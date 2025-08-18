Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Sau ngày 19/8, xe nào được lưu thông qua cầu Nhơn Trạch?

Thanh Thủy

18/08/2025, 11:26

Dự án thành phần 1A (đoạn Tân Vạn - cầu Nhơn Trạch) thuộc Vành đai 3 TP.HCM sẽ khánh thành ngày 19/8 và khai thác từ 20/8. Phương án phân luồng giao thông sẽ chia thành 2 giai đoạn…

Cấm xe máy, xe tải trên 1,5 tấn và ô tô khách hơn 16 chỗ lưu thông trên toàn tuyến Dự án thành phần 1A, do nút giao kết nối vào trạm thu phí cho đường cao tốc HLD chưa hoàn thành toàn bộ - Ảnh: VGP.
Cấm xe máy, xe tải trên 1,5 tấn và ô tô khách hơn 16 chỗ lưu thông trên toàn tuyến Dự án thành phần 1A, do nút giao kết nối vào trạm thu phí cho đường cao tốc HLD chưa hoàn thành toàn bộ - Ảnh: VGP.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), đơn vị này đã chính thức ban hành phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường thuộc Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Dự án thành phần 1A có chiều dài tuyến chính 8,14 km, với điểm đầu giao với đường tỉnh 25B (thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối kết nối trực tiếp với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc phường Long Trường, TP.HCM).

Theo kế hoạch, công trình trọng điểm này sẽ được tổ chức lễ khánh thành vào ngày 19/8 và bắt đầu đưa vào khai thác chính thức từ 7h00 ngày 20/8.

Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã phê duyệt phương án tổ chức, phân luồng giao thông theo lộ trình gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, bắt đầu từ ngày 20/8, việc lưu thông sẽ được tổ chức giới hạn. Cụ thể, ở phía tỉnh Đồng Nai, phương tiện được phép di chuyển trên 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp, tính từ đường tỉnh ĐT.25B đến chân cầu Nhơn Trạch.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng lưu ý xe máy chỉ được phép lưu thông trong phạm vi từ đường ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng và chưa thể đi qua cầu Nhơn Trạch để sang phía TP.HCM.

Việc lưu thông tại các điểm giao cắt đồng mức với 3 tuyến đường hiện hữu gồm ĐT.25B, ĐT.769 và đường Lý Tự Trọng sẽ được điều tiết thông qua các đường tạm và hệ thống biển báo hiệu kết hợp đèn tín hiệu giao thông.

Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết trong suốt giai đoạn 1, toàn tuyến Dự án thành phần 1A sẽ cấm lưu thông đối với xe máy, xe tải có tải trọng trên 1,5 tấn và ô tô khách trên 16 chỗ. Nguyên nhân của việc hạn chế này là do nút giao kết nối vào trạm thu phí của đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn chưa được hoàn thành đồng bộ.

Giai đoạn 2, phương án tổ chức giao thông dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm 2026. Mốc thời gian này phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành của các dự án kết nối khác, bao gồm phần còn lại của Dự án thành phần 1A (do TP.HCM làm chủ đầu tư) và Dự án thành phần 3 (do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư).

Trong giai đoạn này, việc tổ chức giao thông toàn tuyến dự kiến theo quy mô đường cao tốc (xe cơ giới lưu thông phần lõi cao tốc 4 làn xe, xe hỗn hợp lưu thông trên đường song hành).

Riêng đối với cầu Nhơn Trạch, sẽ được khai thác với 4 làn xe theo hình thức giao thông hỗn hợp. Mặt cắt ngang cầu sẽ được bố trí 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, được phân tách bằng dải phân cách cứng để đảm bảo an toàn.

Như vậy, đến cuối năm 2026, người dân mới có thể di chuyển bằng xe máy qua cầu Nhơn Trạch.

Đồng Nai dự án hạ tầng thông xe TP.HCM Vành đai 3 TP.HCM

Sau ngày 19/8, xe nào được lưu thông qua cầu Nhơn Trạch?

Sau ngày 19/8, xe nào được lưu thông qua cầu Nhơn Trạch?

Dự án thành phần 1A (đoạn Tân Vạn - cầu Nhơn Trạch) thuộc Vành đai 3 TP.HCM sẽ khánh thành ngày 19/8 và khai thác từ 20/8. Phương án phân luồng giao thông sẽ chia thành 2 giai đoạn…

