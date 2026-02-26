Thứ Năm, 26/02/2026

Trang chủ Kinh tế số

Chính phủ, doanh nghiệp và các quỹ đã gom thêm gần 830.000 Bitcoin trong năm 2025

Hạ Chi

26/02/2026, 10:01

Các tổ chức bao gồm doanh nghiệp, chính phủ, các quỹ đầu tư, đã mua vào tổng cộng 829.000 BTC trong năm 2025...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo công ty dịch vụ tài chính River, mức độ tham gia của các ngân hàng, doanh nghiệp, cá nhân, thậm chí chính phủ các quốc gia đã tăng mạnh trong năm 2025, dù thị trường vừa trải qua nhịp điều chỉnh mạnh. 

“Từ khởi đầu như một thử nghiệm nay đã trở thành kho lưu trữ giá trị được công nhận trên phạm vi toàn cầu”, báo cáo nhận định.

Theo River, trong năm 2025, các tổ chức đã mua vào tổng cộng 829.000 BTC, bao gồm doanh nghiệp, chính phủ, các quỹ đầu tư và quỹ ETF.

Đáng chú ý, dòng vốn rót vào các quỹ ETF Bitcoin bình quân được ghi nhận khoảng 1,5 tỷ USD mỗi quý trong hai năm qua. River lưu ý phía sau các tổ chức này là “hàng triệu nhà đầu tư cá nhân”, những người lần đầu tiếp cận Bitcoin thông qua tài khoản môi giới, kế hoạch hưu trí,...

Trong đó, khối doanh nghiệp được xác định là nhóm mua ròng lớn nhất trong năm 2025. Phần lớn giao dịch đến từ các công ty xây dựng chiến lược “kho bạc tiền số”. Mức độ chấp nhận mô hình này trong năm 2025 đã tăng gấp 2,5 lần so với năm trước.

Bên cạnh đó, khoảng 60% các ngân hàng hàng đầu tại Mỹ đang phát triển sản phẩm liên quan đến Bitcoin. Động lực đến từ khung pháp lý tại Mỹ trở nên thuận lợi hơn, các ngân hàng hiện có thể cung cấp dịch vụ lưu ký và triển khai các sản phẩm Bitcoin.

Báo cáo cho biết thêm năm 2025 có thêm 5 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu BTC, bao gồm Luxembourg, Ả Rập Xê Út, Cộng hòa Séc, Brazil và Đài Loan.

Theo ước tính của River, hiện có 23 quốc gia nắm giữ Bitcoin dưới nhiều hình thức khác nhau, từ khai thác, tịch thu tài sản cho đến sở hữu thông qua các cơ chế liên quan đến ngân hàng trung ương hoặc tổ chức nhà nước.

River nhận định mức độ biến động của Bitcoin đang có xu hướng giảm, dần tiệm cận với vàng và chỉ số S&P 500, qua đó cho thấy thị trường ngày càng xem đây là một loại tài sản trưởng thành.

“Khi biến động hạ nhiệt, rào cản đối với các nhà đầu tư thận trọng cũng giảm theo. Theo thời gian, điều này sẽ mở đường cho những dòng vốn quy mô lớn hơn”, báo cáo nhận định. 

