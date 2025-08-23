Dự án ArtStella: Tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn mạnh mẽ so với các kênh đầu tư khác. Các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược gần tuyến metro số 1 và chính sách thanh toán linh hoạt đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút sự chú ý của giới đầu tư.
Từ đầu năm 2025, bất động sản nổi lên như một kênh đầu tư hấp dẫn. Tín dụng đổ vào lĩnh vực này tăng trưởng 20-30%, gấp ba lần mức tăng chung của toàn hệ thống ngân hàng. Con số này không chỉ phản ánh niềm tin của thị trường mà còn khẳng định vai trò của bất động sản như một kênh tích lũy tài sản bền vững, vượt trội hơn vàng, chứng khoán hay gửi tiết kiệm.
ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY DÒNG VỐN
Lãi suất vay duy trì ở mức thấp, kết hợp với các gói hỗ trợ tài chính đa dạng từ ngân hàng, là động lực chính thúc đẩy dòng vốn. Đồng thời, Bộ Xây dựng đã đề xuất Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng riêng cho phân khúc nhà ở giá hợp lý, tạo điều kiện cho người trẻ dễ dàng sở hữu nhà ở.
Các ngân hàng cũng tích cực tung ra các gói ưu đãi với lãi suất cố định trong 1-2 năm đầu, kèm chính sách ân hạn nợ gốc. Những giải pháp này giúp giảm áp lực tài chính, kích thích tâm lý khách hàng, đồng thời tạo động lực cho nhà đầu tư cá nhân quay lại thị trường.
Thị trường bất động sản được dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc nhờ hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện và các dự án hạ tầng trọng điểm tại TP.HCM dần đi vào hoạt động. Dòng tiền nhàn rỗi đang có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang bất động sản.
Tuy nhiên, nhà đầu tư hiện nay thận trọng hơn, ưu tiên các dự án có giá trị thực, hội tụ đủ các yếu tố then chốt: vị trí kết nối hạ tầng tốt, pháp lý rõ ràng, chính sách tài chính linh hoạt và phù hợp xu hướng sống hiện đại của giới trẻ. Trong đó, các dự án gần tuyến metro số 1 được xem là phân khúc dẫn đầu, đáp ứng cả nhu cầu ở thực và tiềm năng tăng giá dài hạn.
ARTSTELLA: TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ CUỐI NĂM
Nằm tại mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, ArtStella sở hữu vị trí chiến lược, được xem là “hồng tâm” của TP.HCM mở rộng. Từ đây, cư dân chỉ mất 2 phút để tiếp cận ga Suối Tiên của tuyến metro số 1 và Bến xe Miền Đông mới – hai hạ tầng trọng điểm trong chiến lược phát triển đô thị TOD của TP.HCM, đảm bảo kết nối thuận tiện đến các khu vực kinh tế trọng điểm.
Giới đầu tư đánh giá cao tiềm năng của bất động sản gần metro, không chỉ mang lại giá trị khai thác tức thời mà còn bảo chứng khả năng tăng giá trong dài hạn. ArtStella còn được hưởng lợi từ vị trí gần ga S0 của các tuyến metro nối dài đến TP.HCM mở rộng và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Với những lợi thế này, dự án nhanh chóng trở thành tâm điểm tìm kiếm của nhà đầu tư ngay khi thông tin được công bố.
Dự án gây ấn tượng với thiết kế tòa tháp 31 tầng theo kiến trúc oval độc đáo, mang ý nghĩa phong thủy “nở hậu”, tối ưu hóa năng lượng tích cực cho từng căn hộ. 100% căn hộ Chill Home tại ArtStella sở hữu ban công rộng rãi, tích hợp hơn 30 tiện ích đa dạng và được bàn giao với chất lượng vượt trội từ các thương hiệu quốc tế uy tín.
CHÍNH SÁCH THANH TOÁN ĐỘT PHÁ
ArtStella nổi bật với chính sách thanh toán linh hoạt, giúp giảm áp lực tài chính cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư. Khách hàng có thể chọn phương án thanh toán không vay, chỉ từ 9,9 triệu đồng/tháng – tương đương chi phí thuê nhà – nhưng sở hữu tài sản bền vững gần metro số 1. Đây là giải pháp lý tưởng cho người trẻ vừa muốn tích lũy vừa an cư.
Với những khách hàng có vốn tích lũy hạn chế, chỉ cần thanh toán trước 21% giá trị căn hộ là có thể nhận nhà. Ngân hàng BIDV hỗ trợ vay đến 70% giá trị, kết hợp cùng chính sách chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng. Giải pháp “đòn bẩy kép” này giúp nhà đầu tư dễ dàng xoay vòng vốn cho các kênh sinh lời khác mà vẫn an tâm sở hữu tài sản giá trị.
ArtStella sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa ATTLand - Tập đoàn An Phong và ngân hàng BIDV. Với vị trí kết nối trung tâm, chính sách tài chính đột phá và thiết kế khác biệt, ArtStella không chỉ là giải pháp an cư lý tưởng cho giới trẻ mà còn mang lại biên lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư. Nằm tại khu Đông TP.HCM – “vùng trũng” tiềm năng – dự án hội tụ đầy đủ yếu tố để giá trị bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.
