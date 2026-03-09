Thứ Hai, 09/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

Sau nhịp chỉnh do xung đột tại Iran, định giá thị trường lại hấp dẫn?

Thu Minh

09/03/2026, 10:09

Định giá thị trường đang được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô vững chắc, triển vọng nâng hạng thị trường và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết khả quan trong năm 2026.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cập nhật định giá thị trường chứng khoán mới đây, VnDirect cho rằng P/E trượt 12 tháng của VN-Index giảm về mức 14,7 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,4 lần nhờ tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 4/2025 và nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường đầu tháng 3/2026.

Trường hợp nếu loại cổ phiếu VIC ra khỏi rổ chỉ số, thì P/E trượt 12 tháng của VN-Index hiện chỉ khoảng 13 lần.

Dù định giá không còn rẻ, định giá thị trường đang được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô vững chắc, triển vọng nâng hạng thị trường và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết khả quan trong năm 2026.

Trên đà tăng trưởng cao của năm 2025, VnDirect dự báo lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HOSE sẽ đạt tăng trưởng 18% so với cùng kỳ vào năm 2026, được hỗ trợ bởi: Tăng trưởng GDP dự kiến tiếp tục tăng tốc; Triển vọng lợi nhuận nhiều nhóm ngành khả quan nhờ mở rộng chính sách tài khóa có chọn lọc, thúc đẩy kinh tế tư nhân, FDI cải thiện và tiêu dùng phục hồi;

Chính sách tiền tệ nới lỏng có kiểm soát và áp lực tỷ giá giảm bớt cùng với lộ trình dỡ bỏ dần trần tăng trưởng tín dụng từ năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Dự phóng các doanh nghiệp niêm yết trên HSX sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận 18% trong năm 2026. Theo đó sẽ đưa P/E dự phóng 2026 của VN-Index về quanh mức 12,5 lần, qua đó giữ cho định giá thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức khá hấp dẫn.

Về xu hướng thị trường, trong tháng 3/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng duy trì trạng thái thận trọng khi nhà đầu tư chờ đợi kết quả kỳ rà soát giữa kỳ của FTSE Russell, đồng thời chịu tác động từ rủi ro bên ngoài, đặc biệt là khả năng căng thẳng Mỹ – Iran leo thang. Diễn biến địa chính trị nếu phức tạp hơn có thể làm gia tăng biến động ngắn hạn thông qua áp lực lên giá dầu, tỷ giá và tâm lý dòng vốn ngoại.

VN-Index có thể xuất hiện các nhịp rung lắc do tâm lý phòng thủ gia tăng. Tuy nhiên, kỳ vọng nâng hạng vẫn đóng vai trò lực đỡ quan trọng, giúp chỉ số thiên về xu hướng tích lũy tại các vùng hỗ trợ mạnh thay vì điều chỉnh sâu. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên duy trì chiến lược chọn lọc cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao và tiềm năng hưởng lợi từ dòng vốn ETF, đồng thời duy trì kỷ luật quản trị rủi ro và hạn chế sử dụng đòn bẩy hạn chế sử dụng đòn bẩy để chủ động trước biến động bên ngoài.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trung hạn, hình thành từ vùng đáy sau sự kiện thuế quan vào tháng 4/2025 và kéo dài cho đến nay. Xu hướng này đang được nâng đỡ bởi vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.750 điểm (±10 điểm), tương ứng với vùng đáy ngắn hạn được thiết lập vào đầu tháng 2/2026.

Ở chiều ngược lại, chỉ số sẽ đối mặt với áp lực kháng cự tại vùng tâm lý 1.910 điểm, tương ứng với vùng đỉnh ngắn hạn được thiết lập trong tháng 1/2026.

Dưới góc nhìn kênh xu hướng kết hợp với diễn biến dòng tiền, VnDirect đánh giá triển vọng thị trường như sau: Trong ngắn hạn bối cảnh căng thẳng địa chính trị Mỹ và Iran có rủi ro leo thang, tâm lý thận trọng có thể gia tăng, khiến dòng tiền ngắn hạn chậm lại và thiên về phòng thủ. Theo đó, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. 

Trung hạn, câu chuyện nâng hạng thị.  trường tiếp tục là động lực dẫn dắt kỳ vọng của nhà đầu tư. Dòng tiền trung hạn nhiều khả năng duy trì xu hướng tích lũy tại các nhịp điều chỉnh, qua đó hỗ trợ VN-Index phục hồi và hướng lên vùng kháng cự gần nhất quanh 1.910 điểm.

Với những nỗ lực quyết liệt trong việc  tháo gỡ “nút thắt cuối cùng” liên quan đến khả năng tiếp cận của các công ty môi giới toàn cầu (global brokers), VnDirect cho rằng Việt Nam có cơ sở vững chắc để vượt qua kỳ rà soát tháng 3/2026 của FTSE Russell. Qua đó, lộ trình nâng hạng đã được FTSE Russell công bố trước đó dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026 sẽ được củng cố về tính chắc chắn.

Từ khóa:

căng thẳng Mỹ – Iran chiến lược đầu tư cổ phiếu VIC định giá thị trường chứng khoán nâng hạng FTSE Russell tâm lý nhà đầu tư tăng trưởng lợi nhuận 2026 tình hình kinh tế Việt Nam vndirect VN-Index

1

Gia đình Chủ tịch DIG vừa bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

2

Tháng 2/2026, giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 giảm 19,87%

Chứng khoán

3

Tổng thống Trump lên tiếng khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Thế giới

4

Centa Riverside: Biệt thự ven sông khan hiếm thu hút đầu tư với giá dưới 20 tỷ đồng

Bất động sản

5

Từ dịch chuyển đến “sống đủ tại một nơi”: Cuộc trải nghiệm đô thị của cư dân toàn cầu

Bất động sản

