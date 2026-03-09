Thứ Hai, 09/03/2026

VN-Index "bốc hơi" 114 điểm kỷ lục lịch sử, hàng chục cổ phiếu rơi sâu về vùng đáy thuế quan tháng 4/2025

Tuệ Lâm

09/03/2026, 11:44

Phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu sàn la liệt, riêng trên HoSE có tới 219 mã lau sàn, các trụ cứng như VHM, BID, VCB, CTG... đều không trụ nổi. Nhiều cổ phiếu đã về vùng đáy thuế quan tháng 4/2025.

Phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu sàn la liệt, riêng trên HoSE có tới 219 mã lau sàn, các trụ cứng như VHM, BID, VCB, CTG... đều không trụ nổi.
Phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu sàn la liệt, riêng trên HoSE có tới 219 mã lau sàn, các trụ cứng như VHM, BID, VCB, CTG... đều không trụ nổi.

Thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran khiến các nhà đầu tư trên toàn thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn.

Bước sang tuần mới, VN-Index tiếp tục lao dốc thảm hại, chốt phiên sáng chỉ số đã bay kỷ lục lịch sử 114,4 điểm lùi sâu về vùng giá 1.653,44. Đây là mức giảm (tính theo điểm số) chưa từng có trong lịch sử 22 năm hoạt động và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Thời điểm tháng 4/2025 do ảnh hưởng thuế đối ứng Mỹ áp lên toàn cầu, VN-Index khi đó cũng chỉ mất hơn 81 điểm, tụt sâu về vùng giá 1.236, với 247 mã giảm hết biên độ trên toàn bộ ba sàn trong phiên giao dịch 3/4/2025. 

Phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu sàn la liệt, riêng trên HoSE có tới 219 mã lau sàn, các trụ cứng như VHM, BID, VCB, CTG... đều không trụ nổi. Nhiều cổ phiếu đã về vùng đáy thuế quan tháng 4/2025.

Ở nhóm Tài chính - Bất động sản, hàng loạt cổ phiếu rơi về sâu dưới giá vùng đáy thuế quan năm 2025 như BSI, DIG, BCM, CKG, NBB, KDH, PDR, AGG, CEO, DXS, NLG... Ở nhóm Ngân hàng có SSB, VCB, BVB, VIB.

Nhóm Xây dựng - Vật liệu Xây dựng có VCG, FCN, HBC, HTN, PHC, C4G, REE, HSG. Công nghệ thông tin có FPT về đáy của 2 năm hiện còn 75.900 đồng/cổ phiếu.

Ngay cả nhóm cổ phiếu được hưởng lợi vẫn nên duy trì trong danh mục dù mức tăng đã khá mạnh như: Dầu khí, Hóa chất (trong đó có phân bón), Cao su tự nhiên, khoáng sản, Vận tải biển/Logistics đến hôm nay cũng bay màu cùng thị trường chung, giảm sàn la liệt.

Về mặt định giá, theo nhận định của VnDirect, nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường do rủi ro xung đột tại khu vực Iran đã đưa VN-Index về mức định giá hợp lý. Định giá thị trường đang được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô vững chắc, triển vọng nâng hạng thị trường và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết khả quan trong năm 2026.

Trên đà tăng trưởng cao của năm 2025, VnDirect dự báo lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HOSE sẽ đạt tăng trưởng 18% so với cùng kỳ vào năm 2026.

Đà tăng này được hỗ trợ bởi: Tăng trưởng GDP dự kiến tiếp tục tăng tốc; Triển vọng lợi nhuận nhiều nhóm ngành khả quan nhờ mở rộng chính sách tài khóa có chọn lọc, thúc đẩy kinh tế tư nhân, FDI cải thiện và tiêu dùng phục hồi;

Chính sách tiền tệ nới lỏng có kiểm soát và áp lực tỷ giá giảm bớt cùng với lộ trình dỡ bỏ dần trần tăng trưởng tín dụng từ năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Dự phóng các doanh nghiệp niêm yết trên HSX sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận 18% trong năm 2026. Theo đó sẽ đưa P/E dự phóng 2026 của VN-Index về quanh mức 12,5 lần, qua đó giữ cho định giá thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức khá hấp dẫn.

Theo ông Lương Duy Phước, Giám đốc phân tích Kafi nhận định: Áp lực bán phiên 9/3 chưa dừng lại vì bị ảnh hưởng đến bối cảnh nền kinh tế nói chung. Chi phí nguyên vật liệu sẽ tác động đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp và sức cầu của người dân.

Đối với thị trường chứng khoán, ảnh hưởng đầu tiên là tâm lý của nhà đầu tư sẽ cảm thấy rủi ro gia tăng.  Trong môi trường lãi suất huy động ở mức cao và thị trường chứng khoán đang có rủi ro thì nhà đầu tư sẽ đánh giá lại khoản đầu tư của mình để ưu tiên giữ tiền trước, chờ đánh giá được ảnh hưởng ra sao.

Định giá thị trường P/E là 14-14,5, mức không cao không thấp nhưng khi thị trường điều chỉnh về mức 1.600-1.650 điểm, P/E về mức 13,5 sẽ hấp dẫn hơn.

Trước khi mở cửa phiên sáng nay, ông Bùi Văn Huy, Giám Đốc Khối Nghiên cứu Đầu tư Công ty CP FIDT cho biết việc VN-Index mất hơn 110 điểm chỉ trong một tuần, xóa bỏ gần như toàn bộ thành quả tích lũy của hai tuần trước đó, cho thấy áp lực bán không chỉ đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật thông thường mà có căn nguyên từ những yếu tố vĩ mô rất nghiêm trọng ở bên ngoài.

"Trong bối cảnh hiện tại khó có thể khẳng định thị trường đã tạo đáy hay chưa. Và tôi cho rằng trong bối cảnh bất định như hiện tại, bất kỳ ai tự tin khẳng định thị trường đã chạm đáy đều đang chủ quan một cách nguy hiểm", ông Huy nhấn mạnh. 

chính sách tiền tệ cổ phiếu ngân hàng Định giá thị trường Giám đốc phân tích Kafi nhà đầu tư tâm lý nhà đầu tư tăng trưởng lợi nhuận 2026 thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index giảm kỷ lục xung đột tại Iran

