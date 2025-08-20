Đồng Nai kiến nghị cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư tuyến dẫn nhiên liệu sân bay Long Thành

Tỉnh Đồng Nai đang gấp rút lựa chọn nhà đầu tư đối với hai dự án thuộc dự án sân bay Long Thành; trong đó có việc thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho máy bay từ cảng đầu nguồn đến sân bay Long Thành...

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đã có buổi làm việc với Cục Hàng không Việt Nam (CAAV), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng các sở ngành của tỉnh vào ngày 18/8 để nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình thuộc dự án thành phần 4 dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Đồng Nai thực hiện lựa chọn nhà đầu tư.

Tỉnh Đồng Nai được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với các công trình gồm hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho máy bay từ cảng đầu nguồn đến sân bay Long Thành; thành phố cảng hàng không; khu công nghiệp hàng không và trung tâm điều hành hãng hàng không.

Riêng đối với dự án hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu từ cảng đầu nguồn đến sân bay Long Thành, theo quy hoạch điều chỉnh cục bộ sân bay Long Thành được Bộ Xây dựng phê duyệt, thì tỉnh Đồng Nai được giao lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hai tuyến ống song song dài hơn 23 km, bao gồm 5,8 km nằm trong ranh giới sân bay Long Thành.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã có công văn gửi Chính phủ và các bộ liên quan, đề nghị xem xét chấp thuận chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án tuyến dẫn nhiên liệu sân bay. Mục đích nhằm sớm hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án thành phần này cùng với dự án sân bay Long Thành, vào ngày 19/12/2025 theo kế hoạch.

Tại buổi làm việc nói trên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã đề nghị CAAV cung cấp cho tỉnh bộ bản vẽ thiết kế hạ tầng kỹ thuật liên quan đến phạm vi tuyến ống đi ngầm trong ranh sân bay. Mục đích nhằm cho công tác triển khai lập, thẩm định thiết kế đoạn tuyến ống dài 5,8 km trong ranh sân bay được thuận lợi, tránh xung đột với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm khác.

Đối với các dự án còn lại gồm thành phố cảng hàng không, khu công nghiệp hàng không, trung tâm điều hành hãng hàng không, Sở Xây dựng Đồng Nai đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng cung cấp hồ sơ, bản vẽ xác định rõ vị trí, quy mô, công năng, thời điểm đầu tư các hạng mục đã giao tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Sau khi lắng nghe ý kiến, đề xuất từ các bên liên quan, CAAV thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai việc thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu máy bay từ cảng đầu nguồn đến sân bay Long Thành. Đồng thời cơ quan này cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai, ACV triển khai các dự án còn lại.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Hồ Văn Hà giao Sở Xây dựng gấp rút hoàn thiện các thủ tục, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai xin ý kiến thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu máy bay từ cảng đầu nguồn đến sân bay Long Thành và trung tâm điều hành hãng hàng không, là các dự án thiết yếu và cần phải hoàn thành đồng bộ với công trình sân bay Long Thành.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với CAAV, ACV triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư với các dự án thành phố cảng hàng không, khu công nghiệp hàng không.