Dòng vốn FDI tiếp sức cho nhu cầu thuê nhà ở cao cấp gia tăng

Tại Singapore, Hong Kong, giá thuê nhà đã tăng vượt trội. Tại Việt Nam, diễn biến căn hộ dịch vụ ghi nhận ổn định. Nguồn vốn FDI từ các dự án lớn và cải thiện cơ sở hạ tầng được dự kiến là những tác động tích cực lên nguồn cầu tương lai của thị trường nhà ở cho thuê.

GIÁ THUÊ CĂN HỘ TĂNG NHẸ TẠI CÁC THÀNH PHỐ LỚN

Theo báo cáo nghiên cứu toàn cầu (World Research) của Savills vừa công bố vào tháng 2/2024, giá thuê nhà ở tại các trung tâm kinh tế lớn như Singapore và Hong Kong có mức tăng vượt trội so với các thị trường khác trong năm 2023. Nguồn cung hạn chế trên cả thị trường mua và thuê nhà ở, nhu cầu đang cao từ lượng lớn số lượng chuyên gia nước ngoài, cùng với môi trường kinh doanh phát triển mạnh mẽ được đánh giá là những yếu tố kéo nhu cầu gia tăng đối với việc thuê nhà tại các thị trường này.

Trong đó, Singapore chứng kiến mức tăng trưởng giá thuê cao nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2023, với mức tăng 12,3%.

Tại Hong Kong, lãi suất cho vay tăng mạnh, yêu cầu giá trị đặt cọc cao cùng triển vọng giá nhà không chắc chắn đã thúc đẩy nhu cầu thuê nhà. Bên cạnh đó, sự gia tăng số lượng người nhập cư và các chuyên gia nước ngoài cũng là yếu tố tạo nên nhu cầu thuê nhà mạnh mẽ. Nhu cầu tăng cao kéo theo giá thuê tại Hong Kong tăng 5,9% trong năm 2023. Theo dự đoán, trong năm 2024, Hong Kong sẽ tiếp tục là thị trường đắt đỏ nhất thế giới về giá thuê nhà ở cao cấp, xét trên giá thuê mỗi m2.

Giá thuê nhà tại Đài Bắc (Đài Loan) đạt mức cao nhất vào nửa cuối năm 2023 với mức tăng trưởng 5,8% nhờ tâm lý thuê được cải thiện. Một số thị trường ghi nhận mức tăng nhẹ trong nửa cuối năm 2023, được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định đối với căn hộ cao cấp bao gồm Osaka (Nhật) và Quảng Châu (Trung Quốc).

Dao động về chi phí thuê căn hộ dịch vụ cao cấp tại một số thị trường thuộc Châu Á – Thái Bình Dương (Tháng 7-12/2023) - Nguồn: Savills.

Tại thị trường Trung Quốc, các thành phố như: Quảng Châu, Hàng Châu và Thâm Quyến là những thị trường dự kiến giá thuê nhà ở sẽ giảm 1,9% trong năm tới, do sự biến động của thị trường đi kèm chính sách hạn chế của chính phủ nhằm cố gắng ổn định thị trường tại các thành phố này. Trong khi đó, các thị trường lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải được dự đoán giữ mức ổn định trong năm 2024 nhờ nhu cầu thuê lớn.

Savills cho rằng trong bối cảnh lãi suất tăng, xu hướng thuê nhà ở sẽ tiếp tục diễn ra. Vào năm 2024, giá thuê căn hộ cao cấp hoặc căn hộ dịch vụ được dự báo sẽ tăng nhẹ. Nhu cầu tăng cao cùng nguồn cung hạn chế, kèm theo quy định chặt chẽ hơn đối với phân khúc cho thuê tư nhân, dự kiến sẽ thúc đẩy giá thuê nhà ở tăng trưởng tại hầu hết các thị trường trong năm 2024.

FDI TĂNG, TRIỂN VỌNG TỐT VỚI CĂN HỘ CHO THUÊ

Tại Việt Nam, TP.HCM luôn trong top các tỉnh, thành thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cao. Năm 2023, tổng vốn FDI ở TP.HCM đạt 5,9 tỷ USD, tăng 49% theo năm và đứng đầu cả nước. Vốn đăng ký mới đạt 598 triệu USD từ 1.202 dự án.

Theo Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội, TP.HCM có 16.215 lao động nước ngoài được cấp phép vào năm 2023, cao nhất Việt Nam và cao hơn 92% so với Hà Nội (vị trí thứ 02). Với sự phục hồi kinh tế đang diễn ra và sự trở lại của chuyên gia nước ngoài, nhu cầu lưu trú kỳ vọng phát triển ổn định.

Hà Nội cũng nằm trong top 05 điểm thu hút FDI hàng đầu cả nước, vốn FDI đăng ký vào Hà Nội đạt mức cao nhất trong 03 năm qua, với 2,9 tỷ USD năm 2023, tăng 70% theo năm. Hoạt động góp vốn và mua cổ phần có mức tăng lớn nhất, đạt 248% theo năm và chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2,1 tỷ USD, tương đương 75% tổng vốn FDI vào Hà Nội. Trong đó, Nhật Bản chiếm 60% tổng vốn đăng ký đầu tư tại các khu công nghiệp Hà Nội, giúp Nhật Bản trở thành nhóm khách thuê tiềm năng.

Tương tự với các thị trường trong khu vực, xu hướng gia tăng về nhu cầu thuê đối với loại hình nhà ở căn hộ dịch vụ đồng thời được ghi nhận tại Hà Nội và TP.HCM. Chuyên gia nước ngoài quay trở lại và tăng trưởng FDI là những yếu tố thúc đẩy sự phát triển tích cực của căn hộ dịch vụ tại 02 thị trường này.

Tại TP.HCM, nguồn cung theo ghi nhận của Savills tăng lên 8.200 căn vào cuối năm 2023, nhờ sự tăng trưởng của hạng B và C. Trong đó, 27 dự án mới cung cấp 840 căn; 85% là studio và căn hộ một phòng ngủ từ các dự án hạng C. Giá thuê của tất cả các hạng đều tăng theo năm nhờ nhu cầu được phục hồi tốt. Cụ thể, giá thuê của hạng C có mức tăng cao nhất theo năm với 8%, tiếp theo là hạng B ở mức 5% và hạng A ở mức 3%. Công suất cả năm 2023 tại TP.HCM đạt 82%, tăng 6 điểm phần trăm theo năm.

Dự báo, nguồn cung tương lai tại TP.HCM hạn chế, đến năm 2025, dự kiến chỉ có 600 căn đến từ 09 dự án. Trong đó, 05 dự án với 260 căn dự kiến sẽ mở lại vào năm 2024, sau khi đã cải tạo.

Chuyên gia nước ngoài quay trở lại và tăng trưởng FDI sẽ thúc đẩy sự phát triển căn hộ dịch vụ. Năm 2023, lượng tiêu thụ tích cực ở mức 504 căn. Hạng C có lượng tiêu thụ cao nhất với 320 căn, bao gồm 95 căn tại quận 1 và 88 căn tại quận Bình Thạnh.

Tại Hà Nội, hoạt động của phân khúc căn hộ cho thuê vẫn ở mức ổn định. Năm 2023, thị trường ghi nhận nguồn cung tăng 2% do sự gia nhập của 02 dự án hạng A trong nửa cuối năm 2023.

Công suất và giá thuê đồng thời ghi nhận sức phục hồi tốt. Nghiên cứu của Savills cho thấy, trong quý 4/2023, tỷ lệ lấp đầy căn hộ dịch vụ tại Hà Nội đạt 83%, tăng 2 điểm % theo quý và theo năm. Giá thuê trung bình đạt 580.000 VND/m2/tháng, ổn định theo quý và tăng 1% theo năm.

Về triển vọng, thị trường Hà Nội dự kiến năm 2024 sẽ có 02 dự án với 454 căn, năm 2025 có 1.905 căn sẽ gia nhập thị trường, tăng nguồn cung hạng A lên 61% so với 2023. Khu vực Tây Hồ sẽ chiếm 63% nguồn cung tương lai với 2.423 căn. Đây sẽ là khu vực phổ biến với người nước ngoài, nhờ các tiện ích ăn uống, giải trí, trường học quốc tế, bệnh viện và công viên.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhận định nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ sẽ tăng trở lại trong năm 2024, nhờ sự gia tăng của các chuyên gia nước ngoài tới Việt Nam thông qua các dự án có vốn FDI. Trong tương lai, nguồn vốn FDI từ các dự án lớn đi kèm cơ sở hạ tầng kết nối liên tục được cải thiện sẽ có tác động tích cực hơn nữa lên nguồn cầu.

“Tại Việt Nam, nguồn vốn FDI tăng mạnh tiếp tục thúc đẩy tình hình phục hồi của phân khúc căn hộ dịch vụ. Thêm vào đó, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển các khu, cụm công nghiệp như khu công nghệ cao Hòa Lạc, đồng thời thành phố sẽ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng điện, viễn thông, thông tin để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Trong thời gian tới, điều này sẽ có thể mang đến những tác động tích cực lên nguồn cầu tương lai của phân khúc căn hộ dịch vụ”, ông Matthew Powell cho biết.