đồng Nai, đồng thời cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Đồng Nai, ACV để triển khai các hạng mục thuộc Dự án thành phần 4.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với các công trình thuộc Dự án thành phần 4 gồm: hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn đến sân bay Long Thành; thành phố cảng hàng không; khu công nghiệp hàng không và trung tâm điều hành hãng hàng không.

Với hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn đến sân bay Long Thành, theo quy hoạch điều chỉnh cục bộ sân bay Long Thành được Bộ Xây dựng phê duyệt, tỉnh Đồng Nai được giao lựa chọn nhà đầu tư xây dựng 2 tuyến ống song song dài hơn 23 km, gồm gần 6 km nằm trong ranh giới sân bay Long Thành, phần còn lại ngoài ranh giới sân bay.

Để sớm hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho việc lập, thẩm định thiết kế đoạn tuyến ống trong ranh giới sân bay, tỉnh Đồng Nai đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cung cấp cho tỉnh bộ bản vẽ thiết kế hạ tầng kỹ thuật liên quan đến phạm vi tuyến ống đi ngầm trong sân bay.

Về dự án thành phố cảng hàng không; khu công nghiệp hàng không; trung tâm điều hành hãng hàng không, Sở Xây dựng Đồng Nai kiến nghị tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng cung cấp hồ sơ, bản vẽ xác định rõ vị trí, quy mô, công năng, thời điểm đầu tư các hạng mục giao tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, yêu cầu Sở Xây dựng Đồng Nai gấp rút hoàn thiện các thủ tục để tỉnh thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với Dự án hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn đến sân bay Long Thành và trung tâm điều hành hãng hàng không. Đây là các dự án thiết yếu, cần phải hoàn thành vào cuối năm 2025 để đảm bảo tính đồng bộ với các hạng mục khác của sân bay Long Thành.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam, ACV để triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư với các dự án thành phố cảng hàng không, khu công nghiệp hàng không.