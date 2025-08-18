Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Loạt dự án hạ tầng lớn ở TP.HCM sẽ khởi công, khánh thành dịp 2/9

Thanh Thủy

18/08/2025, 15:15

TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công và khánh thành loạt dự án hạ tầng trọng điểm nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025)…

Dự án Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ dự kiến hoàn thành vào ngày 19/8 - Ảnh: Báo Nhân Dân/Võ Lê.
Dự án Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ dự kiến hoàn thành vào ngày 19/8 - Ảnh: Báo Nhân Dân/Võ Lê.

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa có tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố về danh mục các dự án dự kiến khởi công, khánh thành nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thành phố.

Theo kế hoạch, Thành phố dự kiến có 9 dự án, công trình cấp Trung ương được triển khai các hạng mục quan trọng trong dịp này.

Cụ thể, trong nhóm các dự án trọng điểm cấp Trung ương, có 5 công trình sẽ được khởi công, bao gồm: Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi (trên địa bàn Quận 8 cũ); Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (triển khai gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật); Dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh; Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước; Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến.

Bên cạnh đó, 4 dự án cấp Trung ương khác cũng được lên kế hoạch khánh thành, gồm: Dự án xây dựng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2); Dự án xây dựng Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; Dự án Vành đai 3 TP.HCM (cụ thể là thông xe giai đoạn 1 nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cầu Nhơn Trạch, thuộc gói thầu XL1); Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân.

Trong số các công trình được khánh thành, dự án Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ dự kiến hoàn thành vào ngày 19/8, có tổng mức đầu tư 1.395 tỷ đồng. Công trình có quy mô 2.000 chỗ ngồi và một phòng tập luyện đa năng 300 chỗ, với tổng diện tích sàn xây dựng là 31.668 m2. Khi đi vào hoạt động, đây không chỉ là nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật mà còn là một trung tâm đào tạo, tổ chức hội nghị, sự kiện giao lưu, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những công trình thiết chế văn hóa mới, tiêu biểu của Thành phố.

Đồng thời, dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, với tổng mức đầu tư lên đến 7.300 tỷ đồng cũng là một dự án trọng điểm trong chương trình chỉnh trang đô thị của Thành phố. Việc khởi công dự án này có ý nghĩa quan trọng, khi hoàn thành sẽ góp phần cải tạo diện mạo đô thị và hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông cho khu vực.

Song song với 9 dự án cấp Trung ương, TP.HCM dự kiến khởi công 23 dự án và khánh thành 7 dự án khác ở cấp Thành phố.

Một số dự án khởi công nổi bật trong danh sách này có thể kể đến như: Xây mới Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao; dự án cầu Rạch Tôm; xây dựng nút giao Ngã tư Đình (giao giữa Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Quá); xây dựng Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên; dự án nạo vét rạch Đá Đỏ (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn);...

Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng với tổng công suất 200 MW

Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng với tổng công suất 200 MW

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để Tập đoàn Điện lực Việt Nam khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng ngày 19/8/2025 với tổng công suất lắp đặt 200 MW…

Loạt dự án hạ tầng lớn ở TP.HCM sẽ khởi công, khánh thành dịp 2/9

Loạt dự án hạ tầng lớn ở TP.HCM sẽ khởi công, khánh thành dịp 2/9

TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công và khánh thành loạt dự án hạ tầng trọng điểm nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025)…

Doanh nghiệp tư nhân phải thay đổi tư duy

Doanh nghiệp tư nhân phải thay đổi tư duy

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng đang tồn tại một khoảng cách khá lớn giữa một bộ máy chính quyền đang đổi mới tư duy và một khu vực doanh nghiệp tư nhân vẫn còn loay hoay trong lối mòn cũ…

Luồng Cái Mép: Tăng tốc thi công mở rộng, hoàn thành trong quý 4-2025

Luồng Cái Mép: Tăng tốc thi công mở rộng, hoàn thành trong quý 4-2025

Gói thầu thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ, thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành trong quý 4-2025.

Sau ngày 19/8, xe nào được lưu thông qua cầu Nhơn Trạch?

Sau ngày 19/8, xe nào được lưu thông qua cầu Nhơn Trạch?

Dự án thành phần 1A (đoạn Tân Vạn - cầu Nhơn Trạch) thuộc Vành đai 3 TP.HCM sẽ khánh thành ngày 19/8 và khai thác từ 20/8. Phương án phân luồng giao thông sẽ chia thành 2 giai đoạn…

