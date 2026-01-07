Quy định về mức đặt cọc đấu giá đất áp dụng từ năm 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai. Theo đó, Nghị quyết đã làm rõ đối với mức tiền đặt cọc áp dụng từ ngày 6/1/2026...
Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định về tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân; xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở vi phạm nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.
Cụ thể, trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân theo quy định của Luật Đất đai, thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 50% giá khởi điểm.
Ngoài ra, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở vi phạm nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị hủy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở như sau: từ 2 năm đến 5 năm đối với trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá; từ 6 tháng đến 3 năm đối với trường hợp người trúng đấu giá nộp không đầy đủ tiền trúng đấu giá.
Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân là cơ quan có thẩm quyền quyết định cấm tham gia đấu giá quy định ở trên.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấm tham gia đấu giá xem xét, ban hành quyết định cấm tham gia đấu giá đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
Nội dung của quyết định cấm tham gia đấu giá, việc gửi, đăng tải quyết định cấm tham gia đấu giá trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia, việc khiếu nại, khởi kiện và thời hiệu xử lý vi phạm được thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 25, Điều 26 Nghị định số 172/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 6/1/2026 đến hết ngày 28/2/2027.
Thành phố Hà Nội vừa công bố danh mục 39 dự án được xác định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (đợt 1), với tổng mức đầu tư gần 71.520 tỷ đồng. Các dự án phân bố tại nhiều địa bàn như Nội Bài, Đa Phúc, Sóc Sơn, Hát Môn… nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng chính sách theo Luật Nhà ở 2023…
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 2838/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, tỉnh Đắk Lắk…
Trước yêu cầu đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, Ninh Bình đã điều chỉnh chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2030, tập trung phát triển nhà ở theo dự án, đồng bộ hạ tầng và kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản.
Trong bối cảnh khu Đông Hà Nội đang trở thành tâm điểm phát triển đô thị mới, The Parkland được giới thiệu là dự án đầu tiên trong tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City triển khai tiêu chuẩn Imperia All-new.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: