Trang chủ Thị trường

Du xuân Bính Ngọ thông suốt nhờ diện mạo mới

Chu Khôi

04/03/2026, 07:41

Du xuân Bính Ngọ 2026, người dân Thủ đô được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông cải thiện, giúp việc di chuyển đến các điểm du lịch tâm linh trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn...

Thuyền đò chở khách du xuân trên Suối Yến - Chùa Hương
Thuyền đò chở khách du xuân trên Suối Yến - Chùa Hương

Các tuyến đường mới và nâng cấp như trục đường phía Nam Hà Đông - Chùa Hương, nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đã rút ngắn thời gian di chuyển và giảm ùn tắc. Bên cạnh đó, các tuyến vành đai nội đô đang được hoàn thiện cũng góp phần giảm áp lực giao thông trong thành phố.

Chính sách miễn phí vé vận tải công cộng và vé tham quan tại 17 di tích, danh thắng ở Hà Nội đã tạo cú hích cho du lịch đầu xuân, với lượng khách tăng mạnh tại các điểm như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long và Chùa Hương.

Trong 5 ngày nghỉ Tết, Hà Nội đón hơn 593.000 lượt khách, tăng 11,7% so với năm trước. Chính sách miễn, giảm phí tham quan tại các điểm du lịch tâm linh lớn cũng tạo ra những chuyển biến tích cực.

Tại Chùa Hương, du khách được miễn phí vé thắng cảnh, và xã Hương Sơn chủ động tổ chức lễ hội sau khi được giao quyền tự quyết. Ở Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh miễn vé vào cửa đến hết năm 2028 và miễn phí trông giữ xe tại bến xe Hạ Kiệu, thu hút đông đảo du khách.

Trong 5 ngày Tết, Quảng Ninh đón khoảng 380.000 lượt khách, tăng 9%, với tổng thu du lịch ước đạt 1.077 tỷ đồng. Các điểm tâm linh như đền Cửa Ông, chùa Cái Bầu, Yên Tử và chùa Ba Vàng tiếp tục là lựa chọn hàng đầu. Việc đi lễ hội đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, nơi mọi người tìm về không gian linh thiêng để cầu mong một tương lai bình an.

VnEconomy

