Đồng Nai, Điện Biên, Hà Nội chuẩn bị đấu giá hàng loạt khu đất, lô đất

Nhiều địa phương đang đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đô thị, nhà ở và thương mại - dịch vụ…

Tại Đồng Nai, UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện dự án Khu dân cư, đô thị, dịch vụ và thương mại Minh Lập tại xã Nha Bích. Dự án có tổng diện tích quy hoạch là 159.455,2m2. Trong đó, diện tích đất đấu giá hơn 75.129m2, gồm đất nhà ở liền kề, thương mại - dịch vụ, giáo dục và hạ tầng kỹ thuật. Phần diện tích không đấu giá hơn 84.325m2, gồm đất nhà ở xã hội, cây xanh và giao thông.

Theo bảng giá đất năm 2026 của TP. Đồng Nai, khu đất được xác định thuộc vị trí 1, tiếp giáp đường số 5, với giá đất ở khoảng 580.000 đồng/m2 và đất thương mại dịch vụ khoảng 410.000 đồng/m2. Ước tính sơ bộ, giá trị khu đất là 28,2 tỷ đồng. Mức tiền đặt trước tham gia đấu giá khoảng 5,65 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá khởi điểm chính thức sẽ do Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai phê duyệt trước khi diễn ra đấu giá.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức trong vòng 3 tháng tới theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, trả giá lên. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải hoàn thiện hạ tầng và triển khai nhà ở xã hội theo quy định.

Tương tự, tỉnh Điện Biên cũng đang chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Him Lam, phía Đông đường 60m (đường 7/5) tại khu A, với giá khởi điểm 261 tỷ đồng. Dự án có diện tích 189.000m2, bao gồm: đất ở liền kề, nhà ở xã hội, công trình công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Nhà đầu tư có thể nộp phiếu trả giá từ nay đến ngày 8/6/2026 tại Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên. Phiên công bố giá chính thức diễn ra vào ngày 24/6/2026 tại hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên.

Còn tại Hà Nội, 9 lô đất thuộc các thôn Dược Thượng và Hương Đình, xã Sóc Sơn dự kiến được đấu giá vào ngày 6/6/2026. Các lô đất có diện tích giao động 89,1m2 đến 240m2, giá khởi điểm từ hơn 18 triệu đồng/m2 đến gần 37 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất triển khai tại nhiều địa phương, từ đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đến đấu giá đất ở cho cá nhân, việc siết chặt quy định nhằm hạn chế tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc đang được cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai. Cụ thể, đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân theo quy định của Luật Đất đai, thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 50% giá khởi điểm.

Ngoài ra, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở vi phạm nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị hủy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị cấm tham gia đấu giá đối với quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở. Đó là từ 2 năm đến 5 năm đối với trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá; từ 6 tháng đến 3 năm đối với trường hợp người trúng đấu giá nộp không đầy đủ tiền trúng đấu giá.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cấm tham gia đấu giá. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấm tham gia đấu giá xem xét, ban hành quyết định cấm tham gia đấu giá đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.