Thứ Ba, 23/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Dự án Utopia Villas & Resort khởi động với lễ kick-off ấn tượng

Thu Ngân

23/12/2025, 13:30

Ngày 22/12/2025, tại JW Marriott Hà Nội, lễ kick-off dự án Utopia Villas & Resort với chủ đề “Hoa nở giữa địa đàng” đã diễn ra thành công rực rỡ, quy tụ hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối uy tín như BHS, FAM, Midland, AHS, DOHA, Vhomes…

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc chính thức khởi động dự án mà còn mở ra hành trình chinh phục thị trường đầy cảm hứng của một quần thể đô thị nghỉ dưỡng quy mô 200ha hiếm hoi tại miền Bắc.

KHỞI ĐẦU BÙNG NỔ CỦA QUẦN THỂ ĐÔ THỊ NGHỈ DƯỠNG 200HA UTOPIA VILLAS & RESORT

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên và khát vọng kiến tạo một miền sống lý tưởng, chủ đề “Hoa nở giữa địa đàng” mang thông điệp về sự khởi sinh, thịnh vượng và bừng nở của một vùng đất được đánh thức. Đó là hành trình “Đánh thức địa đàng” của người kiến tạo Chủ đầu tư Phú Thành Holdings cùng những Sứ giả Giấc mơ - những chuyên viên kinh doanh tinh anh sẽ là cầu nối đưa khách hàng chạm tới giấc mơ sống, nghỉ dưỡng & đầu tư giữa ranh giới mơ và thực được xóa nhòa.

Không gian sự kiện bùng nổ cảm xúc với sự hội tụ đông đủ của đội ngũ tư vấn, tạo nên bầu không khí hào hứng, quyết tâm và tràn đầy năng lượng. Đây được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ của mạng lưới phân phối Utopia Villas & Resort khi tinh thần đồng lòng, quyết chiến, bứt tốc được lan tỏa mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu ra quân.

Sự kiện Kick-off dự án Utopia Villas & Resort thu hơn hơn 1.000 Sứ giả Giấc mơ với sứ mệnh đánh thức Địa đàng.
Sự kiện Kick-off dự án Utopia Villas & Resort thu hơn hơn 1.000 Sứ giả Giấc mơ với sứ mệnh đánh thức Địa đàng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Xuân Quý - Tổng giám đốc Utopia Land đã chia sẻ tầm nhìn dài hạn và tâm huyết của Chủ đầu tư trong việc kiến tạo Utopia Villas & Resort không chỉ là một dự án bất động sản, mà là một biểu tượng sống mới, nơi con người tìm về với thiên nhiên, cân bằng thân - tâm - trí và tận hưởng những giá trị sống bền vững.

Buổi lễ kick-off được dàn dựng công phu, bài bản với chuỗi tiết mục nghệ thuật sôi động, giàu tính biểu tượng đặc biệt là phần trình diễn giàu nội lực và cảm xúc của ca sĩ Võ Hạ Trâm, đã thổi bùng không khí sự kiện, lan tỏa tinh thần khởi nguồn và khát vọng chinh phục.

Cùng với đó, phần giới thiệu dự án được đầu tư kỹ lưỡng và những bài phát biểu truyền cảm hứng đã chạm tới cảm xúc người tham dự, tạo nên một tổng thể trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ. Bên cạnh đó, các phần thưởng giá trị đã được trao cho những “Sứ giả giấc mơ” tiêu biểu như tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho toàn đội ngũ trên hành trình phía trước

Khoảnh khắc tiếng chiêng khai cuộc vang lên dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo Chủ đầu tư và đại lý chiến lược như một nghi thức khởi nguồn trang trọng, chính thức khai mở hành trình ra quân đầy khí thế của dự án, khẳng định quyết tâm chinh phục thị trường và niềm tin vững chắc vào tiềm năng của Utopia Villas & Resort.

Đại diện 6 Đại lý phân phối chiến lược cam kết đồng hành khẳng định vị thế Utopia Villas & Resort trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng phía Bắc.
Đại diện 6 Đại lý phân phối chiến lược cam kết đồng hành khẳng định vị thế Utopia Villas & Resort trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng phía Bắc.

UTOPIA VILLAS & RESORT - KIỆT TÁC ĐÔ THỊ NGHỈ DƯỠNG GIỮA THIÊN NHIÊN NGUYÊN BẢN

Utopia Villas & Resort là một trong số ít dự án khu đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn tại miền Bắc sở hữu pháp lý minh bạch, đầy đủ, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư và khách hàng. Tọa lạc tại An Nghĩa, Phú Thọ, dự án có tổng diện tích 200ha được quy hoạch trên địa hình nghỉ dưỡng lượn sóng hiếm có.

Nổi bật trong tổng thể là 80ha địa hình đồi tự nhiên kết hợp cùng 120ha hệ sinh thái mặt nước hồ Đá Bạc bao bọc dự án, kiến tạo nên một không gian sơn thủy hữu tình. Đây chính là nền tảng để Utopia Villas & Resort trở thành miền an trú lý tưởng, nơi con người tìm về sự cân bằng và tái tạo năng lượng.

Dự án Utopia Villas & Resort với hệ tiện ích đặc quyền độc đáo, chưa từng xuất hiện.
Dự án Utopia Villas & Resort với hệ tiện ích đặc quyền độc đáo, chưa từng xuất hiện.

Dự án được phát triển với 7 phân khu đại diện cho 7 phong vị thưởng lãm, như những chương nghệ thuật đa tầng cảm xúc, dẫn dắt hành trình trải nghiệm trọn vẹn giữa miền “địa đàng nở hoa”. Hơn 1.100 sản phẩm biệt thự và nhà phố được kiến tạo dành riêng cho những chủ nhân khao khát không gian sống riêng tư, chuẩn mực đẳng cấp và dấu ấn cá nhân được thể hiện tinh tế trong từng đường nét kiến trúc.

Bên cạnh đó, hệ thống hơn 100 tiện ích đẳng cấp được quy hoạch đồng bộ, dẫn dắt cộng đồng cư dân tinh hoa bước vào hành trình trải nghiệm những giá trị sống trọn vẹn: từ tinh hoa ẩm thực, vui chơi, giải trí cao cấp, chăm sóc sức khỏe đến những khoảnh khắc hội ngộ thượng đỉnh, gắn kết cộng đồng.

Lễ kick-off “Hoa nở giữa địa đàng” mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tâm huyết và chiến lược phát triển dài hạn của Phú Thành Holdings với Utopia Villas & Resort. Với sự đồng hành của đội ngũ phân phối chuyên nghiệp, tinh thần quyết tâm cao độ và một sản phẩm hội tụ đầy đủ yếu tố thiên nhiên, quy hoạch đến pháp lý và trải nghiệm, Utopia Villas & Resort được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc trong thời gian tới.

Từ khóa:

Utopia Villas & Resort

Đọc thêm

Tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng tăng hơn 20%

Tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng tăng hơn 20%

Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho thấy trong năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ có sự chuyển biến tích cực, tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2024.

Mở rộng không gian biển, Khu kinh tế Ninh Cơ hướng tới trung tâm trung chuyển quốc gia

Mở rộng không gian biển, Khu kinh tế Ninh Cơ hướng tới trung tâm trung chuyển quốc gia

Với phạm vi nghiên cứu được mở rộng ra mặt biển quy mô lớn, Khu kinh tế Ninh Cơ được định hướng trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Ninh Bình trong mạng lưới logistics quốc gia và khu vực.

Hà Nội: Thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh

Hà Nội: Thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6369/QĐ-UBND về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh Thành phố Hà Nội…

Đón sóng APEC 2027, sự kiện mở bán Meypearl Harmony Phú Quốc thu hút giới đầu tư

Đón sóng APEC 2027, sự kiện mở bán Meypearl Harmony Phú Quốc thu hút giới đầu tư

Sáng 21/12/2025, tại The One (Hà Nội), MEYGROUP đã tổ chức Sự kiện mở bán dự án Meypearl Harmony Phú Quốc với chủ đề “The Harmony of Pearl - Cảm hứng Ngọc Trai”.

Bộ Xây dựng: Còn hiện tượng

Bộ Xây dựng: Còn hiện tượng "găm hàng", nâng giá bất động sản

Giá giao dịch chưa phản ánh đúng giá trị thực của bất động sản do còn hiện tượng "găm hàng", nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Thế giới

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc bất ngờ áp thuế cao lên sản phẩm sữa châu Âu

Thế giới

2

Tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng tăng hơn 20%

Bất động sản

3

Mở rộng không gian biển, Khu kinh tế Ninh Cơ hướng tới trung tâm trung chuyển quốc gia

Bất động sản

4

Bộ Y tế: Đề xuất bổ sung hành vi vi phạm, tăng mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

Dân sinh

5

Hà Nội: Thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy