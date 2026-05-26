Trang chủ Bất động sản

Đồng Nai, Điện Biên, Hà Nội chuẩn bị đấu giá hàng loạt khu đất, lô đất

Thanh Xuân

26/05/2026, 15:28

Nhiều địa phương đang đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đô thị, nhà ở và thương mại - dịch vụ…

Ảnh minh họa.

Tại Đồng Nai, UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện dự án Khu dân cư, đô thị, dịch vụ và thương mại Minh Lập tại xã Nha Bích. Dự án có tổng diện tích quy hoạch là 159.455,2m2. Trong đó, diện tích đất đấu giá hơn 75.129m2, gồm đất nhà ở liền kề, thương mại - dịch vụ, giáo dục và hạ tầng kỹ thuật. Phần diện tích không đấu giá hơn 84.325m2, gồm đất nhà ở xã hội, cây xanh và giao thông.

Theo bảng giá đất năm 2026 của TP. Đồng Nai, khu đất được xác định thuộc vị trí 1, tiếp giáp đường số 5, với giá đất ở khoảng 580.000 đồng/m2 và đất thương mại dịch vụ khoảng 410.000 đồng/m2. Ước tính sơ bộ, giá trị khu đất là 28,2 tỷ đồng. Mức tiền đặt trước tham gia đấu giá khoảng 5,65 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá khởi điểm chính thức sẽ do Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai phê duyệt trước khi diễn ra đấu giá.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức trong vòng 3 tháng tới theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, trả giá lên. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải hoàn thiện hạ tầng và triển khai nhà ở xã hội theo quy định.

Tương tự, tỉnh Điện Biên cũng đang chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Him Lam, phía Đông đường 60m (đường 7/5) tại khu A, với giá khởi điểm 261 tỷ đồng. Dự án có diện tích 189.000m2, bao gồm: đất ở liền kề, nhà ở xã hội, công trình công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Nhà đầu tư có thể nộp phiếu trả giá từ nay đến ngày 8/6/2026 tại Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên. Phiên công bố giá chính thức diễn ra vào ngày 24/6/2026 tại hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên.

Còn tại Hà Nội, 9 lô đất thuộc các thôn Dược Thượng và Hương Đình, xã Sóc Sơn dự kiến được đấu giá vào ngày 6/6/2026. Các lô đất có diện tích giao động 89,1m2 đến 240m2, giá khởi điểm từ hơn 18 triệu đồng/m2 đến gần 37 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất triển khai tại nhiều địa phương, từ đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đến đấu giá đất ở cho cá nhân, việc siết chặt quy định nhằm hạn chế tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc đang được cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai. Cụ thể, đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân theo quy định của Luật Đất đai, thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 50% giá khởi điểm.

Ngoài ra, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở vi phạm nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị hủy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị cấm tham gia đấu giá đối với quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở. Đó là từ 2 năm đến 5 năm đối với trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá; từ 6 tháng đến 3 năm đối với trường hợp người trúng đấu giá nộp không đầy đủ tiền trúng đấu giá.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cấm tham gia đấu giá. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấm tham gia đấu giá xem xét, ban hành quyết định cấm tham gia đấu giá đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Lâm Đồng ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026

Quy định về mức đặt cọc đấu giá đất áp dụng từ năm 2026

Đề xuất hai phương án áp dụng bảng giá đất

Hải Phòng đang bước vào giai đoạn chuyển dịch rõ nét của cấu trúc đô thị, với sự hình thành các cực tăng trưởng mới và thế hệ cư dân có yêu cầu ngày càng cao về môi trường sống.

Ngày 24/5, DOJILAND chính thức ra mắt tầng căn hộ mẫu tại dự án Golden Crown Hai Phong, mang đến trải nghiệm chân thực về chuẩn sống hạng sang cùng tầm nhìn thượng đỉnh.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, những thế đất "tựa sơn hướng thủy" hay "tựa sơn nghinh hải" ngày nay đang trở thành chuẩn mực của bất động sản hạng sang nhờ khả năng kiến tạo trải nghiệm sống khác biệt và giá trị bền vững theo thời gian.

Các sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường tại Hà Nội được yêu cầu chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề dư luận, báo chí phản ánh; đồng thời tăng cường theo dõi thông tin trên môi trường số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành…

Giữa lúc khủng hoảng nhà ở lan rộng tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, thủ đô Vienna của Áo đang trở thành hình mẫu đặc biệt với hệ thống nhà ở cho thuê giá phải chăng phục vụ cả người thu nhập thấp lẫn tầng lớp trung lưu. Sau hơn một thế kỷ theo đuổi chính sách nhà ở xã hội, Vienna ngày càng được xem là "phòng thí nghiệm chính sách" của châu Âu trong cuộc chiến chống bất bình đẳng đô thị và đầu cơ bất động sản…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

