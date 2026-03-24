Du thuyền chạy hydro đầu tiên thế giới mở lối ngành hàng hải
Trọng Hoàng
24/03/2026, 09:52
Viking Libra - du thuyền đầu tiên trên thế giới chạy hydro hóa lỏng kết hợp pin nhiên liệu được hạ thủy, đánh dấu cột mốc công nghệ của cả ngành hàng hải thế giới...
Mới đây, tại xưởng đóng
tàu Ancona của Fincantieri, con tàu du lịch Viking Libra đã chính thức được hạ
thủy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện du thuyền chạy
bằng hydro đầu tiên trên thế giới. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật
đối với riêng dự án mà còn phản ánh xu hướng chuyển đổi năng lượng đang diễn ra
ngày càng rõ nét trong ngành vận tải biển toàn cầu.
DU THUYỀN CHẠY BẰNG HYDRO ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI
Viking Libra thuộc sở hữu và vận
hành bởi Viking - một trong những hãng du thuyền cao cấp của châu Âu. Theo kế
hoạch, tàu sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2026, với khả năng vận
hành không phát thải nhờ hệ thống động lực lai kết hợp giữa pin nhiên liệu và
hydro hóa lỏng.
Việc “float out” - tức hạ thủy thân
tàu lần đầu – là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong quá trình đóng
tàu. Đây là thời điểm phần kết cấu chính của tàu đã hoàn thiện và chuyển sang
giai đoạn lắp đặt nội thất, hệ thống kỹ thuật và trang thiết bị vận hành. Đối
với Viking Libra, giai đoạn hoàn thiện cuối cùng sẽ được thực hiện tại một cầu
cảng chuyên dụng gần khu vực đóng tàu.
Phát biểu về sự kiện này, ông Torstein
Hagen, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viking, nhấn mạnh rằng định hướng xuyên suốt
của hãng là tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm thiểu tác động môi
trường.
Về mặt kỹ thuật, Viking Libra có
tổng dung tích khoảng 54.300 tấn - thuộc nhóm tàu du lịch quy mô nhỏ theo tiêu
chuẩn của Viking. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở hệ thống động lực. Con tàu sử
dụng công nghệ pin nhiên liệu kết hợp hydro hóa lỏng, cho phép tạo ra điện năng
mà không phát thải CO₂ trong quá trình vận hành.
Theo thiết kế, hệ thống này có thể
cung cấp công suất lên tới 6 megawatt, đủ để đáp ứng nhu cầu vận hành của toàn
bộ con tàu, từ di chuyển, chiếu sáng đến các dịch vụ tiện ích trên tàu. Đặc
biệt, việc không phát thải giúp Viking Libra có thể tiếp cận các khu vực nhạy
cảm về môi trường - nơi ngày càng siết chặt các quy định đối với tàu sử dụng
nhiên liệu hóa thạch.
Sau khi hoàn thiện, Viking Libra sẽ
có 499 phòng nghỉ, phục vụ tối đa 998 hành khách, cùng hệ thống nhà hàng, trung
tâm thể hình và khu spa theo phong cách Bắc Âu.
Trong mùa khai thác đầu tiên, tàu
dự kiến hoạt động tại các tuyến du lịch Bắc Âu và Địa Trung Hải - những khu vực
có yêu cầu cao về bảo vệ môi trường biển.
TƯƠNG LAI XANH HÓA NGÀNH VẬN TẢI BIỂN
Không dừng lại ở một dự án đơn lẻ,
Viking hiện cũng đang đóng mới tàu Viking Astrea - dự kiến ra mắt năm 2027 -
với công nghệ tương tự. Điều này cho thấy chiến lược dài hạn của hãng trong
việc chuyển đổi sang đội tàu phát thải thấp, thay vì chỉ mang tính thử nghiệm.
Sự xuất hiện của Viking Libra diễn
ra trong bối cảnh ngành du thuyền - vốn bị chỉ trích là có lượng phát thải cao -
đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các quy định quốc tế cũng như yêu cầu từ
khách hàng. Các tổ chức như Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã đặt ra mục tiêu
giảm mạnh lượng khí nhà kính từ vận tải biển trong những thập kỷ tới, buộc các
doanh nghiệp phải tìm kiếm giải pháp thay thế nhiên liệu truyền thống.
Trong xu hướng đó, hydro đang nổi
lên như một trong những lựa chọn tiềm năng nhất, nhờ khả năng tạo ra năng lượng
sạch khi kết hợp với pin nhiên liệu. Tuy nhiên, việc ứng dụng hydro trong hàng
hải vẫn đối mặt với nhiều thách thức, từ chi phí sản xuất, lưu trữ đến hạ tầng
tiếp nhiên liệu. Chính vì vậy, việc Viking Libra tiến gần đến giai đoạn vận
hành thực tế được xem là bước tiến quan trọng, góp phần kiểm chứng tính khả thi
của công nghệ này.
Song song với hydro, nhiều hãng du
thuyền khác cũng đang thử nghiệm các giải pháp “xanh hóa” khác nhau. Tháng
10/2025, hãng Hurtigruten của Na Uy đã triển khai chuyến hành trình trung hòa
khí hậu đầu tiên trên tàu MS Richard With, sử dụng 100% nhiên liệu sinh học.
Loại nhiên liệu này được sản xuất từ chất thải như mỡ động vật và dầu ăn đã qua
sử dụng, giúp giảm đáng kể lượng phát thải so với dầu diesel truyền thống.
Theo bà Hedda Felin, Tổng giám đốc
Hurtigruten, việc sử dụng nhiên liệu sinh học cho thấy ngành hàng hải có thể
cắt giảm phát thải ngay lập tức mà không cần chờ đợi các công nghệ mới hoàn
toàn. Đây được xem là giải pháp trung gian trong quá trình chuyển đổi năng
lượng.
Cùng tuyến đường ven biển Na Uy,
hãng Havila Voyages cũng đã triển khai các chuyến đi giảm phát thải mạnh, kết
hợp giữa pin điện và khí sinh học hóa lỏng. Theo công bố, mô hình này có thể
giảm hơn 90% lượng khí nhà kính so với nhiên liệu hóa thạch.
Những nỗ lực này cho thấy ngành du
lịch biển đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng, với nhiều hướng tiếp cận
khác nhau. Trong khi nhiên liệu sinh học và khí sinh học mang lại hiệu quả ngắn
hạn, thì hydro và các công nghệ pin nhiên liệu được kỳ vọng sẽ đóng vai trò cốt
lõi trong dài hạn, khi các vấn đề về chi phí và hạ tầng dần được giải quyết.
Đối với châu Âu - khu vực đi đầu
trong các chính sách khí hậu - việc phát triển các phương tiện vận tải biển
không phát thải không chỉ là yêu cầu môi trường mà còn là cơ hội để dẫn dắt
cuộc đua công nghệ toàn cầu. Các tập đoàn đóng tàu như Fincantieri, cùng các
hãng vận tải như Viking, đang đóng vai trò tiên phong trong quá trình này.
Về dài hạn, sự thành công của Viking
Libra có thể mở ra một chuẩn mực mới cho ngành du thuyền, tương tự như cách xe
điện đã làm thay đổi ngành ô tô. Khi công nghệ dần hoàn thiện và chi phí được
tối ưu, các tàu chạy bằng hydro hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn phổ biến,
đặc biệt tại những khu vực có tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe như châu
Âu.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng lưu
ý rằng quá trình chuyển đổi sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều. Việc xây dựng
chuỗi cung ứng hydro xanh, phát triển hạ tầng tiếp nhiên liệu tại các cảng
biển, cũng như đảm bảo an toàn vận hành vẫn là những bài toán lớn cần giải
quyết.
Trong bối cảnh đó, các sáng kiến
thúc đẩy chuyển đổi xanh do Liên minh châu Âu (EU) khởi xướng, cùng với các
khuôn khổ hợp tác quốc tế, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc
định hình tương lai ngành vận tải biển. Những bước tiến như Viking Libra không
chỉ mang ý nghĩa công nghệ, mà còn phản ánh xu hướng phát triển mới - nơi tăng
trưởng kinh tế ngày càng gắn chặt với yêu cầu giảm phát thải và phát triển bền
vững.
