Thứ Ba, 10/03/2026

Chứng khoán

Dòng tiền sợ hãi, hàng trăm cổ phiếu “trắng bên mua”

Kim Phong

09/03/2026, 15:32

Mặc dù cổ phiếu tranh bán giá sàn ê hề nhưng nhà đầu tư cầm tiền cũng sợ hãi không dám mua vào thêm. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn chiều nay giảm mạnh 47% so với phiên sáng, trong khi số mã giảm kịch sàn của VN-Index tăng lên 233 cổ phiếu, chiếm 61% tổng số có giao dịch.

VN-Index về đáy tháng 12/2025.
VN-Index về đáy tháng 12/2025.

Chỉ số đại diện sàn HoSE đóng cửa bốc hơi 6,51% tương đương -115,05 điểm. So với buổi sáng thì mức giảm không sâu thêm được bao nhiêu, vì hầu hết cổ phiếu lớn nhất đã hết biên độ lùi (phiên sáng VN-Index giảm 6,47%/-114,4 điểm).

Duy có số lượng cổ phiếu giảm sàn có tăng từ 219 mã lên 233 mã. Đáng chú ý là ngay cả những cổ phiếu còn khỏe buổi sáng như BSR, DPM cũng không trụ lại được. Chốt phiên sáng BSR tăng 3,64% nhưng từ khoảng 1h15 trở đi bắt đầu bị xả lớn. Giá cổ phiếu này lao dốc liên tục và kết phiên thành giảm 2,56% so với tham chiếu. DPM từ mức tăng 2,57% cũng đảo chiều thành giảm 3,85%. Những cổ phiếu còn có thể đi ngược dòng thì đều thanh khoản cực nhỏ.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ còn 11 mã tăng/366 mã giảm, trong đó 233 mã giảm hết biên độ. Tương quan này so với phiên hoảng loạn ngày 3/4/2025 – ngày thị trường đón nhận thuế đối ứng 46% - không khác biệt nhiều (13 mã tăng/368 mã giảm và 269 mã giảm sàn). Điểm số của ngày 3/4 ghi nhận giảm 87,99 điểm là do VN-Index lúc đó thấp hơn nhiều, còn tính theo tỷ lệ tương đối thì mức giảm lên tới 6,68%.

Trong bối cảnh thị trường hoảng loạn cực độ thì việc cổ phiếu giảm sâu, thậm chí sàn la liệt là điều không bất ngờ. Do đó tín hiệu nên quan tâm là khả năng bắt đáy đến đâu. Áp lực bán mạnh đã kéo dài suốt buổi sáng, hàng trăm cổ phiếu dư bán sàn, nhưng sang chiều thanh khoản chậm đi rất nhiều, HoSE giảm giao dịch 47% cho thấy nhà đầu tư không quá mặn mà.

VnEconomy

Một số mã đáng chú ý có thể kể tới VJC đột ngột được kéo mạnh đợt ATC, thu hẹp mức giảm còn 2,17% so với tham chiếu, tương đương phục hồi 5,15% so với giá thấp nhất, thanh khoản 164,1 tỷ đồng cả ngày cho thấy có dòng tiền đỡ tin cậy. STB cũng có nhịp hồi khoảng 2,36% so với đáy, còn giảm 4,7% lúc đóng cửa, khớp 2.121,7 tỷ đồng. DGC hồi 1,43%, còn giảm chung cuộc 2,87% với 752,7 tỷ đồng. Một số mã thanh khoản tầm vài chục tỷ cũng hồi tốt là NAF hồi 4,13% so với đáy, còn giảm 3,05%; BFC hồi 3,98%, còn giảm 2,86%; SSB hồi 2,19%, còn giảm 4,12%; LPB hồi 2,15%, còn giảm 4,5%.

Dù vậy tới 25 cổ phiếu trong rổ VN30 trắng bên mua cho thấy các nhà đầu tư tổ chức cũng tháo chạy dữ dội và hoạt động bắt đáy rất thận trọng. Giao dịch rổ VN30 chiều nay cũng giảm gần 42% so với phiên sáng.

Điểm sáng “le lói” trong phiên chiều là nhà đầu tư nước ngoài quay đầu mua ròng 361,4 tỷ đồng trên sàn HoSE. Tuy nhiên có lẽ do khối này không bán được mà chỉ có thể mua, nên vị thế ròng đảo ngược. Những mã được gom nổi bật là MWG +138,5 tỷ, VNM +120,5 tỷ, BSR +101,9 tỷ, GAS +72,4 tỷ, PVT +61,1 tỷ, DCM +46 tỷ, TCB +44,9 tỷ. Phía bán ròng có VHM -176,9 tỷ, FPT -161,4 tỷ, STB -158,1 tỷ, PLX -118,6 tỷ, HPG -83,8 tỷ, CTG -63,2 tỷ, DGC -61,8 tỷ.

Phiên giảm cực mạnh hôm nay khiến VN-Index xóa sạch thành quả của 2 tháng tăng trước đó. Tuy nhiên với cổ phiếu tình hình thiệt hại lớn hơn nhiều vì nhịp tăng tháng 12 và tháng 1 vừa qua không phải mã nào cũng tương xứng với chỉ số. Thêm nữa động lực thúc đẩy thị trường lao dốc hiện tại là rất rõ ràng và chừng nào giá dầu còn lên cao, căng thẳng vận tải hàng hóa vẫn còn thì thị trường chứng khoán chưa thể phục hồi.

Kịch bản giá dầu vượt 100 USD/thùng trong thời gian dài là không cao?

13:56, 09/03/2026

Kịch bản giá dầu vượt 100 USD/thùng trong thời gian dài là không cao?

Cổ phiếu giảm sàn la liệt, dòng tiền bắt đáy vẫn rất thận trọng

12:08, 09/03/2026

Cổ phiếu giảm sàn la liệt, dòng tiền bắt đáy vẫn rất thận trọng

Sau nhịp chỉnh do xung đột tại Iran, định giá thị trường lại hấp dẫn?

10:09, 09/03/2026

Sau nhịp chỉnh do xung đột tại Iran, định giá thị trường lại hấp dẫn?

cổ phiếu bsr cổ phiếu DPM nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam tín hiệu bắt đáy

Nhà đầu tư cá nhân tháo chạy bán ròng 2.600 tỷ trong phiên lao dốc lịch sử

Nhà đầu tư cá nhân tháo chạy bán ròng 2.600 tỷ trong phiên lao dốc lịch sử

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2461.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2608.4 tỷ đồng. Tổ chức trong nước là bên gom.

Petrovietnam kiến nghị dừng xuất khẩu dầu thô ưu tiên phục vụ trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Petrovietnam kiến nghị dừng xuất khẩu dầu thô ưu tiên phục vụ trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Petrovietnam tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.

Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index giảm điểm kỷ lục hơn 115 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/3/2026

Xung đột quân sự ở Trung Đông khiến triển vọng Fed hạ lãi suất trở nên mờ mịt

Xung đột quân sự ở Trung Đông khiến triển vọng Fed hạ lãi suất trở nên mờ mịt

Cho tới gần đây, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng rằng Fed sẽ thực hiện ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay...

Blog chứng khoán: “Bóng ma” giải chấp

Blog chứng khoán: “Bóng ma” giải chấp

Hoạt động giải chấp dữ dội đã tàn phá thị trường hôm nay, ngay cả những cổ phiếu hưởng lợi từ giá dầu cũng không thoát khỏi ảnh hưởng khi sức ép giải chấp chéo xuất hiện.

1

Tìm kênh huy động vốn cho nền kinh tế

Đầu tư

2

Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Tiêu điểm

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Kuwait về cung ứng dầu thô và ổn định Trung Đông

Tiêu điểm

4

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị GE Vernova mở rộng hợp tác năng lượng chiến lược tại Việt Nam

Tiêu điểm

5

Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng

Thị trường

VnEconomy