Dự án Utopia Villas & Resort khởi động với lễ kick-off ấn tượng

Ngày 22/12/2025, tại JW Marriott Hà Nội, lễ kick-off dự án Utopia Villas & Resort với chủ đề “Hoa nở giữa địa đàng” đã diễn ra thành công rực rỡ, quy tụ hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối uy tín như BHS, FAM, Midland, AHS, DOHA, Vhomes…

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc chính thức khởi động dự án mà còn mở ra hành trình chinh phục thị trường đầy cảm hứng của một quần thể đô thị nghỉ dưỡng quy mô 200ha hiếm hoi tại miền Bắc.

KHỞI ĐẦU BÙNG NỔ CỦA QUẦN THỂ ĐÔ THỊ NGHỈ DƯỠNG 200HA UTOPIA VILLAS & RESORT

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên và khát vọng kiến tạo một miền sống lý tưởng, chủ đề “Hoa nở giữa địa đàng” mang thông điệp về sự khởi sinh, thịnh vượng và bừng nở của một vùng đất được đánh thức. Đó là hành trình “Đánh thức địa đàng” của người kiến tạo Chủ đầu tư Phú Thành Holdings cùng những Sứ giả Giấc mơ - những chuyên viên kinh doanh tinh anh sẽ là cầu nối đưa khách hàng chạm tới giấc mơ sống, nghỉ dưỡng & đầu tư giữa ranh giới mơ và thực được xóa nhòa.

Không gian sự kiện bùng nổ cảm xúc với sự hội tụ đông đủ của đội ngũ tư vấn, tạo nên bầu không khí hào hứng, quyết tâm và tràn đầy năng lượng. Đây được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ của mạng lưới phân phối Utopia Villas & Resort khi tinh thần đồng lòng, quyết chiến, bứt tốc được lan tỏa mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu ra quân.

Sự kiện Kick-off dự án Utopia Villas & Resort thu hơn hơn 1.000 Sứ giả Giấc mơ với sứ mệnh đánh thức Địa đàng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Xuân Quý - Tổng giám đốc Utopia Land đã chia sẻ tầm nhìn dài hạn và tâm huyết của Chủ đầu tư trong việc kiến tạo Utopia Villas & Resort không chỉ là một dự án bất động sản, mà là một biểu tượng sống mới, nơi con người tìm về với thiên nhiên, cân bằng thân - tâm - trí và tận hưởng những giá trị sống bền vững.

Buổi lễ kick-off được dàn dựng công phu, bài bản với chuỗi tiết mục nghệ thuật sôi động, giàu tính biểu tượng đặc biệt là phần trình diễn giàu nội lực và cảm xúc của ca sĩ Võ Hạ Trâm, đã thổi bùng không khí sự kiện, lan tỏa tinh thần khởi nguồn và khát vọng chinh phục.

Cùng với đó, phần giới thiệu dự án được đầu tư kỹ lưỡng và những bài phát biểu truyền cảm hứng đã chạm tới cảm xúc người tham dự, tạo nên một tổng thể trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ. Bên cạnh đó, các phần thưởng giá trị đã được trao cho những “Sứ giả giấc mơ” tiêu biểu như tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho toàn đội ngũ trên hành trình phía trước

Khoảnh khắc tiếng chiêng khai cuộc vang lên dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo Chủ đầu tư và đại lý chiến lược như một nghi thức khởi nguồn trang trọng, chính thức khai mở hành trình ra quân đầy khí thế của dự án, khẳng định quyết tâm chinh phục thị trường và niềm tin vững chắc vào tiềm năng của Utopia Villas & Resort.

Đại diện 6 Đại lý phân phối chiến lược cam kết đồng hành khẳng định vị thế Utopia Villas & Resort trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng phía Bắc.

UTOPIA VILLAS & RESORT - KIỆT TÁC ĐÔ THỊ NGHỈ DƯỠNG GIỮA THIÊN NHIÊN NGUYÊN BẢN

Utopia Villas & Resort là một trong số ít dự án khu đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn tại miền Bắc sở hữu pháp lý minh bạch, đầy đủ, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư và khách hàng. Tọa lạc tại An Nghĩa, Phú Thọ, dự án có tổng diện tích 200ha được quy hoạch trên địa hình nghỉ dưỡng lượn sóng hiếm có.

Nổi bật trong tổng thể là 80ha địa hình đồi tự nhiên kết hợp cùng 120ha hệ sinh thái mặt nước hồ Đá Bạc bao bọc dự án, kiến tạo nên một không gian sơn thủy hữu tình. Đây chính là nền tảng để Utopia Villas & Resort trở thành miền an trú lý tưởng, nơi con người tìm về sự cân bằng và tái tạo năng lượng.

Dự án Utopia Villas & Resort với hệ tiện ích đặc quyền độc đáo, chưa từng xuất hiện.

Dự án được phát triển với 7 phân khu đại diện cho 7 phong vị thưởng lãm, như những chương nghệ thuật đa tầng cảm xúc, dẫn dắt hành trình trải nghiệm trọn vẹn giữa miền “địa đàng nở hoa”. Hơn 1.100 sản phẩm biệt thự và nhà phố được kiến tạo dành riêng cho những chủ nhân khao khát không gian sống riêng tư, chuẩn mực đẳng cấp và dấu ấn cá nhân được thể hiện tinh tế trong từng đường nét kiến trúc.

Bên cạnh đó, hệ thống hơn 100 tiện ích đẳng cấp được quy hoạch đồng bộ, dẫn dắt cộng đồng cư dân tinh hoa bước vào hành trình trải nghiệm những giá trị sống trọn vẹn: từ tinh hoa ẩm thực, vui chơi, giải trí cao cấp, chăm sóc sức khỏe đến những khoảnh khắc hội ngộ thượng đỉnh, gắn kết cộng đồng.

Lễ kick-off “Hoa nở giữa địa đàng” mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tâm huyết và chiến lược phát triển dài hạn của Phú Thành Holdings với Utopia Villas & Resort. Với sự đồng hành của đội ngũ phân phối chuyên nghiệp, tinh thần quyết tâm cao độ và một sản phẩm hội tụ đầy đủ yếu tố thiên nhiên, quy hoạch đến pháp lý và trải nghiệm, Utopia Villas & Resort được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc trong thời gian tới.