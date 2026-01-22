Đường sắt chạy thêm 22 chuyến tàu phục vụ người dân về quê, du xuân dịp Tết 2026

Ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách các khu đoạn trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cung ứng khoảng 7.300 vé, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du xuân đầu năm của người dân...

Tin từ Công ty CP Vận tải Đường sắt, từ 14 - 22/2/2026, nhiều chuyến tàu khách khu đoạn sẽ được tăng cường trên các tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – Vinh và Hà Nội – Lào Cai. Trong đó, tuyến Hà Nội – Vinh được bổ sung nhiều chuyến nhất với 16 chuyến tàu, tiếp đến là tuyến Hà Nội – Lào Cai với 4 chuyến và Hà Nội – Đà Nẵng với 2 chuyến.

Cụ thể, trên tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, ngành Đường sắt chạy thêm tàu SE17 xuất phát từ Hà Nội lúc 20h25 ngày 13/2/2026 và tàu SE18 xuất phát từ Đà Nẵng lúc 18h50 ngày 14/2/2026. Tuyến Hà Nội – Lào Cai bổ sung các chuyến tàu SP1 xuất phát Hà Nội vào các ngày 17, 18 và 19/2/2026, cùng tàu SP2 xuất phát ga Lào Cai ngày 20/2/2026.

Đối với tuyến Hà Nội – Vinh, nhiều chuyến tàu được tăng cường trong các ngày cao điểm trước và sau Tết, bao gồm các tàu NA3, SE35 xuất phát từ Hà Nội và các tàu NA8, NA6, NA4, SE34, SE36, SE38 xuất phát từ Vinh trong giai đoạn từ ngày 14 đến 22/2/2026.

Được biết, vé tàu đã được mở bán trên toàn bộ các kênh bán vé của ngành Đường sắt, các ứng dụng ví điện tử và cổng thanh toán, ứng dụng ngân hàng, cũng như tại các nhà ga và đại lý bán vé chính thức

Trước đó, để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết, ngành Đường sắt cũng đã thông báo chạy thêm 11 chuyến tàu khu đoạn tại khu vực phía Nam, gồm các tuyến Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Tam Kỳ và Sài Gòn – Đà Nẵng, cung cấp thêm khoảng 5.500 vé cho hành khách.

Theo kế hoạch, đợt vận tải Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài từ ngày 3/2 đến 8/3/2026. Ngành Đường sắt sử dụng 791 toa xe khách để lập 62 đoàn tàu, trong đó có 55 đoàn tàu trên tuyến Hà Nội – TP HCM, cung ứng khoảng 384.000 chỗ. So với Tết Nguyên đán 2025, số chuyến tàu và số chỗ tăng khoảng 7%, do thời gian phục vụ Tết năm nay kéo dài thêm 4 ngày. Các toa xe du lịch chất lượng cao SE61/62 tiếp tục được khai thác trong suốt đợt vận tải Tết.

Về tình hình bán vé, tính đến ngày 21/1/2026, ngành Đường sắt đã bán khoảng 248.000 vé, tương đương hơn 40% so với cùng thời điểm bán vé Tết năm trước và bằng 73% tổng lượng vé bán của Tết 2025. Trong số này, vé bán qua kênh online chiếm khoảng 69%.

Ngành Đường sắt cho biết vé tàu trên các tuyến phía Nam trong những ngày cao điểm trước và sau Tết đã cơ bản bán hết. Tuy nhiên, ở một số thời điểm trước Tết và nhiều ngày sau Tết, hành khách vẫn còn cơ hội mua vé trên cả hai chiều Hà Nội – TP HCM.

Giá vé tàu Tết Nguyên đán 2026 tăng bình quân từ 5 đến 10% so với ngày thường, do chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng và ngành Đường sắt đã cải tạo, nâng cấp hơn 100 toa xe nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong dịp Tết.