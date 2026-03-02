Thứ Hai, 02/03/2026

Iran ước chiếm khoảng 2 - 5% tổng sức mạnh khai thác Bitcoin toàn cầu

Hạ Chi

02/03/2026, 09:46

Nếu xung đột tiếp tục kéo dài sẽ làm gián đoạn lưới điện, sản lượng khai thác Bitcoin của Iran có thể suy giảm trong ngắn hạn...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tháng 7/2019, Iran đã chính thức công nhận và hợp pháp hóa hoạt động khai thác tiền điện tử (cryptocurrency mining), coi đây như một hoạt động công nghiệp. 

Song dù khai thác là hợp pháp, việc sử dụng tiền điện tử để thanh toán nội địa vẫn bị hạn chế hoặc bị cấm để bảo vệ giá trị đồng Rial.

Những năm gần đây, nhiều ước tính cho rằng Iran hiện chiếm khoảng 2–5% tổng sức mạnh khai thác Bitcoin toàn cầu. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động diễn ra ngoài tầm giám sát công khai, khiến con số thực tế có thể chênh lệch đáng kể.

CoinDesk dẫn một số nguồn tin cho hay chi phí khai thác mỗi Bitcoin của Iran vào khoảng 1.300 USD, sau đó bán ra theo giá thị trường. Tuy nhiên, nếu xung đột tiếp tục kéo dài, sẽ làm gián đoạn lưới điện, sản lượng khai thác Bitcoin của Iran có thể suy giảm trong ngắn hạn. 

Bên cạnh hoạt động khai thác, quy mô thị trường tiền điện tử tại Iran cũng ghi nhận tăng trưởng qua mỗi năm. Theo báo cáo của Chainalysis, quy mô hệ sinh thái tiền điện tử của Iran đạt khoảng 7,78 tỷ USD trong năm 2025, tăng khoảng 380 triệu USD so với năm 2024.

Đáng chú ý, đơn vị này ước tính các địa chỉ ví có liên hệ với IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran) chiếm hơn 50% tổng dòng tiền điện tử của Iran trong quý 4/2025.

Dòng tiền chảy vào các địa chỉ liên quan tới IRGC đạt khoảng 2 tỷ USD trong năm 2024 và vượt 3 tỷ USD trong năm 2025. Tuy vậy, Chainalysis cũng lưu ý quy mô thực tế có thể lớn hơn do hạn chế về dữ liệu truy vết.

Ở một diễn biến khác, báo cáo công bố tháng 1/2026 của công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) đã triển khai chiến dịch “tích lũy có hệ thống” ít nhất 507 triệu USD giá trị đồng stablecoin Tether (USDT) trong suốt năm 2025.

Theo các chuyên gia, có hai nguyên nhân chính đằng sau động thái của CBI. Thứ nhất, trong bối cảnh đồng Rial (IRR) mất giá kỷ lục, giảm hơn 96% so với USD, CBI được cho là đã sử dụng USDT để mua lại nội tệ trên các sàn giao dịch, qua đó kìm hãm đà lao dốc.

Thứ hai, khi bị loại khỏi hệ thống SWIFT và nhiều kênh ngân hàng truyền thống do lệnh trừng phạt, Iran được cho là đã sử dụng USDT để thanh toán cho các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu, duy trì dòng chảy thương mại trong điều kiện bị cô lập tài chính.

Từ khóa:

bitcoin Iran kinh tế số tài sản mã hoá tài sản số xung đột

