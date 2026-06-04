Việt Nam và WWF Hoa Kỳ tăng cường hợp tác bảo tồn thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu
An Chi
04/06/2026, 15:41
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng làm việc với lãnh đạo WWF Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu...
Ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tiếp và làm việc với đoàn công tác của World Wildlife Fund (WWF) do ông Carter Roberts, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành WWF tại Hoa Kỳ, làm trưởng đoàn.
Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về việc thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới xây dựng các chương trình hợp tác lâu dài.
Trao đổi với Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, ông Carter Roberts cho rằng việc hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường tạo nên một hệ thống phù hợp để triển khai hiệu quả các chương trình bảo tồn.
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý 17 lĩnh vực với 17 luật chuyên ngành tương ứng. Các lĩnh vực này đều gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thiên nhiên, trong đó các tổ chức quốc tế về bảo tồn là những đối tác quan trọng.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai nhiều chương trình về bảo tồn thiên nhiên và môi trường sinh thái; bảo vệ đất đai, biển và hải đảo; bảo tồn động vật, thực vật trong các khu bảo tồn; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi đánh bắt trái phép chim, thú rừng. Các chương trình đã mang lại kết quả tích cực, đặc biệt trong giai đoạn 2025-2026 với sự xuất hiện của các quần thể động vật hoang dã lớn tại Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ và Thái Nguyên.
Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất nhận định biến đổi khí hậu và bảo tồn thiên nhiên có mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ, cần được giải quyết đồng thời.
Các ý kiến tại buổi làm việc cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp mang tính toàn cầu nhằm ngăn chặn những hành vi gây tổn hại môi trường, đồng thời tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục các tổn hại đã xảy ra và ngăn chặn những tổn hại trong tương lai.
Về định hướng hợp tác thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và WWF thống nhất thiết lập cơ chế liên lạc thường xuyên thông qua Văn phòng WWF Việt Nam nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.
Hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học và hỗ trợ lẫn nhau trong các chương trình bảo tồn, góp phần thực hiện các mục tiêu chung về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
WWF là mạng lưới tổ chức bảo tồn quốc tế lớn nhất thế giới, hiện hoạt động tại 100 quốc gia và nhận được sự ủng hộ của hơn 5 triệu thành viên trên toàn cầu.
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