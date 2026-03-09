Dòng tiền sợ hãi, hàng trăm cổ phiếu “trắng bên mua”
Kim Phong
09/03/2026, 15:32
Mặc dù cổ phiếu tranh bán giá sàn ê hề nhưng nhà đầu tư cầm tiền cũng sợ hãi không dám mua vào thêm. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn chiều nay giảm mạnh 47% so với phiên sáng, trong khi số mã giảm kịch sàn của VN-Index tăng lên 233 cổ phiếu, chiếm 61% tổng số có giao dịch.
Chỉ số đại diện sàn HoSE đóng cửa bốc hơi 6,51% tương đương
-115,05 điểm. So với buổi sáng thì mức giảm không sâu thêm được bao nhiêu, vì hầu
hết cổ phiếu lớn nhất đã hết biên độ lùi (phiên sáng VN-Index giảm 6,47%/-114,4
điểm).
Duy có số lượng cổ phiếu giảm sàn có tăng từ 219 mã lên 233
mã. Đáng chú ý là ngay cả những cổ phiếu còn khỏe buổi sáng như BSR, DPM cũng
không trụ lại được. Chốt phiên sáng BSR tăng 3,64% nhưng từ khoảng 1h15 trở đi
bắt đầu bị xả lớn. Giá cổ phiếu này lao dốc liên tục và kết phiên thành giảm
2,56% so với tham chiếu. DPM từ mức tăng 2,57% cũng đảo chiều thành giảm 3,85%.
Những cổ phiếu còn có thể đi ngược dòng thì đều thanh khoản cực nhỏ.
Độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ còn 11 mã tăng/366 mã giảm,
trong đó 233 mã giảm hết biên độ. Tương quan này so với phiên hoảng loạn ngày
3/4/2025 – ngày thị trường đón nhận thuế đối ứng 46% - không khác biệt nhiều
(13 mã tăng/368 mã giảm và 269 mã giảm sàn). Điểm số của ngày 3/4 ghi nhận giảm
87,99 điểm là do VN-Index lúc đó thấp hơn nhiều, còn tính theo tỷ lệ tương đối
thì mức giảm lên tới 6,68%.
Trong bối cảnh thị trường hoảng loạn cực độ thì việc cổ phiếu
giảm sâu, thậm chí sàn la liệt là điều không bất ngờ. Do đó tín hiệu nên quan tâm
là khả năng bắt đáy đến đâu. Áp lực bán mạnh đã kéo dài suốt buổi sáng, hàng trăm
cổ phiếu dư bán sàn, nhưng sang chiều thanh khoản chậm đi rất nhiều, HoSE giảm
giao dịch 47% cho thấy nhà đầu tư không quá mặn mà.
Một số mã đáng chú ý có thể kể tới VJC đột ngột được kéo mạnh
đợt ATC, thu hẹp mức giảm còn 2,17% so với tham chiếu, tương đương phục hồi
5,15% so với giá thấp nhất, thanh khoản 164,1 tỷ đồng cả ngày cho thấy có dòng
tiền đỡ tin cậy. STB cũng có nhịp hồi khoảng 2,36% so với đáy, còn giảm 4,7% lúc
đóng cửa, khớp 2.121,7 tỷ đồng. DGC hồi 1,43%, còn giảm chung cuộc 2,87% với
752,7 tỷ đồng. Một số mã thanh khoản tầm vài chục tỷ cũng hồi tốt là NAF hồi
4,13% so với đáy, còn giảm 3,05%; BFC hồi 3,98%, còn giảm 2,86%; SSB hồi 2,19%,
còn giảm 4,12%; LPB hồi 2,15%, còn giảm 4,5%.
Dù vậy tới 25 cổ phiếu trong rổ VN30 trắng bên mua cho thấy
các nhà đầu tư tổ chức cũng tháo chạy dữ dội và hoạt động bắt đáy rất thận trọng.
Giao dịch rổ VN30 chiều nay cũng giảm gần 42% so với phiên sáng.
Điểm sáng “le lói” trong phiên chiều là nhà đầu tư nước ngoài
quay đầu mua ròng 361,4 tỷ đồng trên sàn HoSE. Tuy nhiên có lẽ do khối này không
bán được mà chỉ có thể mua, nên vị thế ròng đảo ngược. Những mã được gom nổi bật
là MWG +138,5 tỷ, VNM +120,5 tỷ, BSR +101,9 tỷ, GAS +72,4 tỷ, PVT +61,1 tỷ, DCM
+46 tỷ, TCB +44,9 tỷ. Phía bán ròng có VHM -176,9 tỷ, FPT -161,4 tỷ, STB -158,1
tỷ, PLX -118,6 tỷ, HPG -83,8 tỷ, CTG -63,2 tỷ, DGC -61,8 tỷ.
Phiên giảm cực mạnh hôm nay khiến VN-Index xóa sạch thành quả
của 2 tháng tăng trước đó. Tuy nhiên với cổ phiếu tình hình thiệt hại lớn hơn
nhiều vì nhịp tăng tháng 12 và tháng 1 vừa qua không phải mã nào cũng tương xứng
với chỉ số. Thêm nữa động lực thúc đẩy thị trường lao dốc hiện tại là rất rõ ràng
và chừng nào giá dầu còn lên cao, căng thẳng vận tải hàng hóa vẫn còn thì thị
trường chứng khoán chưa thể phục hồi.
