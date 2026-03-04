Du xuân Bính Ngọ thông suốt nhờ diện mạo mới

Du xuân Bính Ngọ 2026, người dân Thủ đô được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông cải thiện, giúp việc di chuyển đến các điểm du lịch tâm linh trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn...
Các tuyến đường mới và nâng cấp như trục đường phía Nam Hà
Đông - Chùa Hương, nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, và cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng - Quảng Ninh đã rút ngắn thời gian di chuyển và giảm ùn tắc. Bên cạnh đó,
các tuyến vành đai nội đô đang được hoàn thiện cũng góp phần giảm áp lực giao
thông trong thành phố.
Chính sách miễn phí vé vận tải công cộng và vé tham quan tại
17 di tích, danh thắng ở Hà Nội đã tạo cú hích cho du lịch đầu xuân, với lượng
khách tăng mạnh tại các điểm như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng
Long và Chùa Hương.
Trong 5 ngày nghỉ Tết, Hà Nội đón hơn 593.000 lượt khách,
tăng 11,7% so với năm trước. Chính sách miễn, giảm phí tham quan tại các điểm
du lịch tâm linh lớn cũng tạo ra những chuyển biến tích cực.
Tại Chùa Hương, du khách được miễn phí vé thắng cảnh, và xã
Hương Sơn chủ động tổ chức lễ hội sau khi được giao quyền tự quyết. Ở Yên Tử, tỉnh
Quảng Ninh miễn vé vào cửa đến hết năm 2028 và miễn phí trông giữ xe tại bến xe
Hạ Kiệu, thu hút đông đảo du khách.
Trong 5 ngày Tết, Quảng Ninh đón khoảng 380.000 lượt khách,
tăng 9%, với tổng thu du lịch ước đạt 1.077 tỷ đồng. Các điểm tâm linh như đền
Cửa Ông, chùa Cái Bầu, Yên Tử và chùa Ba Vàng tiếp tục là lựa chọn hàng đầu. Việc
đi lễ hội đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, nơi mọi người
tìm về không gian linh thiêng để cầu mong một tương lai bình an.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
