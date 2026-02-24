Phục hồi yếu, gIá Bitcoin tiếp tục rơi

Từ khoảng 8 giờ tối qua đến nay, giá Bitcoin vẫn đang tiếp tục lao dốc...
Sau cú rơi thẳng đứng hơn 3.000 USD chỉ trong chưa đầy hai giờ từ khoảng 67.500 USD về khoảng 64.400 USD trong sáng hôm qua, Bitcoin từng nỗ lực hồi phục lên vùng 66.500 USD vào buổi chiều cùng ngày. Tuy nhiên, nhịp hồi đã nhanh chóng suy yếu. Sau khoảng 20 giờ, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới tiếp tục lao dốc.
CoinGlass khi ấy ghi nhận trong 24 giờ, hơn 136.000 tài khoản bị thanh lý, với tổng giá trị lên tới 458 triệu USD. Trong đó, đáng chú ý, 92% là các vị thế mua.
Cập nhập tình hình hiện tại khoảng 13 giờ 37 phút ngày 24/2 trên CoinMarketCap, giá Bitcoin đang lình xình quanh vùng 63.000 USD, giảm hơn 7% trong 7 ngày qua. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam toàn thị trường rơi xuống mức 8/100. Đây là vùng “sợ hãi cực độ”, phản ánh tâm lý bi quan bao trùm.
Khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 45,73 tỷ USD, tăng tới hơn 44%, cho thấy tín hiệu áp lực xả hàng. Vốn hóa thị trường Bitcoin đã giảm 3%, hiện ở mức khoảng 1,26 nghìn tỷ USD. Nguồn cung lưu hành đạt 19,99 triệu BTC trên tổng cung tối đa 21 triệu BTC, đồng nghĩa dư địa phát hành thêm gần như không đáng kể.
So với đỉnh giá lịch sử 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10, Bitcoin hiện đã thấp hơn khoảng 50%.
Sau nhiều lần tiếp cận vùng 68.000 USD trong khoảng 7 ngày qua nhưng không duy trì được đà tăng, Bitcoin đang cho thấy những nhịp rơi liên tiếp trong khi thiếu tín hiệu đảo chiều rõ ràng.
Chưa kể, khối lượng giao dịch tăng vọt trong bối cảnh giá giảm sâu, thị trường thường đang trải qua quá trình tái định giá với sự tham gia của dòng tiền lớn. Đây có thể là hoạt động chốt lời quy mô lớn hoặc làn sóng thanh lý vị thế đòn bẩy. Dù nguyên nhân nào chiếm ưu thế, điểm chung là áp lực bán chưa có dấu hiệu dừng lại.
Ở góc độ dữ liệu chuỗi khối, Glassnode hôm qua báo cáo mức trung bình động 7 ngày của khoản lỗ ròng của các nhà đầu tư gần đây xấp xỉ 500 triệu USD mỗi ngày. Con số cho thấy áp lực bán vẫn chưa hạ nhiệt.
Trong khi đó, nhà phân tích Michaël van de Poppe hôm thứ bảy đã chia sẻ một biểu đồ mà ông gọi là “hiện tượng”, cho thấy tỷ lệ Sharpe của Bitcoin đã giảm xuống -38,4. Theo ông, trong lịch sử, các mức Sharpe Ratio sâu như vậy thường trùng với những vùng tích lũy có rủi ro thấp.
Tỷ lệ Sharpe là thước đo tài chính dùng để đánh giá hiệu suất của một khoản đầu tư hoặc danh mục đầu tư dựa trên mức độ lợi nhuận thu được trên mỗi đơn vị rủi ro (độ biến động). Việc chỉ số này rơi xuống vùng âm sâu cho thấy phần thưởng ngắn hạn không tương xứng với rủi ro, nhưng với một số nhà đầu tư dài hạn, đây có thể lại là tín hiệu của giai đoạn tạo đáy.
