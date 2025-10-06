Dự báo hàng loạt cổ phiếu hút tiền khi thị trường được nâng hạng

Cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết các thành viên trên thị trường đều tin tưởng vào việc FTSE Russell sẽ chính thức nâng hạng Chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi.

Thông tin quan trọng đang được thị trường kỳ vọng là vào sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 7/10, FTSE Russell sẽ chính thức công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9/2025.

Việt Nam hiện đang nằm trong Danh sách theo dõi và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.

Kỳ vọng về việc nâng hạng đã tạo ra tâm lý lo lắng cao độ từ cả giới đầu tư tổ chức và cá nhân dẫn đến VN-Index điều chỉnh suốt tuần giao dịch vừa qua. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết các thành viên trên thị trường đều tin tưởng vào việc nâng hạng lần này chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức lên thị trường mới nổi.

Chứng khoán Vietcap mới đây bày tỏ tin tưởng FTSE Russell sẽ đưa ra kết quả thuận lợi cho Việt Nam vào ngày 8/10. Nếu kịch bản nâng hạng thành công, khoảng 30 cổ phiếu Việt Nam sẽ được bổ sung vào danh mục của các quỹ chỉ số, qua đó có thể hút vào ít nhất 1 tỷ USD dòng vốn thụ động.

Theo Vietcap, FTSE Russell lựa chọn cổ phiếu dựa trên nhiều tiêu chí như tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối thiểu, quy mô, thanh khoản và tỷ lệ chuyển nhượng tự do.

Trong nước, các công ty chứng khoán lớn cũng đã chuẩn bị năng lực NPF (dịch vụ cho vay và hỗ trợ giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài) để đón dòng vốn. Hiện có 10 công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ này với tổng năng lực tối đa 132 nghìn tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD), đủ sức đáp ứng nhu cầu mua ròng của các quỹ. Riêng top 3 công ty chiếm 66% thị phần nhà đầu tư nước ngoài cũng đã có thể cung cấp khoảng 40 nghìn tỷ đồng (1,5 tỷ USD).

Vietcap cho rằng hàng loạt cổ phiếu chứng khoán sẽ được hưởng lợi sau tin nâng hạng như SSI, VIX, VND, VCI, HCM...

Danh mục cổ phiếu đón kết quả nâng hạng của Vietcap.

Tương tự, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng việc Việt Nam được nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi là cột mốc chiến lược, thu hút dòng vốn ngoại mạnh mẽ, thúc đẩy thanh khoản và nâng cao giá trị cổ phiếu. Sự kiện này đồng thời tăng cường minh bạch, chuẩn mực quốc tế, củng cố niềm tin nhà đầu tư và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp.

VDSC vừa chọn lọc các doanh nghiệp đầu ngành, vốn hóa lớn, có nền tảng tài chính vững mạnh và tiềm năng tăng trưởng vượt trội để đón đầu cơ hội này. Các cổ phiếu VDSC lựa chọn tiềm năng gồm: VHM, VRE, HPG, VNM, VCB, SSI, VND, VIC, MSN.

Danh mục đón nâng hạng của Rồng Việt.

Chứng khoán Mirae Asset cũng cho rằng quy mô vốn hóa của VN-Index khá tương đồng vài quốc gia được phân bổ tỷ trọng thấp trong danh mục FTSE Emerging markets Index. Tiêu biểu như quy mô vốn hóa thị trường Chile đạt 187 tỷ USD (T2/2025), Qatar 168 tỷ USD (T2/2025).

Do đó, ước tính tỷ trọng của Việt Nam trong rổ sẽ ở mức khoảng 0,7% khi được thêm vào chính thức. Với tỷ trọng phân bổ 0,7%, Việt Nam có thể được giải ngân ở khoảng 581 triệu USD. Mirae Asset cho rằng, dòng tiền ngoại chảy vào Việt Nam không những đến từ những quỹ sử dụng chỉ số FTSE Emerging markets Index làm tham chiếu, mà còn thu hút những dòng vốn ngoại khác khi thị trường nâng hạng.

Tổng hợp một số quỹ ETF sử dụng FTSE Emerging markets Index làm tham chiếu, với tỷ trọng phân bổ 0,7%. Việt Nam có thể nhận đầu tư như bảng giả định bên dưới ước tính khoảng 622 triệu USD (gần 15.878 tỷ đồng). Thực tế có thể hơn do thu hút những dòng vốn ngoại khác.

Mirae Asset cho rằng cổ phiếu trong danh mục của FTSE kỳ vọng hưởng lợi. Nếu nâng hạng thành công, cổ phiếu cần đạt yêu cầu mới của FTSE Secondary Emerging để lọt vào danh sách lựa chọn như vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, có các cổ phiếu ngân hàng như STB, VCB, SHB.

Mặc dù vẫn đánh giá lạc quan về triển vọng kết quả nâng hạng của FTSE Russell, nhưng Chứng khoán Yuanta cho rằng khối ngoại vẫn sẽ tiếp tục bán ròng cho dù có được nâng hạng. Vì mức chênh lệch lợi suất hiện nay và áp lực tỷ giá vẫn là các nguyên nhân khiến khối ngoại rút ròng chủ đạo. Tuy nhiên, kỳ vọng đà bán ròng có thể giảm dần hoặc chững lại trong quý 4/2025 khi Fed tiếp tục giảm lãi suất làm thu hẹp chênh lệch lãi suất USD-VND, lượng cung cổ phiếu từ khối ngoại đã thu hẹp đáng kể.

Hiện nay, khối ngoại vẫn đang ôm nhiều nhất nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Bán lẻ, Công nghệ. Trong đó, khối ngoại nắm chủ đạp phần lớn vẫn là nhóm Ngân hàng.

"Nâng hạng được xem là mở ra cơ hội cho các dòng tiền mới và quỹ ngoại mới tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026. Tuy nhiên, giá trị dòng vốn cũng sẽ chưa được kỳ vọng nhiều từ nhóm mới nổi hạng hai của FTSE Russell", ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc nghiên cứu và phân tích khối khách hàng cá nhân của Yuanta nói.