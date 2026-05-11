Lâm Đồng ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026
Thanh Xuân
11/05/2026, 16:08
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, nhằm tạo cơ sở pháp lý phục vụ việc triển khai Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành…
Theo Quyết định,
đối với trường hợp dùng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất hoặc tính
tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng ở mức K
= 1. Mức này cũng làm căn cứ tính tiền, thuế, phí và giá khởi điểm để đấu giá
quyền sử dụng đất cho các trường hợp thuộc phạm vi áp dụng tại khoản 1 Điều 159
Luật Đất đai năm 2024.
Đối với trường hợp
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức và
xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp quy
định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024, hệ số K được xác định theo
công thức gồm: K điều chỉnh mức biến động thị trường × K điều chỉnh theo quy hoạch
× K điều chỉnh theo yếu tố ảnh hưởng.
Trong đó, hệ số (K)
điều chỉnh mức biến động thị trường được xác định là 1. Hệ số (K) điều chỉnh
theo quy hoạch sẽ xác định theo từng loại đất và tính theo hệ số sử dụng đất
(theo quy hoạch), cụ thể như sau:
Riêng hệ số (K)
điều chỉnh theo yếu tố ảnh hưởng đối với dự án sử dụng đất nằm gần các trung
tâm: hành chính, trung tâm thương mại (quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP
của Chính phủ); cơ sở giáo dục (quy định tại Luật Giáo dục số 43/2019/QH14);
khu danh lam thắng cảnh (quy định tại Luật Di sản văn hoá số 45/2024/QH15,
không bao gồm đền, chùa, miếu) trong phạm vi bán kính 500m tính từ ranh giới dự
án đến ranh giới gần nhất của một trong các địa danh nêu trên thì K = 1,2. Các
trường hợp khác, K = 1.
Đối tượng áp dụng gồm cơ quan có chức năng quản lý đất đai; văn
phòng đăng ký đất đai; cơ quan thuế và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
